تحليل: اهتمام الأمريكيين بملف فساد أوكرانيا يبلغ أعلى مستوى منذ عام 2022

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد صرّحت بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوقف ما وصفته بـ"المساعدات اللانهائية" لأوكرانيا، لقناعته بأن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين جرى إساءة استخدامها. وبحسب الإحصاءات التي أجرتها "سبوتنيك"، فإن عدد عمليات البحث عن عبارتي "فساد أوكرانيا" و"فساد (فلاديمير) زيلينسكي" في الفترة بين 16 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني، قفز بشكل كبير مقارنة بالمستويات التي سُجلت منذ مارس/ آذار 2022، حين بلغت هذه المؤشرات أعلى قيمة لها على الإطلاق.وتجاوزت عمليات البحث المرتبطة باسم تيمور مينديتش، أحد أقرب المقربين من زيلينسكي وأحد أبرز المتهمين في قضايا الفساد التي تهز البلاد، كل الأرقام السابقة، مسجّلة رقمًا قياسيًا جديدًا خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر.وكانت وسائل إعلام أوكرانية قد ذكرت في يوليو/ تموز أن جهاز الأمن الأوكراني نفّذ مداهمات استهدفت محققين في المكتب الوطني لمكافحة الفساد والادعاء المتخصص في مكافحة الفساد، وأسفرت عن توقيف عدد من موظفي تلك الوكالات.ووفقًا للتقارير، فقد اعتقلت السلطات خمسة موظفين من المكتب الوطني لمكافحة الفساد، بينهم فيكتور غوساروف ورسلان ماغاميدراسولوف، الذي كان يتولى التحقيق في ملفات تتعلق بتيمور مينديتش، بما في ذلك مراقبة شقة يُقال إن زيلينسكي كان يتردد عليها. ويواجه الاثنان اتهامات بالخيانة والتعاون مع روسيا.وكان المكتب الوطني لمكافحة الفساد قد أعلن، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن تنفيذه عملية خاصة واسعة النطاق في قطاع الطاقة. ونشر المكتب عبر قناته في "تليغرام"، صورة لأكياس مليئة برزم من العملات الأجنبية عُثر عليها خلال عملية خاصة.وفي غضون ذلك، أفاد النائب في البرلمان الأوكراني "الرادا"، ياروسلاف جيليزنياك، بأن المكتب الوطني لمكافحة الفساد يُجري عمليات تفتيش في منزلي، وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي غيرمان غالوشينكو، وفي شركة إينيرغوآتوم.بدورها أفادت صحيفة "أوكرينسكايا برافدا"، نقلاً عن مصدر في جهات إنفاذ القانون، بأن ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد أجروا أيضاً عمليات تفتيش في منزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، شريك زيلينسكي، والذي اتضح أنه فرّ من أوكرانيا بالفعل.وبعد ذلك، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، مقتطفات من تسجيلات صوتية في قضية فساد بقطاع الطاقة، تضمنت محادثات بين مينديتش وممثل شركة إينيرغوآتوم، دميتري باسوف، وإيغور ميرونيوك، مستشار وزير الطاقة السابق غالوشينكو.وفي 13 نوفمبر، فرض زيلينسكي عقوبات على مينديتش ومموله الرئيسي، ألكسندر تسوكرمان.في 19 نوفمبر الماضي، أقال البرلمان الأوكراني (الرادا) غيرمان جالوشينكو، المتورط في قضية الفساد في قطاع الطاقة، من منصبه كوزير للعدل، وسفيتلانا غرينشوك من منصبها كوزيرة للطاقة.

