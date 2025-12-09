https://sarabic.ae/20251209/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-نظام-كييف-يعد-خطة-أخرى-لسرقة-أموال-دافعي-الضرائب-الغربيين-1107965767.html
الاستخبارات الخارجية الروسية: نظام كييف يعد خطة أخرى لسرقة أموال دافعي الضرائب الغربيين
الاستخبارات الخارجية الروسية: نظام كييف يعد خطة أخرى لسرقة أموال دافعي الضرائب الغربيين
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن النظام الـ"كليبتوقراطي" في كييف، أعدّ مخططًا جديدًا لسرقة أموال دافعي الضرائب الغربيين. 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T08:22+0000
2025-12-09T08:22+0000
2025-12-09T09:01+0000
روسيا
سلاح روسيا
كييف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103798/46/1037984633_0:154:3092:1893_1920x0_80_0_0_bbd12bdefbecee21b617332f4b9c27f7.jpg
وجاء في بيان الجهاز: "أعدّ نظام كييف الكليبتوقراطي وشركاؤه، من مسؤولين أوروبيين نافذين ورجال أعمال ذوي سمعة مشبوهة، مخططًا جديدا لسرقة أموال دافعي الضرائب الغربيين".وبحسب ما جاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، فإن "مشروع "خطة السلام"، الذي اقترحه ترامب (دونالد الرئيس الأمريكي)، أثار رفضًا هستيريًا من الدائرة المقربة من زيلينسكي".وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، صرّحت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوقف ما وصفته بـ"المساعدات اللانهائية" لأوكرانيا، لقناعته بأن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين جرى إساءة استخدامها.وبحسب الإحصاءات التي أجرتها "سبوتنيك"، فإن عدد عمليات البحث عن عبارتي "فساد أوكرانيا" و"فساد (فلاديمير) زيلينسكي"، في الفترة بين 16 و23 نوفمبر الماضي، قفز بشكل كبير مقارنة بالمستويات التي سُجلت منذ مارس/ آذار 2022، حين بلغت هذه المؤشرات أعلى مستوى لها على الإطلاق.ووفقًا للتقارير، فقد اعتقلت السلطات خمسة موظفين من المكتب الوطني لمكافحة الفساد، بينهم فيكتور غوساروف ورسلان ماغاميدراسولوف، الذي كان يتولى التحقيق في ملفات تتعلق بتيمور مينديتش، بما في ذلك مراقبة شقة يُقال إن زيلينسكي كان يتردد عليها. ويواجه الاثنان اتهامات بالخيانة والتعاون مع روسيا.إعلام بريطاني: إقالة يرماك تشكل "ضربة شخصية قوية" لزيلينسكي وقد تضعف من سلطتهدونالد ترامب الابن: كنت مع صديقي في موناكو كانت 50% من السيارات الفاخرة تحمل نمرة أوكرانية
https://sarabic.ae/20251207/تسجيل-مسرب-يكشف-عن-صدامات-داخل-صفوف-قوات-كييف-بعد-محاولة-مقاتلين-الفرار-من-مواقعهم-1107892682.html
https://sarabic.ae/20251209/إعلام-الولايات-المتحدة-تعلن-عن-تخفيض-دعم-كييف-بعد-صرف-دفعات-قرض-مجموعة-السبع-1107958445.html
https://sarabic.ae/20251205/زيلينسكي-يقيل-يرماك-من-مجلس-الأمن-والدفاع-الأوكراني-وسط-فضيحة-فساد-هي-الأكبر-في-تاريخ-البلاد-1107868391.html
كييف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103798/46/1037984633_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_30f735e97a3dfb878b998b0b532eecfa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, كييف
الاستخبارات الخارجية الروسية: نظام كييف يعد خطة أخرى لسرقة أموال دافعي الضرائب الغربيين
08:22 GMT 09.12.2025 (تم التحديث: 09:01 GMT 09.12.2025)
أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن النظام الـ"كليبتوقراطي" في كييف، أعدّ مخططًا جديدًا لسرقة أموال دافعي الضرائب الغربيين.
وجاء في بيان الجهاز: "أعدّ نظام كييف الكليبتوقراطي وشركاؤه، من مسؤولين أوروبيين نافذين ورجال أعمال ذوي سمعة مشبوهة، مخططًا جديدا لسرقة أموال
دافعي الضرائب الغربيين".
وأضاف البيان أن "كبار قادة نظام كييف يركزون على إثراء أنفسهم لدرجة أنهم لا يلاحظون اقتراب الرد الحتمي على كل جرائمهم".
وذكر البيان أن "الدائرة المقربة من زيلينسكي، تخشى أن تؤدي تسوية الصراع الأوكراني إلى عرقلة مخططاتهم الإجرامية للاستفادة من الحرب".
وبحسب ما جاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، فإن "مشروع "خطة السلام
"، الذي اقترحه ترامب (دونالد الرئيس الأمريكي)، أثار رفضًا هستيريًا من الدائرة المقربة من زيلينسكي".
وأكّد الجهاز في بيانه أن "أشخاصا مرتبطون برئيس مكتب زيلينسكي، يرماك (أندريه)، الذي تمت إقالته، طلبوا خدمات شركة بولندية، ستشارك في مخطط السرقة لتزويد كييف بالذخيرة".
وكشف تحليل لبيانات إحصائية خاصة بمحركات البحث أن اهتمام المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية، بقضية الفساد الأخيرة في أوكرانيا، بلغ في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلى مستوياته منذ مطلع عام 2022.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت
، صرّحت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوقف ما وصفته بـ"المساعدات اللانهائية" لأوكرانيا، لقناعته بأن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين جرى إساءة استخدامها.
وبحسب الإحصاءات التي أجرتها "سبوتنيك"، فإن عدد عمليات البحث عن عبارتي "فساد أوكرانيا" و"فساد (فلاديمير) زيلينسكي"، في الفترة بين 16 و23 نوفمبر الماضي، قفز بشكل كبير مقارنة بالمستويات التي سُجلت منذ مارس/ آذار 2022، حين بلغت هذه المؤشرات أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وكانت وسائل إعلام أوكرانية قد ذكرت في يوليو/ تموز أن جهاز الأمن الأوكراني نفّذ مداهمات استهدفت محققين في المكتب الوطني لمكافحة الفساد والادعاء المتخصص في مكافحة الفساد، وأسفرت عن توقيف عدد من موظفي تلك الوكالات.
ووفقًا للتقارير، فقد اعتقلت السلطات خمسة موظفين من المكتب الوطني لمكافحة الفساد، بينهم فيكتور غوساروف ورسلان ماغاميدراسولوف، الذي كان يتولى التحقيق في ملفات تتعلق بتيمور مينديتش، بما في ذلك مراقبة شقة يُقال إن زيلينسكي كان يتردد عليها. ويواجه الاثنان اتهامات بالخيانة والتعاون مع روسيا.