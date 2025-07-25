https://sarabic.ae/20250725/ترامب-الهجرة-ستقضي-على-أوروبا-إن-لم-يتم-وقفها-1103045032.html

ترامب: الهجرة ستقضي على أوروبا إن لم يتم وقفها

ترامب: الهجرة ستقضي على أوروبا إن لم يتم وقفها

سبوتنيك عربي

حذر رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، يوم الجمعة، من أن استمرار الهجرة قد يؤدي إلى "زوال أوروبا"، داعياً إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقفها. 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T21:27+0000

2025-07-25T21:27+0000

2025-07-25T21:27+0000

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

الرسوم الجمركية

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وقال ترامب خلال حديثه للصحفيين في مطار إسكتلندي عقب وصوله في زيارة خاصة: "علينا وقف الهجرة، وإلا فلن يبقى من أوروبا شيء"، مشيراً إلى أن "الهجرة في الوقت الحالي تقتل أوروبا"، على حد تعبيره.في سياق آخر، قال ترامب، إن الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي سيكون كبيرًا، وإن هناك "فرصة جيدة بنسبة 50 بالمئة" لإبرامه.وأضاف: "مع الاتحاد الأوروبي... لدينا فرصة جيدة بنسبة 50 بالمئة... سيكون هذا أكبر اتفاق على الإطلاق إذا أبرمناه".وفي وقت سابق، هذا الشهر، أعلنت المفوضية الأوروبية، اقتراحها قائمة جديدة من السلع الأمريكية بقيمة 72 مليار يورو (84 مليار دولار) يمكن أن تكون هدفا لرسوم جمركية أوروبية في حال فشلت المحادثات بشأن التعريفات الجمركية مع واشنطن.وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، إن التكتل يعد قائمة رسوم جمركية إضافية على الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 72 مليار يورو (84 مليار دولار)، وفق وسائل إعلام غربية.وتأتي قائمة الرسوم الإضافية ردا على الرسوم الجديدة التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه فرضها على منتجات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس/آب.ويأمل الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى حل تفاوضي مع واشنطن بشأن اختلالات الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والتكتل، والرسوم الجمركية المرتفعة.

https://sarabic.ae/20250714/الاتحاد-الأوروبي-يعد-قائمة-جمركية-مضادة-ردا-على-إعلان-ترامب-1102681434.html

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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الرسوم الجمركية, أخبار الاتحاد الأوروبي