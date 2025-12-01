https://sarabic.ae/20251201/رئيس-هيئة-الأركان-الروسية-يعلن-تقدم-وحدات-زاباد-في-جنوب-وشرق-كراسني-ليمان-1107694058.html
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، في تقريرٍ قدّمه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن وحدات من تجمع قوات "زاباد"... 01.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-01T23:30+0000
2025-12-01T23:30+0000
2025-12-01T23:56+0000
2025
23:30 GMT 01.12.2025 (تم التحديث: 23:56 GMT 01.12.2025)
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، في تقريرٍ قدّمه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن وحدات من تجمع قوات "زاباد" العسكرية تقاتل في الأجزاء الجنوبية الشرقية والشرقية من كراسني ليمان.
وأضاف غيراسيموف: "دخلت وحداتٌ من مجموعة الغرب كراسني ليمان، وتقاتل حاليًا في الأجزاء الجنوبية الشرقية والشرقية من المدينة".
في السياق، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن القوات المسلحة الروسية اقتربت من مدينة غوليايبو
ل، وذلك خلال زيارة مركز قيادة مجموعة القوات المشتركة، حسبما صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف.
وقال بوتين خلال زيارة لمركز القيادة: "فيما يتعلق بمجموعة فوستوك، أعلم وتيرة تقدم قواتكم في الاتجاه المحدد. لقد اقتربتم من مدينة غوليايبول".
وأفاد الكرملين في بيان بأن قائد تجمع "فوستوك" أبلغ بوتين ببدء السيطرة على غوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.
وأكد الرئيس الروسي خلال زيارته أن القوات الروسية تتقدم في منطقة مسؤولية تجمعي قوات "تسنتر" و"فوستوك" وعلى طول خط التماس القتالي.
وأفاد الرئيس الروسي بأنه "تم تكليف تجمع قوات سيفير بتدشين منطقة أمنية على الحدود".