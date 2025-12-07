عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
تسجيل مسرب يكشف عن صدامات داخل صفوف قوات كييف بعد محاولة مقاتلين الفرار من مواقعهم
دونيتسك –سبوتنيك. ووفق التسجيل الذي حصلت عليه "سبوتنيك"، فإن مجموعة من 12 مقاتلًا من قوات نظام كييف تعرضت لقصف مكثف، الأمر الذي دفعها إلى مغادرة مواقعها دون إبلاغ القيادة.ويُسمع في التسجيل قائد أوكراني وهو يهدد أحد الجنود، الذي بدا مصابًا بارتجاج، بإعادته بالقوة إلى موقعه رغم حالته الصحية.وسُمع الجندي يقول عبر اللاسلكي: "هل تفهم أنني مصاب بارتجاج؟ أم لا؟"، ليجيب القائد بلهجة حادة: "ما سبب مغادرتكم مواقعكم؟ ماذا لا تستطيعون فعلَه؟ تحقق من يديك ورجليك. لا يمكننا استبدالك."ويُظهر التسجيل رفض الجندي العودة قائلاً: "خرجنا لأننا أصبحنا مصابين. دعوا الأحياء يستطلعوا المواقع." وعندما يواصل الجندي رفضه، يرد القائد بتهديد واضح ويقول: "نجوتم وغادرتم مواقعكم بالسلاح، وأنتم تعرفون أن هذا يعني السجن. عُد فورًا إلى موقعك."وينتهي التسجيل بشتائم متبادلة تعكس حجم التوتر والانهيار داخل الوحدات الأوكرانية التي تتعرض لضغط قتالي كبير.
03:34 GMT 07.12.2025
اندلعت داخل صفوف القوات الأوكرانيةـ خلافات حادة بعدما حاولت مجموعة من المقاتلين ترك مواقعهم تحت القصف، وهو ما دفع قادتهم لتهديدهم بإجراءات عقابية، وفق تسجيل لاعتراض لاسلكي سُجل في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
دونيتسك –سبوتنيك. ووفق التسجيل الذي حصلت عليه "سبوتنيك"، فإن مجموعة من 12 مقاتلًا من قوات نظام كييف تعرضت لقصف مكثف، الأمر الذي دفعها إلى مغادرة مواقعها دون إبلاغ القيادة.
ويُسمع في التسجيل قائد أوكراني وهو يهدد أحد الجنود، الذي بدا مصابًا بارتجاج، بإعادته بالقوة إلى موقعه رغم حالته الصحية.
وسُمع الجندي يقول عبر اللاسلكي: "هل تفهم أنني مصاب بارتجاج؟ أم لا؟"، ليجيب القائد بلهجة حادة: "ما سبب مغادرتكم مواقعكم؟ ماذا لا تستطيعون فعلَه؟ تحقق من يديك ورجليك. لا يمكننا استبدالك."
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية من طراز تي-72 في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسير أوكراني لـ"سبوتنيك": قوات كييف أمرت الجنود بارتداء ملابس مدنية وقتل سكان كراسنوأرميسك
18 نوفمبر, 05:53 GMT
ويُظهر التسجيل رفض الجندي العودة قائلاً: "خرجنا لأننا أصبحنا مصابين. دعوا الأحياء يستطلعوا المواقع." وعندما يواصل الجندي رفضه، يرد القائد بتهديد واضح ويقول: "نجوتم وغادرتم مواقعكم بالسلاح، وأنتم تعرفون أن هذا يعني السجن. عُد فورًا إلى موقعك."
وينتهي التسجيل بشتائم متبادلة تعكس حجم التوتر والانهيار داخل الوحدات الأوكرانية التي تتعرض لضغط قتالي كبير.
