دميترييف: ستارمر يمثل فشلا ذريعا لبريطانيا وللغرب بأكمله

دميترييف: ستارمر يمثل فشلا ذريعا لبريطانيا وللغرب بأكمله

صرّح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي وممثل الرئيس الروسي الخاص للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، بأن الولايات المتحدة ستكشف... 29.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال دميترييف في منشور على منصة "إكس": "ستكشف الولايات المتحدة عن أزمة الهجرة والجريمة تحت قيادة أكثر رئيس وزراء غير شعبي في تاريخ بريطانيا، كير ستارمر. فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى بوضوح مدى الفشل الذريع لستارمر: فهو سيء لبريطانيا وللغرب على حد سواء. أخيراً ستقال الحقيقة عن العصابات التي تمارس الاستغلال الجنسي في بريطانيا وعن زيادة الجريمة المرتبطة بالمهاجرين".وجاء تعليق دميترييف بعد تقرير وسائل الإعلام البريطانية حول تعليمات صدرت من واشنطن للدبلوماسيين الأمريكيين بجمع بيانات حول الجرائم التي يرتكبها المهاجرون في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن السلطات البريطانية "خيبت آمال" الناخبين فيما يتعلق بالهجرة.وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني المحدثة في نوفمبر وفق منهجية جديدة، بلغ صافي تدفق المهاجرين من يونيو 2023 إلى يونيو 2024 نحو 650 ألف شخص، مقارنة بـ944 ألفاً في العام السابق، بينما كان الرقم قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حوالي 250 ألفاً سنوياً.كما وصل أكثر من 36.8 ألف مهاجر غير قانوني إلى المملكة المتحدة على القوارب عبر القنال الإنجليزي في 2024، بزيادة قدرها ربع العدد مقارنة بالعام السابق، مع تسجيل رقم قياسي في 2022 تجاوز 45.7 ألف مهاجر. وتكلف السلطات البريطانية ملايين الجنيهات يوميًا لإيواء طالبي اللجوء في الفنادق.

