دونالد ترامب الابن: كنت مع صديقي في موناكو كانت 50% من السيارات الفاخرة تحمل نمرة أوكرانية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
دونالد ترامب الابن: كنت مع صديقي في موناكو كانت 50% من السيارات الفاخرة تحمل نمرة أوكرانية
دونالد ترامب الابن: كنت مع صديقي في موناكو كانت 50% من السيارات الفاخرة تحمل نمرة أوكرانية
أثارت تصريحات دونالد ترامب الابن، جدلا واسعا على منصات التواصل الإجتماعي والتي تحدث فيها حول الأغنياء والفساد في أوكرانيا.
دونالد ترامب الابن: كنت مع صديقي في موناكو كانت 50% من السيارات الفاخرة تحمل نمرة أوكرانية

أثارت تصريحات دونالد ترامب الابن، جدلا واسعا على منصات التواصل الإجتماعي والتي تحدث فيها حول الأغنياء والفساد في أوكرانيا.
وقال ترامب الابن: إنه كان يتجول مع صديقته في شوارع "موناكو"، ولاحظ أن نحو 50% من السيارات الفاخرة من طرازات مثل "بوغاتي" و"فيراري" كانت تحمل لوحات تسجيل أوكرانية.

وأضاف متسائلا: "ما إذا كانت هذه الثروة قد جُمعت فعلا داخل أوكرانيا، مشيرا إلى أنه زار البلاد قبل 20 عاما ولم تكن تمتلك هذا القدر من الثراء".

فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
تحليل: اهتمام الأمريكيين بملف فساد أوكرانيا يبلغ أعلى مستوى منذ عام 2022
05:09 GMT
وتابع ترامب الابن: "ليس هناك ثروة طائلة في هذا البلد. علاوة على ذلك، ترى الرجل الثاني في السلطة يُعتقل بتهمة سرقة مئات الملايين من الدولارات".

وبين ترامب الابن، بأن "الأغنياء هربوا، وتركوا من يعتبرونهم فلاحين ليقاتلوا، ولا يرون سببا للتوقف طالما أن الأموال تتدفق ويسرقونها".

وتجدر الإشارة إلى أن دونالد ترامب الابن، ولد عام 1977 في مدينة نيويورك، وهو أكبر أبناء الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب من زوجته الأولى إيفانا. يعمل حاليا في منظمة ترامب إلى جانب شقيقته إيفانكا وشقيقه إريك، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي.
