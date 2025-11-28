https://sarabic.ae/20251128/مجلس-الأمن-الروسي-زيلينسكي-غير-شرعي-وانهيار-نظامه-أمر-لا-مفر-منه-1107605672.html
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، أن فلاديمير زيلينسكي غير شرعي، وانهيار نظامه أمر لا مفر منه.
وكتب مدفيديف، على حسابه في منصة "ماكس" معلقا على توقيع زيلينسكي مرسوم إقالة رئيس مكتبه أندريه يرماك، بسبب فضيحة فساد مدوّية، "المهرج غير شرعي. انهيار النظام أمر لا مفر منه".وفي السياق ذاته، أكد رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جباروف على أنه بعد استقالة يرماك سيكون زيلينسكي نفسه هو التالي، وقال "لقد حلّ انهيار النظام".وكان فلاديمير زيلينسكي، قد وقع اليوم الجمعة، مرسوماً يقضي بإقالة رئيس مكتبه أندريه يرماك، بسبب ضلوعه بقضايا فساد، وفقا للتحقيقات الجارية في أوكرانيا.
وكتب مدفيديف، على حسابه في منصة "ماكس" معلقا على توقيع زيلينسكي مرسوم إقالة رئيس مكتبه أندريه يرماك، بسبب فضيحة فساد مدوّية، "المهرج غير شرعي. انهيار النظام أمر لا مفر منه".
وأضاف مدفيديف: "لن يكون زيلينسكي الشخص الذي يوقع معاهدة السلام".
وفي السياق ذاته، أكد رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جباروف على أنه بعد استقالة يرماك سيكون زيلينسكي نفسه هو التالي، وقال "لقد حلّ انهيار النظام".
ومن جهته اعتبر سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية المعني بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، بأن فلاديمير زيلينسكي قرر التضحية بأقرب حلفائه قبل أن يقبض عليه.
وكان فلاديمير زيلينسكي، قد وقع اليوم الجمعة، مرسوماً يقضي بإقالة رئيس مكتبه أندريه يرماك، بسبب ضلوعه بقضايا فساد، وفقا للتحقيقات الجارية في أوكرانيا.