سيارتو: هدف الوفد المجري من محادثات موسكو تحقق

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
سيارتو: هدف الوفد المجري من محادثات موسكو تحقق
سيارتو: هدف الوفد المجري من محادثات موسكو تحقق
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، أن هدف الوفد الهنغاري من المحادثات في موسكو قد تحقق، مؤكدا أنه أصبح من الممكن ضمان إمدادات الطاقة لهنغاريا. 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T18:19+0000
2025-11-28T18:19+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/18/1068164745_0:89:3329:1961_1920x0_80_0_0_fc73df2f7ea9f83da9ec573c9dacab06.jpg
وقال سيارتو في رسالة عبر الفيديو نشرت على "فيسبوك" (المحظور في روسيا باعتباره تابعا لشركة أنشطتها متطرفة):"لقد حققنا ما جئنا من أجله. لقد جئنا لضمان أمن إمدادات الطاقة في المجر، ويسعدني أن أبلغكم أن كل شيء على ما يرام".وقال سيارتو تعليقا على على الانتقادات الموجهة لزيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى موسكو: "أرى كم من الناس يشعرون بالحيرة إزاء هذا الاجتماع، وكم من الناس يحاولون إساءة فهمه أو تفسيره، أريد أن أقول لهم شيئا واحدا: هنغاريا دولة ذات سيادة. ولديها سياسة خارجية سيادية، وسياسة خارجية قائمة على المصالح الوطنية، يتم فيها اتخاذ القرارات وفقا للمصالح الوطنية".وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان كانت إيجابية للغاية.وقال لافروف لوسائل إعلام روسية: "أجرى الرئيس (فلاديمير بوتين) المحادثات، وحاولنا مساعدته بناء على طلبه، وأعتقد أن المحادثة كانت إيجابية للغاية".ووفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، فإن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اختتمت، واستمرت لمدة 4 ساعات.
https://sarabic.ae/20251128/لافروف-المحادثات-بين-بوتين-وأوربان-كانت-إيجابية-للغاية-1107599768.html
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

سيارتو: هدف الوفد المجري من محادثات موسكو تحقق

18:19 GMT 28.11.2025
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، أن هدف الوفد الهنغاري من المحادثات في موسكو قد تحقق، مؤكدا أنه أصبح من الممكن ضمان إمدادات الطاقة لهنغاريا.
وقال سيارتو في رسالة عبر الفيديو نشرت على "فيسبوك" (المحظور في روسيا باعتباره تابعا لشركة أنشطتها متطرفة):"لقد حققنا ما جئنا من أجله. لقد جئنا لضمان أمن إمدادات الطاقة في المجر، ويسعدني أن أبلغكم أن كل شيء على ما يرام".
وذكر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، أن بودابست تنتهج سياسة سيادية قائمة على المصالح الوطنية وتهتم بتعزيز التعاون المتوازن والقائم على الثقة المتبادلة مع روسيا.
وقال سيارتو تعليقا على على الانتقادات الموجهة لزيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى موسكو: "أرى كم من الناس يشعرون بالحيرة إزاء هذا الاجتماع، وكم من الناس يحاولون إساءة فهمه أو تفسيره، أريد أن أقول لهم شيئا واحدا: هنغاريا دولة ذات سيادة. ولديها سياسة خارجية سيادية، وسياسة خارجية قائمة على المصالح الوطنية، يتم فيها اتخاذ القرارات وفقا للمصالح الوطنية".
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
لافروف: المحادثات بين بوتين وأوربان كانت إيجابية للغاية
15:57 GMT
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان كانت إيجابية للغاية.
وقال لافروف لوسائل إعلام روسية: "أجرى الرئيس (فلاديمير بوتين) المحادثات، وحاولنا مساعدته بناء على طلبه، وأعتقد أن المحادثة كانت إيجابية للغاية".
وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا، على عكس دول الاتحاد الأوروبي، تحترم موقف المجر من أوكرانيا، تمامًا كما تحترم موقف أي دولة أخرى في هذه القضية.
ووفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، فإن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اختتمت، واستمرت لمدة 4 ساعات.
