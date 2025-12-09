https://sarabic.ae/20251209/إعلام-اليابان-ترفض-استخدام-الأصول-الروسية-لتقديم-قروض-إلى-كييف-1107965218.html
إعلام: اليابان ترفض استخدام الأصول الروسية لتقديم قروض إلى كييف
07:36 GMT 09.12.2025 (تم التحديث: 07:37 GMT 09.12.2025)
ذكرت وسائل إعلام غربية أن "اليابان أكدت بأنها لا تستطيع استخدام الأصول الروسية المجمدة على أراضيها، لتقديم قرض لأوكرانيا".
وبحسب تلك الوسائل فإن "اليابان
أوضحت أنها لا تستطيع استخدام ما يقارب 30 مليار دولار من الأصول الروسية
المجمدة على أراضيها لتقديم قرض لأوكرانيا".
ووفقًا لتقرير نشرته إحدى تلك الوسائل: "يزعم عدد من المسؤولين أن موقف اليابان مرتبط باعتراضات الولايات المتحدة على استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا، حيث لا تريد طوكيو تجاهل آراء حليفها الأهم".
وفي وقت سابق، وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأوروبيين بـ"لصوص اليورو"، وتعهدت بردٍ قاسٍ للغاية بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي اقترح من خلالها أن "تتصرف" الدول الأوروبية في الأصول الروسية المجمدة.
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "روسيا وحدها لها الحق في تقرير مصير الأصول الروسية، وعلى من يحتفظون بأموال روسية بشكل غير قانوني إعادتها إذا لم يرغبوا في أن يوصموا بلصوص اليورو
ويواجهوا أقسى رد ممكن على جريمتهم".
وأكد الكرملين أن "أي محاولة لمصادرة الأصول الروسية تُعدّ سرقة وانتهاكًا للقانون الدولي".