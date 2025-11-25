عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الخارجية الروسية تصف الأوروبيين بـ"لصوص اليورو" وتتوعد برد قاس على خلفية الأصول المجمدة
وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "روسيا وحدها لها الحق في تقرير مصير الأصول الروسية. وعلى من يحتفظون بأموال روسية بشكل غير قانوني إعادتها إذا لم يرغبوا في أن يوصموا بلصوص اليورو ويواجهوا أقسى رد ممكن على جريمتهم".ووصفت وزارة الخارجية الروسية، مرارًا، تجميد أصول روسيا في أوروبا، بأنه "سرقة صريحة"، مشيرة إلى أن "الاتحاد الأوروبي يستهدف ليس فقط أموال الأفراد الروس، بل الأصول السيادية أيضًا".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، شدد على أن موسكو سترد بالمثل إذا أقدمت الدول الغربية على مصادرة أموالها، مؤكدًا أن روسيا تمتلك أيضًا الوسائل القانونية والاقتصادية الكافية لعدم إعادة أموال تلك الدول المحتجزة داخل أراضيها.يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، أي ما يقارب 300 مليار يورو. يحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكي، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.كالاس: استمرار الصراع الروسي الأوكراني سيكون مفيداالكونغرس يقترح أن يقوم ترامب بمصادرة نصف الأصول الروسية
13:15 GMT 25.11.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأوروبيين بـ"لصوص اليورو"، وتعهدت برد قاس للغاية بعد تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي اقترح فيها أن تتصرف الدول الأوروبية في الأصول الروسية المجمدة.
وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "روسيا وحدها لها الحق في تقرير مصير الأصول الروسية. وعلى من يحتفظون بأموال روسية بشكل غير قانوني إعادتها إذا لم يرغبوا في أن يوصموا بلصوص اليورو ويواجهوا أقسى رد ممكن على جريمتهم".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يود أن يتولى الأوروبيون إدارة الأصول الروسية المجمدة.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية، مرارًا، تجميد أصول روسيا في أوروبا، بأنه "سرقة صريحة"، مشيرة إلى أن "الاتحاد الأوروبي يستهدف ليس فقط أموال الأفراد الروس، بل الأصول السيادية أيضًا".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، شدد على أن موسكو سترد بالمثل إذا أقدمت الدول الغربية على مصادرة أموالها، مؤكدًا أن روسيا تمتلك أيضًا الوسائل القانونية والاقتصادية الكافية لعدم إعادة أموال تلك الدول المحتجزة داخل أراضيها.

وتسعى المفوضية الأوروبية جاهدةً للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح كييف، ويبلغ المبلغ المعني حاليًا نحو 140 مليار يورو على شكل ما يسمى "قرضا تعويضيا خاصا"، حيث تعارض بلجيكا بشدة هذا الإجراء خوفًا من العواقب القانونية.

يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، أي ما يقارب 300 مليار يورو. يحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى "يوروكلير" البلجيكي، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
