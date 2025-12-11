https://sarabic.ae/20251211/هنغاريا-لن-نشارك-في-اجتماع-مجلس-وزراء-الاتحاد-الأوروبي-لأنه-استعراض-سياسي-1108039422.html

هنغاريا: لن نشارك في اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي لأنه "استعراض سياسي"

صرّح يانوس بوكا، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في هنغاريا، بأن "بلاده لن تشارك في اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي المنعقد اليوم، في مدينة لفوف غربي أوكرانيا"،...

وكتب الوزير بوكا، في منشور له على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "اليوم يجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا دعمًا للحرب، وهذا استعراض سياسي لا تريد الحكومة الهنغارية المساعدة فيه، لقد عبّر الناخبون الهنغاريون عن موقفهم بوضوح؛ فهم لا يريدون أن تتوسع رقعة الحرب إلى أوروبا، ولا يريدون أن تذهب أموال دافعي الضرائب الهنغاريين إلى أوكرانيا، ولا يريدون انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".وقال سيرغي لافروف، خلال لقائه نظيره الهنغاري سيارتو: "بالطبع، تشكل العقوبات غير القانونية التي فرضها زملاؤنا الغربيون، وفي هذه الحالة المفوضية الأوروبية، عائقًا كبيرًا، لكن على الرغم من كل هذه الصعوبات، فإن التجارة (بين روسيا والمجر) تنمو بفضل جميع جهود الجهات الروسية والمجرية".وأوضح لافروف: "يناقش قادتنا أيضا قضايا دولية. لقد مرت عشرة أيام منذ ذلك الحين، ولكن حدثت بعض الأحداث خلال هذه الفترة. أنا واثق من أننا سنتبادل وجهات النظر حول كيفية تطور الوضع المتعلق بجهود التسوية الأوكرانية تحديدا".أوربان: الاتحاد الأوروبي يعتزم ضم أوكرانيا بحلول عام 2030أوربان يعلن عن زيارة وفد مجري كبير إلى موسكو لمناقشة القضايا الاقتصادية

