https://sarabic.ae/20251128/انتهاء-الاجتماع-بين-بوتين-وأوربان-في-الكرملين-بعد-محادثات-استمرت-قرابة-4-ساعات-1107595607.html

انتهاء الاجتماع بين بوتين وأوربان في الكرملين بعد محادثات استمرت قرابة 4 ساعات

انتهاء الاجتماع بين بوتين وأوربان في الكرملين بعد محادثات استمرت قرابة 4 ساعات

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد اختتمت. 28.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-28T15:12+0000

2025-11-28T15:12+0000

2025-11-28T15:12+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0b/1095689232_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_b2d8ddcf13561ca0c35fafd6df0278f5.jpg

ووفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، فإن المحادثات بين الرئيس الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اختتمت، واستمرت لمدة 4 ساعات.وصل أوربان إلى الكرملين حوالي الساعة 1:10 مساءً بتوقيت موسكو. وبدأ الجزء الرسمي من الاجتماع، بحضور الوفود، حوالي الساعة 1:45 مساءً بتوقيت موسكو. واستمرت المحادثات بين الزعيمين قرابة أربع ساعات.وقال بوتين خلال الاجتماع، إن "العلاقات بين روسيا وهنغاريا تعتمد حاليا على نهج عملي لتطوير العلاقات الثنائية".وأضاف: "يمكننا أن نتحدث بصراحة وهذا يعطي الفرصة لإيجاد حلول لأي مشاكل".لقد خلقنا جوًا يسمح لنا بالتحدث بصراحة ومناقشة أي قضايا. هذا يمنحنا القدرة ليس فقط على التحدث، ولكن أيضًا على إيجاد حلول لأي مشاكل، وفقا للرئيس الروسي.وأكد بوتين أن "موقف أوربان بشأن القضية الأوكرانية متوازن"، مشددا على أن "أوربان يدافع عن مصالح بلاده وشعبه في عمله".وكان أوربان قد قال، في وقت سابق، إنه سيتوجه إلى موسكو اليوم الجمعة، لبحث إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي، بعدما حصل أخيرا، من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعفاء من العقوبات الأمريكية على النفط الروسي.أوربان يصل إلى الكرملين لإجراء محادثات مع بوتين

https://sarabic.ae/20251128/بوتين-سأكون-سعيدا-بعقد-لقاء-مع-ترامب-في-بودابست-إذا-حظي-ذلك-بموافقة-الطرفين-1107585968.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم