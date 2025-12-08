أوربان: الاتحاد الأوروبي يعتزم ضم أوكرانيا بحلول عام 2030

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251208/أوربان-الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-ضم-أوكرانيا-بحلول-عام-2030-1107925733.html
أوربان: الاتحاد الأوروبي يعتزم ضم أوكرانيا بحلول عام 2030
أوربان: الاتحاد الأوروبي يعتزم ضم أوكرانيا بحلول عام 2030
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن "الاتحاد الأوروبي يعتزم قبول انضمام أوكرانيا بحلول عام 2030، ما يعني بدء حرب مع روسيا، وهو ما بدأت أوروبا بالفعل في... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T08:57+0000
2025-12-08T08:57+0000
روسيا
ناتو
أخبار روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:301:2048:1453_1920x0_80_0_0_e616dec2bd75f7406eccc5eac22fcd41.jpg
وكتب أوربان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تتجمع غيوم سوداء في سماء أوروبا. بروكسل تستعد لحرب مع روسيا، ولديها بالفعل موعد محدد لدخولها - 2030. الهدف المعلن لبرنامج الأسلحة الذي أطلقته بروكسل، هو إعداد الاتحاد للحرب بحلول عام 2030، وعام 2030 هو أيضا الموعد المخطط له، لإجراءات انضمام أوكرانيا المتسارعة للاتحاد الأوروبي".وأكد أوربان بالقول: "لذلك، فإن قبول انضمام أوكرانيا التي مزقتها الحرب، إلى الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى دخول فوري في حرب".وأضاف بوتين: "أوروبا تفكر في فكرة الهزيمة الاستراتيجية لروسيا، وتعيش في هذه الأوهام، وأوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب، وهي انسحبت من عملية التسوية الأوكرانية".وذكر الرئيس الروسي أن "النتائج اليوم أيضًا لا تعجب أوروبا، فقد بدأت تعيق الإدارة الأمريكية الحالية والرئيس ترامب عن تحقيق السلام عبر المفاوضات. هم أنفسهم رفضوا مفاوضات السلام، ويُعيقون الرئيس ترامب".إعلام: أوكرانيا لا تستحق جر أمريكا إلى حرب مع روسياإعلام أمريكي: روسيا لا تمثل تهديدا للولايات المتحدة
https://sarabic.ae/20251203/المجر-أوروبا-تعرقل-الجهود-الأمريكية-لحل-الوضع-في-أوكرانيا-لأنها-تريد-الحرب-مع-روسيا-1107783119.html
https://sarabic.ae/20251206/شركة-استشارات-مخاطر-تحذر-من-تصاعد-الاحتجاجات-في-أوروبا-في-عام-2026-1107869460.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:109:2048:1645_1920x0_80_0_0_8141a72099051cd711268c760a96dab6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, ناتو, أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, ناتو, أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم

أوربان: الاتحاد الأوروبي يعتزم ضم أوكرانيا بحلول عام 2030

08:57 GMT 08.12.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
 رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن "الاتحاد الأوروبي يعتزم قبول انضمام أوكرانيا بحلول عام 2030، ما يعني بدء حرب مع روسيا، وهو ما بدأت أوروبا بالفعل في الاستعداد له".
وكتب أوربان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تتجمع غيوم سوداء في سماء أوروبا. بروكسل تستعد لحرب مع روسيا، ولديها بالفعل موعد محدد لدخولها - 2030. الهدف المعلن لبرنامج الأسلحة الذي أطلقته بروكسل، هو إعداد الاتحاد للحرب بحلول عام 2030، وعام 2030 هو أيضا الموعد المخطط له، لإجراءات انضمام أوكرانيا المتسارعة للاتحاد الأوروبي".

وأشار رئيس الوزراء المجري إلى أنه "وفقا للاتفاقية التأسيسية للاتحاد الأوروبي، فإن أي صراع داخل إحدى الدول الأعضاء يلزم الدول الأخرى بالانضمام".

وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
المجر: أوروبا تعرقل الجهود الأمريكية لحل الوضع في أوكرانيا لأنها تريد الحرب مع روسيا
3 ديسمبر, 15:20 GMT
وأكد أوربان بالقول: "لذلك، فإن قبول انضمام أوكرانيا التي مزقتها الحرب، إلى الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى دخول فوري في حرب".

وبحسب قوله، لا يزال أمام الناخبين المجريين فرصة لاتخاذ قرارٍ ودعم سياسة عدم التدخل في الصراع في الانتخابات البرلمانية لعام 2026، إذ سيكون الأوان قد فات للقيام بذلك في الانتخابات المقبلة عام 2030.

مظاهرات ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لندن 15 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
شركة استشارات مخاطر تحذر من تصاعد الاحتجاجات في أوروبا في عام 2026
6 ديسمبر, 04:58 GMT

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا، بل هي في صف الحرب، مشيرًا إلى أن كل التغييرات التي تقترحها أوروبا على خطة السلام تهدف إلى عرقلة العملية.

وأضاف بوتين: "أوروبا تفكر في فكرة الهزيمة الاستراتيجية لروسيا، وتعيش في هذه الأوهام، وأوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب، وهي انسحبت من عملية التسوية الأوكرانية".
وذكر الرئيس الروسي أن "النتائج اليوم أيضًا لا تعجب أوروبا، فقد بدأت تعيق الإدارة الأمريكية الحالية والرئيس ترامب عن تحقيق السلام عبر المفاوضات. هم أنفسهم رفضوا مفاوضات السلام، ويُعيقون الرئيس ترامب".
إعلام: أوكرانيا لا تستحق جر أمريكا إلى حرب مع روسيا
إعلام أمريكي: روسيا لا تمثل تهديدا للولايات المتحدة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала