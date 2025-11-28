https://sarabic.ae/20251128/الكرملين-يعلق-على-استقالة-رئيس-مكتب-زيلينسكي-1107603376.html
الكرملين يعلق على استقالة رئيس مكتب زيلينسكي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن فضائح الفساد في أوكرانيا عمقت الأزمة السياسية في البلاد. 28.11.2025
2025-11-28T19:04+0000
2025-11-28T19:04+0000
2025-11-28T19:04+0000
وأضاف بيسكوف تعليقا على إقالة يرماك: "الأحداث الجارية في كييف تشير إلى أزمة عميقة".صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يستقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، في النصف الأول من الأسبوع المقبل.وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال حول موعد اجتماع الرئيس بوتين مع ويتكوف: "في النصف الأول من الأسبوع. سنعلن عن اليوم في الوقت المناسب".وكان فلاديمير زيلينسكي قد أعلن، اليوم الخميس، أن مدير مكتبه، أندريه يرماك، قدم استقالته.أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الوضع في أوكرانيا سيكون صعبا للغاية في ظل فضيحة الفساد المتنامية.وقال بيسكوف في تصريح متلفز لوسائل إعلام روسية، تعليقا على تفتيش منزل أندريه يرماك، مدير مكتب زيلينسكي: "الوضع في أوكرانيا صعب للغاية، وفي الواقع فضيحة الفساد هذه تهز النظام السياسي في البلاد من كل حدب وصوب".
وأضاف بيسكوف تعليقا على إقالة يرماك: "الأحداث الجارية في كييف تشير إلى أزمة عميقة".
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يستقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، في النصف الأول من الأسبوع المقبل.
وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال حول موعد اجتماع الرئيس بوتين مع ويتكوف: "في النصف الأول من الأسبوع. سنعلن عن اليوم في الوقت المناسب".
وكان فلاديمير زيلينسكي قد أعلن، اليوم الخميس، أن مدير مكتبه، أندريه يرماك، قدم استقالته.
وقال زيلينسكي في رسالة فيديو نُشرت على قناته على "تلغرام": "قدّم مدير المكتب، أندريه يرماك، استقالته".
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الوضع في أوكرانيا سيكون صعبا للغاية في ظل فضيحة الفساد المتنامية.
وقال بيسكوف في تصريح متلفز لوسائل إعلام روسية، تعليقا على تفتيش منزل أندريه يرماك، مدير مكتب زيلينسكي: "الوضع في أوكرانيا صعب للغاية، وفي الواقع فضيحة الفساد هذه تهز النظام السياسي في البلاد من كل حدب وصوب".