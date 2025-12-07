https://sarabic.ae/20251207/دونالد-ترامب-الابن-كنت-مع-صديقي-في-موناكو-كانت-50-من-السيارات-الفاخرة-تحمل-نمرة-أوكرانية--1107909018.html
دونالد ترامب الابن: كنت مع صديقي في موناكو كانت 50% من السيارات الفاخرة تحمل نمرة أوكرانية
دونالد ترامب الابن: كنت مع صديقي في موناكو كانت 50% من السيارات الفاخرة تحمل نمرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أثارت تصريحات دونالد ترامب الابن، جدلا واسعا على منصات التواصل الإجتماعي والتي تحدث فيها حول الأغنياء والفساد في أوكرانيا. 07.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-07T12:53+0000
2025-12-07T12:53+0000
2025-12-07T12:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
الفساد
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107909423_0:0:638:358_1920x0_80_0_0_ddddc90a102dd45f58d33c99eb7fd13a.jpg
وقال ترامب الابن: إنه كان يتجول مع صديقته في شوارع "موناكو"، ولاحظ أن نحو 50% من السيارات الفاخرة من طرازات مثل "بوغاتي" و"فيراري" كانت تحمل لوحات تسجيل أوكرانية.وتابع ترامب الابن: "ليس هناك ثروة طائلة في هذا البلد. علاوة على ذلك، ترى الرجل الثاني في السلطة يُعتقل بتهمة سرقة مئات الملايين من الدولارات".وتجدر الإشارة إلى أن دونالد ترامب الابن، ولد عام 1977 في مدينة نيويورك، وهو أكبر أبناء الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب من زوجته الأولى إيفانا. يعمل حاليا في منظمة ترامب إلى جانب شقيقته إيفانكا وشقيقه إريك، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي.خبير: الفساد وتقاسم الأموال التي تأتي إلى أوكرانيا بات منفعة مشتركة للجميعالكرملين: الوضع في أوكرانيا سيكون صعبا للغاية في ظل فضيحة الفساد المتنامية
https://sarabic.ae/20251207/تحليل-اهتمام-الأمريكيين-بملف-فساد-أوكرانيا-يبلغ-أعلى-مستوى-منذ-عام-2022-1107894108.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107909423_0:0:628:470_1920x0_80_0_0_4e851a5ac6fd80a21c7aedc885e72f27.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الفساد, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الفساد, العالم
دونالد ترامب الابن: كنت مع صديقي في موناكو كانت 50% من السيارات الفاخرة تحمل نمرة أوكرانية
أثارت تصريحات دونالد ترامب الابن، جدلا واسعا على منصات التواصل الإجتماعي والتي تحدث فيها حول الأغنياء والفساد في أوكرانيا.
وقال ترامب الابن: إنه كان يتجول مع صديقته في شوارع "موناكو"، ولاحظ أن نحو 50% من السيارات الفاخرة من طرازات مثل "بوغاتي" و"فيراري" كانت تحمل لوحات تسجيل أوكرانية.
وأضاف متسائلا: "ما إذا كانت هذه الثروة قد جُمعت فعلا داخل أوكرانيا، مشيرا إلى أنه زار البلاد قبل 20 عاما ولم تكن تمتلك هذا القدر من الثراء".
وتابع ترامب الابن: "ليس هناك ثروة طائلة في هذا البلد. علاوة على ذلك، ترى الرجل الثاني في السلطة يُعتقل بتهمة سرقة مئات الملايين من الدولارات".
وبين ترامب الابن، بأن "الأغنياء هربوا، وتركوا من يعتبرونهم فلاحين ليقاتلوا، ولا يرون سببا للتوقف طالما أن الأموال تتدفق ويسرقونها".
وتجدر الإشارة إلى أن دونالد ترامب الابن، ولد عام 1977 في مدينة نيويورك، وهو أكبر أبناء الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب من زوجته الأولى إيفانا. يعمل حاليا في منظمة ترامب إلى جانب شقيقته إيفانكا وشقيقه إريك، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي.