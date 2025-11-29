https://sarabic.ae/20251129/أوربان-على-نظام-كييف-التخلي-عن-أوهامه-لأن-الوقت-يلعب-لصالح-روسيا----1107615751.html

أوربان: على نظام كييف التخلي عن أوهامه لأن الوقت يلعب لصالح روسيا

صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن الوقت يصب في مصلحة روسيا في الصراع الأوكراني، ولذلك ينبغي على كييف التخلي عن أوهامها. 29.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال أوربان خلال مقابلة: "حان الوقت للتخلي عن الأوهام ومواجهة الحقيقة. تتجلى هذه الحقيقة في خطة السلام الأمريكية المكونة من 28 نقطة".وأكمل: "ثانيا، ستعاد روسيا في الاقتصاد العالمي وفقا للمبادئ الأمريكية، حيث سيتم رفع العقوبات تدريجيا، وستستخدم الأصول المجمدة لإنشاء صناديق استثمار أمريكية روسية، وستستأنف الأعمال التجارية".وأضاف: "ثالثا، دحضت خرافة تمويل الأوروبيين للحرب بأموال روسية. يجب أن نعترف لمواطنينا بأن كل يورو أنفقناه حتى الآن، وكل يورو سننفقه في المستقبل، على دعم أوكرانيا، قد سدده الشعب الأوروبي بالكامل، بنسبة 100%. تبرز كل هذه النقاط ضرورة البدء فورًا في مفاوضات أوروبية روسية رفيعة المستوى في أقرب وقت ممكن".وأضاف: "من أجل ضمان وجود حدود معقولة لتراكم الأسلحة، من الضروري إبرام اتفاقية لمراقبة الأسلحة مع روسيا".والتقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، يوم أمس الجمعة، في موسكو لمدة أربع ساعات تقريبا، وفي وقت لاحق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المحادثات بين الرئيس بوتين، ورئيس الوزراء المجري أوربان كانت إيجابية للغاية.أوربان يصل إلى الكرملين لإجراء محادثات مع بوتينبوتين خلال المحادثات مع أوربان: العلاقات بين روسيا والمجر تواصل تطورها رغم كل الصعوبات

