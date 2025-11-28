عربي
انتهاء الاجتماع بين بوتين وأوربان في الكرملين بعد محادثات استمرت قرابة 4 ساعات

15:12 GMT 28.11.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد اختتمت.
ووفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، فإن المحادثات بين الرئيس الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اختتمت، واستمرت لمدة 4 ساعات.
وصل أوربان إلى الكرملين حوالي الساعة 1:10 مساءً بتوقيت موسكو. وبدأ الجزء الرسمي من الاجتماع، بحضور الوفود، حوالي الساعة 1:45 مساءً بتوقيت موسكو. واستمرت المحادثات بين الزعيمين قرابة أربع ساعات.
وقال بوتين خلال الاجتماع، إن "العلاقات بين روسيا وهنغاريا تعتمد حاليا على نهج عملي لتطوير العلاقات الثنائية".
وأضاف: "يمكننا أن نتحدث بصراحة وهذا يعطي الفرصة لإيجاد حلول لأي مشاكل".
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
بوتين: سأكون سعيدا بعقد لقاء مع ترامب في بودابست إذا حظي ذلك بموافقة الطرفين
11:26 GMT
لقد خلقنا جوًا يسمح لنا بالتحدث بصراحة ومناقشة أي قضايا. هذا يمنحنا القدرة ليس فقط على التحدث، ولكن أيضًا على إيجاد حلول لأي مشاكل، وفقا للرئيس الروسي.
وأكد بوتين أن "موقف أوربان بشأن القضية الأوكرانية متوازن"، مشددا على أن "أوربان يدافع عن مصالح بلاده وشعبه في عمله".
وأردف بوتين بأنه "سيكون سعيدا بعقد لقاء قمة مع ترامب في بودابست إذا حظي ذلك بموافقة الطرفين".
وكان أوربان قد قال، في وقت سابق، إنه سيتوجه إلى موسكو اليوم الجمعة، لبحث إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي، بعدما حصل أخيرا، من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعفاء من العقوبات الأمريكية على النفط الروسي.
أوربان يصل إلى الكرملين لإجراء محادثات مع بوتين
