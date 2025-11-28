https://sarabic.ae/20251128/لافروف-المحادثات-بين-بوتين-وأوربان-كانت-إيجابية-للغاية-1107599768.html
لافروف: المحادثات بين بوتين وأوربان كانت إيجابية للغاية
لافروف: المحادثات بين بوتين وأوربان كانت إيجابية للغاية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان كانت إيجابية للغاية. 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T15:57+0000
2025-11-28T15:57+0000
2025-11-28T16:12+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107475796_0:0:2935:1651_1920x0_80_0_0_e818ab013e153ef2ae758361d32f213c.jpg
وقال لافروف لوسائل إعلام روسية: "أجرى الرئيس (فلاديمير بوتين) المحادثات، وحاولنا مساعدته بناء على طلبه، وأعتقد أن المحادثة كانت إيجابية للغاية".ووفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، فإن المحادثات بين الرئيس الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اختتمت، واستمرت لمدة 4 ساعات.وصل أوربان إلى الكرملين حوالي الساعة 1:10 مساءً بتوقيت موسكو. وبدأ الجزء الرسمي من الاجتماع، بحضور الوفود، حوالي الساعة 1:45 مساءً بتوقيت موسكو. واستمرت المحادثات بين الزعيمين قرابة أربع ساعات.وقال بوتين خلال الاجتماع، إن "العلاقات بين روسيا وهنغاريا تعتمد حاليا على نهج عملي لتطوير العلاقات الثنائية".وأضاف: "يمكننا أن نتحدث بصراحة وهذا يعطي الفرصة لإيجاد حلول لأي مشاكل".وأكد بوتين أن "موقف أوربان بشأن القضية الأوكرانية متوازن"، مشددا على أن "أوربان يدافع عن مصالح بلاده وشعبه في عمله".وكان أوربان قد قال، في وقت سابق، إنه سيتوجه إلى موسكو اليوم الجمعة، لبحث إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي، بعدما حصل أخيرا، من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعفاء من العقوبات الأمريكية على النفط الروسي.
https://sarabic.ae/20251128/انتهاء-الاجتماع-بين-بوتين-وأوربان-في-الكرملين-بعد-محادثات-استمرت-قرابة-4-ساعات-1107595607.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107475796_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_4055e13b52100c1c7c45b3ccb789f02d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
لافروف: المحادثات بين بوتين وأوربان كانت إيجابية للغاية
15:57 GMT 28.11.2025 (تم التحديث: 16:12 GMT 28.11.2025)
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان كانت إيجابية للغاية.
وقال لافروف لوسائل إعلام روسية: "أجرى الرئيس (فلاديمير بوتين) المحادثات، وحاولنا مساعدته بناء على طلبه، وأعتقد أن المحادثة كانت إيجابية للغاية".
وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا، على عكس دول الاتحاد الأوروبي، تحترم موقف المجر من أوكرانيا، تمامًا كما تحترم موقف أي دولة أخرى في هذه القضية.
ووفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، فإن المحادثات بين الرئيس الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اختتمت، واستمرت لمدة 4 ساعات.
وصل أوربان إلى الكرملين حوالي الساعة 1:10 مساءً بتوقيت موسكو. وبدأ الجزء الرسمي من الاجتماع، بحضور الوفود، حوالي الساعة 1:45 مساءً بتوقيت موسكو. واستمرت المحادثات بين الزعيمين قرابة أربع ساعات.
وقال بوتين خلال الاجتماع، إن "العلاقات بين روسيا وهنغاريا تعتمد حاليا على نهج عملي لتطوير العلاقات الثنائية".
وأضاف: "يمكننا أن نتحدث بصراحة وهذا يعطي الفرصة لإيجاد حلول لأي مشاكل".
وأوضح الرئيس الروسي: "لقد خلقنا جوًا يسمح لنا بالتحدث بصراحة ومناقشة أي قضايا. هذا يمنحنا القدرة ليس فقط على التحدث، ولكن أيضًا على إيجاد حلول لأي مشاكل".
وأكد بوتين أن "موقف أوربان بشأن القضية الأوكرانية متوازن"، مشددا على أن "أوربان يدافع عن مصالح بلاده وشعبه في عمله".
وأكد أنه "سيكون سعيدا بعقد لقاء قمة مع ترامب في بودابست إذا حظي ذلك بموافقة الطرفين".
وكان أوربان قد قال، في وقت سابق، إنه سيتوجه إلى موسكو اليوم الجمعة، لبحث إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي، بعدما حصل أخيرا، من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعفاء من العقوبات الأمريكية على النفط الروسي.