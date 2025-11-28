https://sarabic.ae/20251128/انتهاء-الاجتماع-بين-بوتين-وأوربان-في-الكرملين-بعد-محادثات-استمرت-قرابة-4-ساعات-1107595607.html
انتهاء الاجتماع بين بوتين وأوربان في الكرملين بعد محادثات استمرت قرابة 4 ساعات
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد اختتمت. 28.11.2025, سبوتنيك عربي
ووفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، فإن المحادثات بين الرئيس الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اختتمت، واستمرت لمدة 4 ساعات.وصل أوربان إلى الكرملين حوالي الساعة 1:10 مساءً بتوقيت موسكو. وبدأ الجزء الرسمي من الاجتماع، بحضور الوفود، حوالي الساعة 1:45 مساءً بتوقيت موسكو. واستمرت المحادثات بين الزعيمين قرابة أربع ساعات.وقال بوتين خلال الاجتماع، إن "العلاقات بين روسيا وهنغاريا تعتمد حاليا على نهج عملي لتطوير العلاقات الثنائية".وأضاف: "يمكننا أن نتحدث بصراحة وهذا يعطي الفرصة لإيجاد حلول لأي مشاكل".لقد خلقنا جوًا يسمح لنا بالتحدث بصراحة ومناقشة أي قضايا. هذا يمنحنا القدرة ليس فقط على التحدث، ولكن أيضًا على إيجاد حلول لأي مشاكل، وفقا للرئيس الروسي.وأكد بوتين أن "موقف أوربان بشأن القضية الأوكرانية متوازن"، مشددا على أن "أوربان يدافع عن مصالح بلاده وشعبه في عمله".وكان أوربان قد قال، في وقت سابق، إنه سيتوجه إلى موسكو اليوم الجمعة، لبحث إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي، بعدما حصل أخيرا، من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعفاء من العقوبات الأمريكية على النفط الروسي.أوربان يصل إلى الكرملين لإجراء محادثات مع بوتين
ووفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، فإن المحادثات بين الرئيس الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اختتمت، واستمرت لمدة 4 ساعات.
وصل أوربان إلى الكرملين حوالي الساعة 1:10 مساءً بتوقيت موسكو. وبدأ الجزء الرسمي من الاجتماع، بحضور الوفود، حوالي الساعة 1:45 مساءً بتوقيت موسكو. واستمرت المحادثات بين الزعيمين قرابة أربع ساعات.
وقال بوتين خلال الاجتماع، إن "العلاقات بين روسيا وهنغاريا تعتمد حاليا على نهج عملي لتطوير العلاقات الثنائية".
وأضاف: "يمكننا أن نتحدث بصراحة وهذا يعطي الفرصة لإيجاد حلول لأي مشاكل".
لقد خلقنا جوًا يسمح لنا بالتحدث بصراحة ومناقشة أي قضايا. هذا يمنحنا القدرة ليس فقط على التحدث، ولكن أيضًا على إيجاد حلول لأي مشاكل، وفقا للرئيس الروسي.
وأكد بوتين أن "موقف أوربان بشأن القضية الأوكرانية متوازن"، مشددا على أن "أوربان يدافع عن مصالح بلاده وشعبه في عمله".
وأردف بوتين بأنه "سيكون سعيدا بعقد لقاء قمة مع ترامب في بودابست إذا حظي ذلك بموافقة الطرفين".
وكان أوربان قد قال، في وقت سابق، إنه سيتوجه إلى موسكو اليوم الجمعة، لبحث إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي، بعدما حصل أخيرا، من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعفاء من العقوبات الأمريكية على النفط الروسي.