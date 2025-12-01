رئيس هيئة الأركان الروسية يعلن تقدم وحدات "زاباد" في جنوب وشرق كراسني ليمان

عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
تابعنا عبر
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، في تقريرٍ قدّمه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن وحدات من تجمع قوات "زاباد" العسكرية تقاتل في الأجزاء الجنوبية الشرقية والشرقية من كراسني ليمان.
وأضاف غيراسيموف: "دخلت وحداتٌ من مجموعة الغرب كراسني ليمان، وتقاتل حاليًا في الأجزاء الجنوبية الشرقية والشرقية من المدينة".
في السياق، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن القوات المسلحة الروسية اقتربت من مدينة غوليايبول، وذلك خلال زيارة مركز قيادة مجموعة القوات المشتركة، حسبما صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف.
وقال بوتين خلال زيارة لمركز القيادة: "فيما يتعلق بمجموعة فوستوك، أعلم وتيرة تقدم قواتكم في الاتجاه المحدد. لقد اقتربتم من مدينة غوليايبول".
وأفاد الكرملين في بيان بأن قائد تجمع "فوستوك" أبلغ بوتين ببدء السيطرة على غوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يصف تصرفات كييف التي تدفع بجنودها إلى الذبح بأنها مأساة للشعب الأوكراني
22:48 GMT
وأكد الرئيس الروسي خلال زيارته أن القوات الروسية تتقدم في منطقة مسؤولية تجمعي قوات "تسنتر" و"فوستوك" وعلى طول خط التماس القتالي.
وأفاد الرئيس الروسي بأنه "تم تكليف تجمع قوات سيفير بتدشين منطقة أمنية على الحدود".
