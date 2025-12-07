https://sarabic.ae/20251207/دونالد-ترامب-الابن-كنت-مع-صديقي-في-موناكو-كانت-50-من-السيارات-الفاخرة-تحمل-نمرة-أوكرانية--1107909018.html

دونالد ترامب الابن: كنت مع صديقي في موناكو كانت 50% من السيارات الفاخرة تحمل نمرة أوكرانية

أثارت تصريحات دونالد ترامب الابن، جدلا واسعا على منصات التواصل الإجتماعي والتي تحدث فيها حول الأغنياء والفساد في أوكرانيا. 07.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب الابن: إنه كان يتجول مع صديقته في شوارع "موناكو"، ولاحظ أن نحو 50% من السيارات الفاخرة من طرازات مثل "بوغاتي" و"فيراري" كانت تحمل لوحات تسجيل أوكرانية.وتابع ترامب الابن: "ليس هناك ثروة طائلة في هذا البلد. علاوة على ذلك، ترى الرجل الثاني في السلطة يُعتقل بتهمة سرقة مئات الملايين من الدولارات".وتجدر الإشارة إلى أن دونالد ترامب الابن، ولد عام 1977 في مدينة نيويورك، وهو أكبر أبناء الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب من زوجته الأولى إيفانا. يعمل حاليا في منظمة ترامب إلى جانب شقيقته إيفانكا وشقيقه إريك، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي.خبير: الفساد وتقاسم الأموال التي تأتي إلى أوكرانيا بات منفعة مشتركة للجميعالكرملين: الوضع في أوكرانيا سيكون صعبا للغاية في ظل فضيحة الفساد المتنامية

