دميترييف: ستارمر يمثل فشلا ذريعا لبريطانيا وللغرب بأكمله

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251129/دميترييف-ستارمر-يمثل-فشلا-ذريعا-لبريطانيا-وللغرب-بأكمله-1107607507.html
دميترييف: ستارمر يمثل فشلا ذريعا لبريطانيا وللغرب بأكمله
دميترييف: ستارمر يمثل فشلا ذريعا لبريطانيا وللغرب بأكمله
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي وممثل الرئيس الروسي الخاص للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، بأن الولايات المتحدة ستكشف... 29.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-29T00:08+0000
2025-11-29T00:08+0000
بريطانيا
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
ملف الهجرة إلى أمريكا وفق قرار ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093384163_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_179ea4d17ee34062dbd22fa5ed09727f.jpg
وقال دميترييف في منشور على منصة "إكس": "ستكشف الولايات المتحدة عن أزمة الهجرة والجريمة تحت قيادة أكثر رئيس وزراء غير شعبي في تاريخ بريطانيا، كير ستارمر. فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى بوضوح مدى الفشل الذريع لستارمر: فهو سيء لبريطانيا وللغرب على حد سواء. أخيراً ستقال الحقيقة عن العصابات التي تمارس الاستغلال الجنسي في بريطانيا وعن زيادة الجريمة المرتبطة بالمهاجرين".وجاء تعليق دميترييف بعد تقرير وسائل الإعلام البريطانية حول تعليمات صدرت من واشنطن للدبلوماسيين الأمريكيين بجمع بيانات حول الجرائم التي يرتكبها المهاجرون في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن السلطات البريطانية "خيبت آمال" الناخبين فيما يتعلق بالهجرة.وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني المحدثة في نوفمبر وفق منهجية جديدة، بلغ صافي تدفق المهاجرين من يونيو 2023 إلى يونيو 2024 نحو 650 ألف شخص، مقارنة بـ944 ألفاً في العام السابق، بينما كان الرقم قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حوالي 250 ألفاً سنوياً.كما وصل أكثر من 36.8 ألف مهاجر غير قانوني إلى المملكة المتحدة على القوارب عبر القنال الإنجليزي في 2024، بزيادة قدرها ربع العدد مقارنة بالعام السابق، مع تسجيل رقم قياسي في 2022 تجاوز 45.7 ألف مهاجر. وتكلف السلطات البريطانية ملايين الجنيهات يوميًا لإيواء طالبي اللجوء في الفنادق.
https://sarabic.ae/20250725/ترامب-الهجرة-ستقضي-على-أوروبا-إن-لم-يتم-وقفها-1103045032.html
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093384163_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8df9b77706032d6159b02b0c7776c292.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, ملف الهجرة إلى أمريكا وفق قرار ترامب
بريطانيا, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, ملف الهجرة إلى أمريكا وفق قرار ترامب

دميترييف: ستارمر يمثل فشلا ذريعا لبريطانيا وللغرب بأكمله

00:08 GMT 29.11.2025
© Benjamin Cremelرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
© Benjamin Cremel
تابعنا عبر
صرّح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي وممثل الرئيس الروسي الخاص للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، بأن الولايات المتحدة ستكشف عن أزمة الهجرة والجريمة في بريطانيا تحت قيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، واصفاً إياه بأنه فشل ليس فقط لبريطانيا، بل للغرب بأكمله.
وقال دميترييف في منشور على منصة "إكس": "ستكشف الولايات المتحدة عن أزمة الهجرة والجريمة تحت قيادة أكثر رئيس وزراء غير شعبي في تاريخ بريطانيا، كير ستارمر. فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى بوضوح مدى الفشل الذريع لستارمر: فهو سيء لبريطانيا وللغرب على حد سواء. أخيراً ستقال الحقيقة عن العصابات التي تمارس الاستغلال الجنسي في بريطانيا وعن زيادة الجريمة المرتبطة بالمهاجرين".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
ترامب: الهجرة ستقضي على أوروبا إن لم يتم وقفها
25 يوليو, 21:27 GMT
وجاء تعليق دميترييف بعد تقرير وسائل الإعلام البريطانية حول تعليمات صدرت من واشنطن للدبلوماسيين الأمريكيين بجمع بيانات حول الجرائم التي يرتكبها المهاجرون في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن السلطات البريطانية "خيبت آمال" الناخبين فيما يتعلق بالهجرة.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني المحدثة في نوفمبر وفق منهجية جديدة، بلغ صافي تدفق المهاجرين من يونيو 2023 إلى يونيو 2024 نحو 650 ألف شخص، مقارنة بـ944 ألفاً في العام السابق، بينما كان الرقم قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حوالي 250 ألفاً سنوياً.
كما وصل أكثر من 36.8 ألف مهاجر غير قانوني إلى المملكة المتحدة على القوارب عبر القنال الإنجليزي في 2024، بزيادة قدرها ربع العدد مقارنة بالعام السابق، مع تسجيل رقم قياسي في 2022 تجاوز 45.7 ألف مهاجر. وتكلف السلطات البريطانية ملايين الجنيهات يوميًا لإيواء طالبي اللجوء في الفنادق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала