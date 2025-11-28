https://sarabic.ae/20251128/سيارتو-هدف-الوفد-المجري-من-محادثات-موسكو-تحقق-1107600806.html
سيارتو: هدف الوفد المجري من محادثات موسكو تحقق
سيارتو: هدف الوفد المجري من محادثات موسكو تحقق
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، أن هدف الوفد الهنغاري من المحادثات في موسكو قد تحقق، مؤكدا أنه أصبح من الممكن ضمان إمدادات الطاقة لهنغاريا. 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T18:19+0000
2025-11-28T18:19+0000
2025-11-28T18:19+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/18/1068164745_0:89:3329:1961_1920x0_80_0_0_fc73df2f7ea9f83da9ec573c9dacab06.jpg
وقال سيارتو في رسالة عبر الفيديو نشرت على "فيسبوك" (المحظور في روسيا باعتباره تابعا لشركة أنشطتها متطرفة):"لقد حققنا ما جئنا من أجله. لقد جئنا لضمان أمن إمدادات الطاقة في المجر، ويسعدني أن أبلغكم أن كل شيء على ما يرام".وقال سيارتو تعليقا على على الانتقادات الموجهة لزيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى موسكو: "أرى كم من الناس يشعرون بالحيرة إزاء هذا الاجتماع، وكم من الناس يحاولون إساءة فهمه أو تفسيره، أريد أن أقول لهم شيئا واحدا: هنغاريا دولة ذات سيادة. ولديها سياسة خارجية سيادية، وسياسة خارجية قائمة على المصالح الوطنية، يتم فيها اتخاذ القرارات وفقا للمصالح الوطنية".وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان كانت إيجابية للغاية.وقال لافروف لوسائل إعلام روسية: "أجرى الرئيس (فلاديمير بوتين) المحادثات، وحاولنا مساعدته بناء على طلبه، وأعتقد أن المحادثة كانت إيجابية للغاية".ووفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، فإن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اختتمت، واستمرت لمدة 4 ساعات.
https://sarabic.ae/20251128/لافروف-المحادثات-بين-بوتين-وأوربان-كانت-إيجابية-للغاية-1107599768.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/18/1068164745_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_f4e60cd8c57eebda04f4a3afb05a2df9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
سيارتو: هدف الوفد المجري من محادثات موسكو تحقق
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، أن هدف الوفد الهنغاري من المحادثات في موسكو قد تحقق، مؤكدا أنه أصبح من الممكن ضمان إمدادات الطاقة لهنغاريا.
وقال سيارتو في رسالة عبر الفيديو نشرت على "فيسبوك" (المحظور في روسيا باعتباره تابعا لشركة أنشطتها متطرفة):"لقد حققنا ما جئنا من أجله. لقد جئنا لضمان أمن إمدادات الطاقة في المجر، ويسعدني أن أبلغكم أن كل شيء على ما يرام".
وذكر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، أن بودابست تنتهج سياسة سيادية قائمة على المصالح الوطنية وتهتم بتعزيز التعاون المتوازن والقائم على الثقة المتبادلة مع روسيا.
وقال سيارتو تعليقا على على الانتقادات الموجهة لزيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى موسكو: "أرى كم من الناس يشعرون بالحيرة إزاء هذا الاجتماع، وكم من الناس يحاولون إساءة فهمه أو تفسيره، أريد أن أقول لهم شيئا واحدا: هنغاريا دولة ذات سيادة. ولديها سياسة خارجية سيادية، وسياسة خارجية قائمة على المصالح الوطنية، يتم فيها اتخاذ القرارات وفقا للمصالح الوطنية".
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان كانت إيجابية للغاية.
وقال لافروف لوسائل إعلام روسية: "أجرى الرئيس (فلاديمير بوتين) المحادثات، وحاولنا مساعدته بناء على طلبه، وأعتقد أن المحادثة كانت إيجابية للغاية".
وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا، على عكس دول الاتحاد الأوروبي، تحترم موقف المجر من أوكرانيا، تمامًا كما تحترم موقف أي دولة أخرى في هذه القضية.
ووفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، فإن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اختتمت، واستمرت لمدة 4 ساعات.