الاستخبارات الخارجية الروسية: نظام كييف يعد خطة أخرى لسرقة أموال دافعي الضرائب الغربيين

أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن النظام الـ"كليبتوقراطي" في كييف، أعدّ مخططًا جديدًا لسرقة أموال دافعي الضرائب الغربيين. 09.12.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان الجهاز: "أعدّ نظام كييف الكليبتوقراطي وشركاؤه، من مسؤولين أوروبيين نافذين ورجال أعمال ذوي سمعة مشبوهة، مخططًا جديدا لسرقة أموال دافعي الضرائب الغربيين".وبحسب ما جاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، فإن "مشروع "خطة السلام"، الذي اقترحه ترامب (دونالد الرئيس الأمريكي)، أثار رفضًا هستيريًا من الدائرة المقربة من زيلينسكي".وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، صرّحت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوقف ما وصفته بـ"المساعدات اللانهائية" لأوكرانيا، لقناعته بأن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين جرى إساءة استخدامها.وبحسب الإحصاءات التي أجرتها "سبوتنيك"، فإن عدد عمليات البحث عن عبارتي "فساد أوكرانيا" و"فساد (فلاديمير) زيلينسكي"، في الفترة بين 16 و23 نوفمبر الماضي، قفز بشكل كبير مقارنة بالمستويات التي سُجلت منذ مارس/ آذار 2022، حين بلغت هذه المؤشرات أعلى مستوى لها على الإطلاق.ووفقًا للتقارير، فقد اعتقلت السلطات خمسة موظفين من المكتب الوطني لمكافحة الفساد، بينهم فيكتور غوساروف ورسلان ماغاميدراسولوف، الذي كان يتولى التحقيق في ملفات تتعلق بتيمور مينديتش، بما في ذلك مراقبة شقة يُقال إن زيلينسكي كان يتردد عليها. ويواجه الاثنان اتهامات بالخيانة والتعاون مع روسيا.إعلام بريطاني: إقالة يرماك تشكل "ضربة شخصية قوية" لزيلينسكي وقد تضعف من سلطتهدونالد ترامب الابن: كنت مع صديقي في موناكو كانت 50% من السيارات الفاخرة تحمل نمرة أوكرانية

