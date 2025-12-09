https://sarabic.ae/20251209/إعلام-الولايات-المتحدة-تعلن-عن-تخفيض-دعم-كييف-بعد-صرف-دفعات-قرض-مجموعة-السبع-1107958445.html

إعلام: الولايات المتحدة تعلن عن خفض دعم كييف بعد صرف دفعات قرض مجموعة السبع

إعلام: الولايات المتحدة تعلن عن خفض دعم كييف بعد صرف دفعات قرض مجموعة السبع

أفادت وسائل إعلام أوروبية، نقلاً عن دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، بأن الولايات المتحدة أكدت خلال اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع على نيتها تقليص الدعم... 09.12.2025, سبوتنيك عربي

وقالت صحيفة Politico: "أثناء الاجتماع، صرحت الولايات المتحدة بأنها ستقلص دعمها لأوكرانيا بعد دفع الدفعات الأخيرة من قرض مجموعة السبع، الذي تم الاتفاق عليه من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن في عام 2024".وكانت دول "السبع الكبار" قد وافقت في 2024 على منح أوكرانيا قرضاً يقارب 50 مليار دولار، ممول من عائدات الأصول الروسية المجمدة. ووفقاً لوكالة "سبوتنيك"، فقد خصصت الدول حتى 2 ديسمبر حوالي 34.8 مليار دولار أوكرانيا ضمن هذا الإطار.وعقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، والتي بلغ مجموعها نحو 300 مليار يورو (349.3 مليار دولار). يُحتفظ بنحو 200 مليار يورو في حسابات أوروبية، معظمها في مؤسسة "يوروكلير" البلجيكية للمقاصة.كإجراء مضاد، فرضت روسيا قيوداً على سحب الأصول من قبل المستثمرين "غير الأصدقاء"، مع تجميع العوائد على حسابات خاصة من نوع "C"، ولا يمكن سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في سبتمبر منح كييف قرضاً جديداً من الأصول الروسية المجمدة، مشيرة إلى أن أوكرانيا ستسدده فقط في حال دفعت روسيا "تعويضات". ومع ذلك، لا يوجد توافق داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هذا القرض.وشددت وزارة الخارجية الروسية مراراً على أن تجميد الأصول في أوروبا يُعدّ سرقة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يستهدف ليس الأصول الخاصة فقط، بل الأصول الحكومية أيضاً. وصرح وزير الخارجية سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الأصول من قبل الغرب، مشيراً إلى أن لدى روسيا أيضاً إمكانية عدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية في أراضيها.

