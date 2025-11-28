https://sarabic.ae/20251128/الكرملين-الوضع-في-أوكرانيا-سيكون-صعبا-للغاية-في-ظل-فضيحة-الفساد-المتنامية-1107586621.html
الكرملين: الوضع في أوكرانيا سيكون صعبا للغاية في ظل فضيحة الفساد المتنامية
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الوضع في أوكرانيا سيكون صعبا للغاية في ظل فضيحة الفساد المتنامية.
أخبار أوكرانيا
وقال بيسكوف في تصريح متلفز لوسائل إعلام روسية، تعليقا على تفتيش منزل أندريه يرماك، مدير مكتب زيلينسكي: "الوضع في أوكرانيا صعب للغاية، وفي الواقع فضيحة الفساد هذه تهز النظام السياسي في البلاد من كل حدب وصوب".وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة.وأفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف غيليزنياك، أن "مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنزل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو، وشركة "إنيرغوأتوم". ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد أيضًا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي.ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقا.نائب في البرلمان الأوكراني يدعو زيلينسكي للاستقالة
