https://sarabic.ae/20251208/أوربان-الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-ضم-أوكرانيا-بحلول-عام-2030-1107925733.html

أوربان: الاتحاد الأوروبي يعتزم ضم أوكرانيا بحلول عام 2030

أوربان: الاتحاد الأوروبي يعتزم ضم أوكرانيا بحلول عام 2030

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن "الاتحاد الأوروبي يعتزم قبول انضمام أوكرانيا بحلول عام 2030، ما يعني بدء حرب مع روسيا، وهو ما بدأت أوروبا بالفعل في... 08.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-08T08:57+0000

2025-12-08T08:57+0000

2025-12-08T08:57+0000

روسيا

ناتو

أخبار روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:301:2048:1453_1920x0_80_0_0_e616dec2bd75f7406eccc5eac22fcd41.jpg

وكتب أوربان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تتجمع غيوم سوداء في سماء أوروبا. بروكسل تستعد لحرب مع روسيا، ولديها بالفعل موعد محدد لدخولها - 2030. الهدف المعلن لبرنامج الأسلحة الذي أطلقته بروكسل، هو إعداد الاتحاد للحرب بحلول عام 2030، وعام 2030 هو أيضا الموعد المخطط له، لإجراءات انضمام أوكرانيا المتسارعة للاتحاد الأوروبي".وأكد أوربان بالقول: "لذلك، فإن قبول انضمام أوكرانيا التي مزقتها الحرب، إلى الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى دخول فوري في حرب".وأضاف بوتين: "أوروبا تفكر في فكرة الهزيمة الاستراتيجية لروسيا، وتعيش في هذه الأوهام، وأوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب، وهي انسحبت من عملية التسوية الأوكرانية".وذكر الرئيس الروسي أن "النتائج اليوم أيضًا لا تعجب أوروبا، فقد بدأت تعيق الإدارة الأمريكية الحالية والرئيس ترامب عن تحقيق السلام عبر المفاوضات. هم أنفسهم رفضوا مفاوضات السلام، ويُعيقون الرئيس ترامب".إعلام: أوكرانيا لا تستحق جر أمريكا إلى حرب مع روسياإعلام أمريكي: روسيا لا تمثل تهديدا للولايات المتحدة

https://sarabic.ae/20251203/المجر-أوروبا-تعرقل-الجهود-الأمريكية-لحل-الوضع-في-أوكرانيا-لأنها-تريد-الحرب-مع-روسيا-1107783119.html

https://sarabic.ae/20251206/شركة-استشارات-مخاطر-تحذر-من-تصاعد-الاحتجاجات-في-أوروبا-في-عام-2026-1107869460.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, ناتو, أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم