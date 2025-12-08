https://sarabic.ae/20251208/أوربان-الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-ضم-أوكرانيا-بحلول-عام-2030-1107925733.html
أوربان: الاتحاد الأوروبي يعتزم ضم أوكرانيا بحلول عام 2030
أوربان: الاتحاد الأوروبي يعتزم ضم أوكرانيا بحلول عام 2030
أفاد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن "الاتحاد الأوروبي يعتزم قبول انضمام أوكرانيا بحلول عام 2030، ما يعني بدء حرب مع روسيا، وهو ما بدأت أوروبا بالفعل في الاستعداد له".
وكتب أوربان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تتجمع غيوم سوداء في سماء أوروبا. بروكسل تستعد لحرب مع روسيا، ولديها بالفعل موعد محدد لدخولها - 2030. الهدف المعلن لبرنامج الأسلحة الذي أطلقته بروكسل، هو إعداد الاتحاد للحرب بحلول عام 2030، وعام 2030 هو أيضا الموعد المخطط له، لإجراءات انضمام أوكرانيا المتسارعة للاتحاد الأوروبي".وأكد أوربان بالقول: "لذلك، فإن قبول انضمام أوكرانيا التي مزقتها الحرب، إلى الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى دخول فوري في حرب".وأضاف بوتين: "أوروبا تفكر في فكرة الهزيمة الاستراتيجية لروسيا، وتعيش في هذه الأوهام، وأوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب، وهي انسحبت من عملية التسوية الأوكرانية".وذكر الرئيس الروسي أن "النتائج اليوم أيضًا لا تعجب أوروبا، فقد بدأت تعيق الإدارة الأمريكية الحالية والرئيس ترامب عن تحقيق السلام عبر المفاوضات. هم أنفسهم رفضوا مفاوضات السلام، ويُعيقون الرئيس ترامب".
أفاد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن "الاتحاد الأوروبي يعتزم قبول انضمام أوكرانيا بحلول عام 2030، ما يعني بدء حرب مع روسيا، وهو ما بدأت أوروبا بالفعل في الاستعداد له".
وكتب أوربان
عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تتجمع غيوم سوداء في سماء أوروبا. بروكسل تستعد لحرب مع روسيا، ولديها بالفعل موعد محدد لدخولها - 2030. الهدف المعلن لبرنامج الأسلحة الذي أطلقته بروكسل، هو إعداد الاتحاد للحرب بحلول عام 2030، وعام 2030 هو أيضا الموعد المخطط له، لإجراءات انضمام أوكرانيا المتسارعة للاتحاد الأوروبي".
وأشار رئيس الوزراء المجري إلى أنه "وفقا للاتفاقية التأسيسية للاتحاد الأوروبي، فإن أي صراع داخل إحدى الدول الأعضاء يلزم الدول الأخرى بالانضمام".
وأكد أوربان بالقول: "لذلك، فإن قبول انضمام أوكرانيا التي مزقتها الحرب، إلى الاتحاد الأوروبي
سيؤدي إلى دخول فوري في حرب".
وبحسب قوله، لا يزال أمام الناخبين المجريين فرصة لاتخاذ قرارٍ ودعم سياسة عدم التدخل في الصراع في الانتخابات البرلمانية لعام 2026، إذ سيكون الأوان قد فات للقيام بذلك في الانتخابات المقبلة عام 2030.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا، بل هي في صف الحرب، مشيرًا إلى أن كل التغييرات التي تقترحها أوروبا على خطة السلام تهدف إلى عرقلة العملية.
وأضاف بوتين: "أوروبا تفكر في فكرة الهزيمة الاستراتيجية لروسيا، وتعيش في هذه الأوهام، وأوروبا ليس لديها أجندة سلام
لأوكرانيا بل هي في صف الحرب، وهي انسحبت من عملية التسوية الأوكرانية".
وذكر الرئيس الروسي أن "النتائج اليوم أيضًا لا تعجب أوروبا، فقد بدأت تعيق الإدارة الأمريكية الحالية والرئيس ترامب عن تحقيق السلام عبر المفاوضات. هم أنفسهم رفضوا مفاوضات السلام، ويُعيقون الرئيس ترامب".