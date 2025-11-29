https://sarabic.ae/20251129/إعلام-بريطاني-إقالة-ييرماك-تشكل-ضربة-شخصية-قوية-لزيلينسكي-وقد-تضعف-من-سلطته--1107608029.html
إعلام بريطاني: إقالة ييرماك تشكل "ضربة شخصية قوية" لزيلينسكي وقد تضعف من سلطته
سبوتنيك عربي
2025-11-29T02:09+0000
زيلينسكي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وقالت قناة "سكاي نيوز" إن فقدان أقرب مساعد لزيلينسكي يُعد "ضربة شخصية هائلة… وقد يضعف من سلطته"، في وقت يواجه فيه الرئيس ضغوطاً سياسية متزايدة.وكان فلاديمير زيلينسكي، قد وقع الجمعة، مرسوماً يقضي بإقالة رئيس مكتبه أندريه يرماك، بسبب ضلوعه بقضايا فساد، في أعقاب تحقيقات تجريها هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية، المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد (SAP)، على خلفية فضيحة جديدة في قطاع الطاقة.وأكد المكتب الوطني لمكافحة الفساد أن عمليات التفتيش جرت في إطار التحقيقات الجارية، فيما لم يُوجَّه أي اتهام رسمي بعد الانتهاء من الإجراءات، وفق ما نقلته وكالة أوكرينفورم.من جانبه، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الجمعة، بأن الوضع في أوكرانيا سيكون صعبا للغاية في ظل فضيحة الفساد المتنامية.وقال بيسكوف في تصريح متلفز لوسائل إعلام روسية، تعليقا على تفتيش منزل أندريه يرماك، مدير مكتب زيلينسكي: "الوضع في أوكرانيا صعب للغاية، وفي الواقع فضيحة الفساد هذه تهز النظام السياسي في البلاد من كل حدب وصوب".
زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
إعلام بريطاني: إقالة ييرماك تشكل "ضربة شخصية قوية" لزيلينسكي وقد تضعف من سلطته
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، أن إقالة أندريه ييرماك من منصب رئيس مكتب فولوديمير زيلينسكي اعتُبرت ضربة شخصية قوية قد تُضعف من سلطته.
وقالت قناة "سكاي نيوز" إن فقدان أقرب مساعد لزيلينسكي يُعد "ضربة شخصية هائلة… وقد يضعف من سلطته"، في وقت يواجه فيه الرئيس ضغوطاً سياسية متزايدة.
وكان فلاديمير زيلينسكي، قد وقع الجمعة، مرسوماً يقضي بإقالة رئيس مكتبه أندريه يرماك، بسبب ضلوعه بقضايا فساد، في أعقاب تحقيقات تجريها هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية، المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد (SAP)، على خلفية فضيحة جديدة في قطاع الطاقة.
وأكد المكتب الوطني لمكافحة الفساد أن عمليات التفتيش جرت في إطار التحقيقات الجارية
، فيما لم يُوجَّه أي اتهام رسمي بعد الانتهاء من الإجراءات، وفق ما نقلته وكالة أوكرينفورم.
من جانبه، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الجمعة، بأن الوضع في أوكرانيا سيكون صعبا للغاية في ظل فضيحة الفساد المتنامية.
وقال بيسكوف في تصريح متلفز لوسائل إعلام روسية، تعليقا على تفتيش منزل أندريه يرماك، مدير مكتب زيلينسكي: "الوضع في أوكرانيا صعب للغاية، وفي الواقع فضيحة الفساد هذه تهز النظام السياسي في البلاد من كل حدب وصوب".