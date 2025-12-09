إعلام: الولايات المتحدة تعلن عن خفض دعم كييف بعد صرف دفعات قرض مجموعة السبع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251209/إعلام-الولايات-المتحدة-تعلن-عن-تخفيض-دعم-كييف-بعد-صرف-دفعات-قرض-مجموعة-السبع-1107958445.html
إعلام: الولايات المتحدة تعلن عن خفض دعم كييف بعد صرف دفعات قرض مجموعة السبع
إعلام: الولايات المتحدة تعلن عن خفض دعم كييف بعد صرف دفعات قرض مجموعة السبع
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أوروبية، نقلاً عن دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، بأن الولايات المتحدة أكدت خلال اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع على نيتها تقليص الدعم... 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T04:21+0000
2025-12-09T04:22+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
مجموعة السبع الكبار
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105140501_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_46341a92f47e03282985c48fd61ebe30.jpg
وقالت صحيفة Politico: "أثناء الاجتماع، صرحت الولايات المتحدة بأنها ستقلص دعمها لأوكرانيا بعد دفع الدفعات الأخيرة من قرض مجموعة السبع، الذي تم الاتفاق عليه من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن في عام 2024".وكانت دول "السبع الكبار" قد وافقت في 2024 على منح أوكرانيا قرضاً يقارب 50 مليار دولار، ممول من عائدات الأصول الروسية المجمدة. ووفقاً لوكالة "سبوتنيك"، فقد خصصت الدول حتى 2 ديسمبر حوالي 34.8 مليار دولار أوكرانيا ضمن هذا الإطار.وعقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، والتي بلغ مجموعها نحو 300 مليار يورو (349.3 مليار دولار). يُحتفظ بنحو 200 مليار يورو في حسابات أوروبية، معظمها في مؤسسة "يوروكلير" البلجيكية للمقاصة.كإجراء مضاد، فرضت روسيا قيوداً على سحب الأصول من قبل المستثمرين "غير الأصدقاء"، مع تجميع العوائد على حسابات خاصة من نوع "C"، ولا يمكن سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في سبتمبر منح كييف قرضاً جديداً من الأصول الروسية المجمدة، مشيرة إلى أن أوكرانيا ستسدده فقط في حال دفعت روسيا "تعويضات". ومع ذلك، لا يوجد توافق داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هذا القرض.وشددت وزارة الخارجية الروسية مراراً على أن تجميد الأصول في أوروبا يُعدّ سرقة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يستهدف ليس الأصول الخاصة فقط، بل الأصول الحكومية أيضاً. وصرح وزير الخارجية سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الأصول من قبل الغرب، مشيراً إلى أن لدى روسيا أيضاً إمكانية عدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية في أراضيها.
https://sarabic.ae/20251207/الكرملين-صندوق-النقد-الدولي-يعارض-الاستيلاء-على-الأصول-الروسية---عاجل-1107901704.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105140501_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_9e0874cdd7624677fc679d62a721305b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, مجموعة السبع الكبار, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, مجموعة السبع الكبار, أخبار أوكرانيا

إعلام: الولايات المتحدة تعلن عن خفض دعم كييف بعد صرف دفعات قرض مجموعة السبع

04:21 GMT 09.12.2025 (تم التحديث: 04:22 GMT 09.12.2025)
© Sputnik . Natalia Seliverstovaالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوروبية، نقلاً عن دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، بأن الولايات المتحدة أكدت خلال اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع على نيتها تقليص الدعم المقدم لأوكرانيا بعد صرف الدفعات الأخيرة من قرض المجموعة، الذي تم الاتفاق عليه في الإدارة السابقة.
وقالت صحيفة Politico: "أثناء الاجتماع، صرحت الولايات المتحدة بأنها ستقلص دعمها لأوكرانيا بعد دفع الدفعات الأخيرة من قرض مجموعة السبع، الذي تم الاتفاق عليه من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن في عام 2024".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
الكرملين: صندوق النقد الدولي يعارض الاستيلاء على الأصول الروسية
7 ديسمبر, 10:09 GMT
وكانت دول "السبع الكبار" قد وافقت في 2024 على منح أوكرانيا قرضاً يقارب 50 مليار دولار، ممول من عائدات الأصول الروسية المجمدة. ووفقاً لوكالة "سبوتنيك"، فقد خصصت الدول حتى 2 ديسمبر حوالي 34.8 مليار دولار أوكرانيا ضمن هذا الإطار.
وعقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، والتي بلغ مجموعها نحو 300 مليار يورو (349.3 مليار دولار). يُحتفظ بنحو 200 مليار يورو في حسابات أوروبية، معظمها في مؤسسة "يوروكلير" البلجيكية للمقاصة.
كإجراء مضاد، فرضت روسيا قيوداً على سحب الأصول من قبل المستثمرين "غير الأصدقاء"، مع تجميع العوائد على حسابات خاصة من نوع "C"، ولا يمكن سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.
واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في سبتمبر منح كييف قرضاً جديداً من الأصول الروسية المجمدة، مشيرة إلى أن أوكرانيا ستسدده فقط في حال دفعت روسيا "تعويضات". ومع ذلك، لا يوجد توافق داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هذا القرض.
وشددت وزارة الخارجية الروسية مراراً على أن تجميد الأصول في أوروبا يُعدّ سرقة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يستهدف ليس الأصول الخاصة فقط، بل الأصول الحكومية أيضاً. وصرح وزير الخارجية سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الأصول من قبل الغرب، مشيراً إلى أن لدى روسيا أيضاً إمكانية عدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية في أراضيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала