الاستخبارات الخارجية الروسية: نظام كييف يعد خطة أخرى لسرقة أموال دافعي الضرائب الغربيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251209/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-نظام-كييف-يعد-خطة-أخرى-لسرقة-أموال-دافعي-الضرائب-الغربيين-1107965767.html
الاستخبارات الخارجية الروسية: نظام كييف يعد خطة أخرى لسرقة أموال دافعي الضرائب الغربيين
الاستخبارات الخارجية الروسية: نظام كييف يعد خطة أخرى لسرقة أموال دافعي الضرائب الغربيين
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن النظام الـ"كليبتوقراطي" في كييف، أعدّ مخططًا جديدًا لسرقة أموال دافعي الضرائب الغربيين. 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T08:22+0000
2025-12-09T09:01+0000
روسيا
سلاح روسيا
كييف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103798/46/1037984633_0:154:3092:1893_1920x0_80_0_0_bbd12bdefbecee21b617332f4b9c27f7.jpg
وجاء في بيان الجهاز: "أعدّ نظام كييف الكليبتوقراطي وشركاؤه، من مسؤولين أوروبيين نافذين ورجال أعمال ذوي سمعة مشبوهة، مخططًا جديدا لسرقة أموال دافعي الضرائب الغربيين".وبحسب ما جاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، فإن "مشروع "خطة السلام"، الذي اقترحه ترامب (دونالد الرئيس الأمريكي)، أثار رفضًا هستيريًا من الدائرة المقربة من زيلينسكي".وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، صرّحت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوقف ما وصفته بـ"المساعدات اللانهائية" لأوكرانيا، لقناعته بأن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين جرى إساءة استخدامها.وبحسب الإحصاءات التي أجرتها "سبوتنيك"، فإن عدد عمليات البحث عن عبارتي "فساد أوكرانيا" و"فساد (فلاديمير) زيلينسكي"، في الفترة بين 16 و23 نوفمبر الماضي، قفز بشكل كبير مقارنة بالمستويات التي سُجلت منذ مارس/ آذار 2022، حين بلغت هذه المؤشرات أعلى مستوى لها على الإطلاق.ووفقًا للتقارير، فقد اعتقلت السلطات خمسة موظفين من المكتب الوطني لمكافحة الفساد، بينهم فيكتور غوساروف ورسلان ماغاميدراسولوف، الذي كان يتولى التحقيق في ملفات تتعلق بتيمور مينديتش، بما في ذلك مراقبة شقة يُقال إن زيلينسكي كان يتردد عليها. ويواجه الاثنان اتهامات بالخيانة والتعاون مع روسيا.إعلام بريطاني: إقالة يرماك تشكل "ضربة شخصية قوية" لزيلينسكي وقد تضعف من سلطتهدونالد ترامب الابن: كنت مع صديقي في موناكو كانت 50% من السيارات الفاخرة تحمل نمرة أوكرانية
https://sarabic.ae/20251207/تسجيل-مسرب-يكشف-عن-صدامات-داخل-صفوف-قوات-كييف-بعد-محاولة-مقاتلين-الفرار-من-مواقعهم-1107892682.html
https://sarabic.ae/20251209/إعلام-الولايات-المتحدة-تعلن-عن-تخفيض-دعم-كييف-بعد-صرف-دفعات-قرض-مجموعة-السبع-1107958445.html
https://sarabic.ae/20251205/زيلينسكي-يقيل-يرماك-من-مجلس-الأمن-والدفاع-الأوكراني-وسط-فضيحة-فساد-هي-الأكبر-في-تاريخ-البلاد-1107868391.html
كييف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103798/46/1037984633_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_30f735e97a3dfb878b998b0b532eecfa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, كييف
روسيا, سلاح روسيا, كييف

الاستخبارات الخارجية الروسية: نظام كييف يعد خطة أخرى لسرقة أموال دافعي الضرائب الغربيين

08:22 GMT 09.12.2025 (تم التحديث: 09:01 GMT 09.12.2025)
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الاستخبارات الروسية
مبنى الاستخبارات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن النظام الـ"كليبتوقراطي" في كييف، أعدّ مخططًا جديدًا لسرقة أموال دافعي الضرائب الغربيين.
وجاء في بيان الجهاز: "أعدّ نظام كييف الكليبتوقراطي وشركاؤه، من مسؤولين أوروبيين نافذين ورجال أعمال ذوي سمعة مشبوهة، مخططًا جديدا لسرقة أموال دافعي الضرائب الغربيين".

