هنغاريا: لن نشارك في اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي لأنه "استعراض سياسي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251211/هنغاريا-لن-نشارك-في-اجتماع-مجلس-وزراء-الاتحاد-الأوروبي-لأنه-استعراض-سياسي-1108039422.html
هنغاريا: لن نشارك في اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي لأنه "استعراض سياسي"
هنغاريا: لن نشارك في اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي لأنه "استعراض سياسي"
سبوتنيك عربي
صرّح يانوس بوكا، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في هنغاريا، بأن "بلاده لن تشارك في اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي المنعقد اليوم، في مدينة لفوف غربي أوكرانيا"،... 11.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-11T08:57+0000
2025-12-11T08:57+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104797809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f58fda3d1b49012fde6f49281c4045e5.jpg
وكتب الوزير بوكا، في منشور له على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "اليوم يجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا دعمًا للحرب، وهذا استعراض سياسي لا تريد الحكومة الهنغارية المساعدة فيه، لقد عبّر الناخبون الهنغاريون عن موقفهم بوضوح؛ فهم لا يريدون أن تتوسع رقعة الحرب إلى أوروبا، ولا يريدون أن تذهب أموال دافعي الضرائب الهنغاريين إلى أوكرانيا، ولا يريدون انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".وقال سيرغي لافروف، خلال لقائه نظيره الهنغاري سيارتو: "بالطبع، تشكل العقوبات غير القانونية التي فرضها زملاؤنا الغربيون، وفي هذه الحالة المفوضية الأوروبية، عائقًا كبيرًا، لكن على الرغم من كل هذه الصعوبات، فإن التجارة (بين روسيا والمجر) تنمو بفضل جميع جهود الجهات الروسية والمجرية".وأوضح لافروف: "يناقش قادتنا أيضا قضايا دولية. لقد مرت عشرة أيام منذ ذلك الحين، ولكن حدثت بعض الأحداث خلال هذه الفترة. أنا واثق من أننا سنتبادل وجهات النظر حول كيفية تطور الوضع المتعلق بجهود التسوية الأوكرانية تحديدا".أوربان: الاتحاد الأوروبي يعتزم ضم أوكرانيا بحلول عام 2030أوربان يعلن عن زيارة وفد مجري كبير إلى موسكو لمناقشة القضايا الاقتصادية
https://sarabic.ae/20251209/سيارتو-إمدادات-الطاقة-الآمنة-للمجر-مستحيلة-دون-روسيا-1107970152.html
https://sarabic.ae/20251207/سيارتو-المجر-استوردت-لقاح-سبوتنيك-الروسي-المضاد-لـكوفيد-19-بسبب-عدم-توفر-اللقاح-الغربي-1107918165.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104797809_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_9598da0c356d478162732e2908b151b9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم

هنغاريا: لن نشارك في اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي لأنه "استعراض سياسي"

08:57 GMT 11.12.2025
© Photo / unsplash/Guillaume Périgoisأوروبا..الإتحاد الأوروبي
أوروبا..الإتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
© Photo / unsplash/Guillaume Périgois
تابعنا عبر
صرّح يانوس بوكا، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في هنغاريا، بأن "بلاده لن تشارك في اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي المنعقد اليوم، في مدينة لفوف غربي أوكرانيا"، لأنها "لا تريد المساعدة على تقديم "استعراض سياسي".
وكتب الوزير بوكا، في منشور له على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "اليوم يجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا دعمًا للحرب، وهذا استعراض سياسي لا تريد الحكومة الهنغارية المساعدة فيه، لقد عبّر الناخبون الهنغاريون عن موقفهم بوضوح؛ فهم لا يريدون أن تتوسع رقعة الحرب إلى أوروبا، ولا يريدون أن تذهب أموال دافعي الضرائب الهنغاريين إلى أوكرانيا، ولا يريدون انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
سيارتو: إمدادات الطاقة الآمنة للمجر مستحيلة دون روسيا
9 ديسمبر, 10:20 GMT

وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، اجتماعا مع نظيره المجري بيتر سيارتو، بعد محادثات ثنائية في العاصمة موسكو.

وقال سيرغي لافروف، خلال لقائه نظيره الهنغاري سيارتو: "بالطبع، تشكل العقوبات غير القانونية التي فرضها زملاؤنا الغربيون، وفي هذه الحالة المفوضية الأوروبية، عائقًا كبيرًا، لكن على الرغم من كل هذه الصعوبات، فإن التجارة (بين روسيا والمجر) تنمو بفضل جميع جهود الجهات الروسية والمجرية".
تطعيم أفراد الأسطول الشمالي الروسي على متن الفرقاطة الأميرال كاساتونوف بـ لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا في سيفيرومورسك، روسيا 2 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
سيارتو: المجر استوردت لقاح "سبوتنيك" الروسي المضاد لـ"كوفيد-19" بسبب عدم توفر اللقاح الغربي
7 ديسمبر, 20:58 GMT

وأضاف لافروف: "بشكل عام، تعدّ صناعة الطاقة الكهربائية أولوية في علاقاتنا، وهو قطاع يشهد نموا مطردًا، وجميع آليات التعاون الثنائي التي أنشئت تعمل بسلاسة وفعالية".

وأوضح لافروف: "يناقش قادتنا أيضا قضايا دولية. لقد مرت عشرة أيام منذ ذلك الحين، ولكن حدثت بعض الأحداث خلال هذه الفترة. أنا واثق من أننا سنتبادل وجهات النظر حول كيفية تطور الوضع المتعلق بجهود التسوية الأوكرانية تحديدا".
أوربان: الاتحاد الأوروبي يعتزم ضم أوكرانيا بحلول عام 2030
أوربان يعلن عن زيارة وفد مجري كبير إلى موسكو لمناقشة القضايا الاقتصادية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала