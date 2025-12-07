https://sarabic.ae/20251207/تسجيل-مسرب-يكشف-عن-صدامات-داخل-صفوف-قوات-كييف-بعد-محاولة-مقاتلين-الفرار-من-مواقعهم-1107892682.html
تسجيل مسرب يكشف عن صدامات داخل صفوف قوات كييف بعد محاولة مقاتلين الفرار من مواقعهم
تسجيل مسرب يكشف عن صدامات داخل صفوف قوات كييف بعد محاولة مقاتلين الفرار من مواقعهم
اندلعت داخل صفوف القوات الأوكرانيةـ خلافات حادة بعدما حاولت مجموعة من المقاتلين ترك مواقعهم تحت القصف، وهو ما دفع قادتهم لتهديدهم بإجراءات عقابية، وفق تسجيل...
2025-12-07T03:34+0000
2025-12-07T03:34+0000
2025-12-07T03:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0f/1107130032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62ab2689b4747ae290e624611523a7ef.jpg
دونيتسك –سبوتنيك. ووفق التسجيل الذي حصلت عليه "سبوتنيك"، فإن مجموعة من 12 مقاتلًا من قوات نظام كييف تعرضت لقصف مكثف، الأمر الذي دفعها إلى مغادرة مواقعها دون إبلاغ القيادة.ويُسمع في التسجيل قائد أوكراني وهو يهدد أحد الجنود، الذي بدا مصابًا بارتجاج، بإعادته بالقوة إلى موقعه رغم حالته الصحية.وسُمع الجندي يقول عبر اللاسلكي: "هل تفهم أنني مصاب بارتجاج؟ أم لا؟"، ليجيب القائد بلهجة حادة: "ما سبب مغادرتكم مواقعكم؟ ماذا لا تستطيعون فعلَه؟ تحقق من يديك ورجليك. لا يمكننا استبدالك."ويُظهر التسجيل رفض الجندي العودة قائلاً: "خرجنا لأننا أصبحنا مصابين. دعوا الأحياء يستطلعوا المواقع." وعندما يواصل الجندي رفضه، يرد القائد بتهديد واضح ويقول: "نجوتم وغادرتم مواقعكم بالسلاح، وأنتم تعرفون أن هذا يعني السجن. عُد فورًا إلى موقعك."وينتهي التسجيل بشتائم متبادلة تعكس حجم التوتر والانهيار داخل الوحدات الأوكرانية التي تتعرض لضغط قتالي كبير.
أخبار أوكرانيا, روسيا
تسجيل مسرب يكشف عن صدامات داخل صفوف قوات كييف بعد محاولة مقاتلين الفرار من مواقعهم
اندلعت داخل صفوف القوات الأوكرانيةـ خلافات حادة بعدما حاولت مجموعة من المقاتلين ترك مواقعهم تحت القصف، وهو ما دفع قادتهم لتهديدهم بإجراءات عقابية، وفق تسجيل لاعتراض لاسلكي سُجل في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
دونيتسك –سبوتنيك. ووفق التسجيل الذي حصلت عليه "سبوتنيك"، فإن مجموعة من 12 مقاتلًا من قوات نظام كييف تعرضت لقصف مكثف، الأمر الذي دفعها إلى مغادرة مواقعها دون إبلاغ القيادة
.
ويُسمع في التسجيل قائد أوكراني وهو يهدد أحد الجنود، الذي بدا مصابًا بارتجاج، بإعادته بالقوة إلى موقعه رغم حالته الصحية.
وسُمع الجندي يقول عبر اللاسلكي: "هل تفهم أنني مصاب بارتجاج؟ أم لا؟"، ليجيب القائد بلهجة حادة: "ما سبب مغادرتكم مواقعكم؟ ماذا لا تستطيعون فعلَه؟ تحقق من يديك ورجليك. لا يمكننا استبدالك."
ويُظهر التسجيل رفض الجندي العودة قائلاً: "خرجنا لأننا أصبحنا مصابين. دعوا الأحياء يستطلعوا المواقع." وعندما يواصل الجندي رفضه، يرد القائد بتهديد واضح ويقول: "نجوتم وغادرتم مواقعكم بالسلاح، وأنتم تعرفون أن هذا يعني السجن. عُد فورًا إلى موقعك."
وينتهي التسجيل بشتائم متبادلة تعكس حجم التوتر والانهيار داخل الوحدات الأوكرانية التي تتعرض لضغط قتالي كبير.