وأضاف البيان أن "كبار قادة نظام كييف يركزون على إثراء أنفسهم لدرجة أنهم لا يلاحظون اقتراب الرد الحتمي على كل جرائمهم".

أسير أوكراني في أيدي القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تسجيل مسرب يكشف عن صدامات داخل صفوف قوات كييف بعد محاولة مقاتلين الفرار من مواقعهم
7 ديسمبر, 03:34 GMT

وذكر البيان أن "الدائرة المقربة من زيلينسكي، تخشى أن تؤدي تسوية الصراع الأوكراني إلى عرقلة مخططاتهم الإجرامية للاستفادة من الحرب".

وبحسب ما جاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، فإن "مشروع "خطة السلام"، الذي اقترحه ترامب (دونالد الرئيس الأمريكي)، أثار رفضًا هستيريًا من الدائرة المقربة من زيلينسكي".

وأكّد الجهاز في بيانه أن "أشخاصا مرتبطون برئيس مكتب زيلينسكي، يرماك (أندريه)، الذي تمت إقالته، طلبوا خدمات شركة بولندية، ستشارك في مخطط السرقة لتزويد كييف بالذخيرة".

البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
إعلام: الولايات المتحدة تعلن عن خفض دعم كييف بعد صرف دفعات قرض "مجموعة السبع"
04:21 GMT

وكشف تحليل لبيانات إحصائية خاصة بمحركات البحث أن اهتمام المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية، بقضية الفساد الأخيرة في أوكرانيا، بلغ في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلى مستوياته منذ مطلع عام 2022.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، صرّحت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوقف ما وصفته بـ"المساعدات اللانهائية" لأوكرانيا، لقناعته بأن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين جرى إساءة استخدامها.
وبحسب الإحصاءات التي أجرتها "سبوتنيك"، فإن عدد عمليات البحث عن عبارتي "فساد أوكرانيا" و"فساد (فلاديمير) زيلينسكي"، في الفترة بين 16 و23 نوفمبر الماضي، قفز بشكل كبير مقارنة بالمستويات التي سُجلت منذ مارس/ آذار 2022، حين بلغت هذه المؤشرات أعلى مستوى لها على الإطلاق.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
زيلينسكي يقيل يرماك من مجلس الأمن والدفاع الأوكراني وسط فضيحة فساد هي الأكبر في تاريخ البلاد
5 ديسمبر, 23:32 GMT

وكانت وسائل إعلام أوكرانية قد ذكرت في يوليو/ تموز أن جهاز الأمن الأوكراني نفّذ مداهمات استهدفت محققين في المكتب الوطني لمكافحة الفساد والادعاء المتخصص في مكافحة الفساد، وأسفرت عن توقيف عدد من موظفي تلك الوكالات.

ووفقًا للتقارير، فقد اعتقلت السلطات خمسة موظفين من المكتب الوطني لمكافحة الفساد، بينهم فيكتور غوساروف ورسلان ماغاميدراسولوف، الذي كان يتولى التحقيق في ملفات تتعلق بتيمور مينديتش، بما في ذلك مراقبة شقة يُقال إن زيلينسكي كان يتردد عليها. ويواجه الاثنان اتهامات بالخيانة والتعاون مع روسيا.
إعلام بريطاني: إقالة يرماك تشكل "ضربة شخصية قوية" لزيلينسكي وقد تضعف من سلطته
دونالد ترامب الابن: كنت مع صديقي في موناكو كانت 50% من السيارات الفاخرة تحمل نمرة أوكرانية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала