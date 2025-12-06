https://sarabic.ae/20251206/إعلام-أمريكي-روسيا-لا-تمثل-تهديدا-للولايات-المتحدة-1107888593.html

إعلام أمريكي: روسيا لا تمثل تهديدا للولايات المتحدة

ذكرت صحيفة أمريكية، أنه لم يُذكر اسم روسيا ولو مرة واحدة كتهديد محتمل لمصالح الولايات المتحدة في الاستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدة. 06.12.2025, سبوتنيك عربي

ودعت الوثيقة التي نشرتها الصحيفة الأمريكية، إلى إنهاء حلف الناتو باعتباره "تحالفًا متزايد التوسع".يُسلّط القسم المخصص لأوروبا الضوء على الخلافات حول الصراع في أوكرانيا، متهمًا المسؤولين الأوروبيين بـ"توقعات غير واقعية" بشأن الحرب، وفقا للصحيفة.وقال فيليبس أوبراين، أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا: "تبدو الوثيقة وكأنها ملخص لموقف روسيا، إذ تدعو الدول الأوروبية إلى إعادة التواصل معها، وتعرض الولايات المتحدة كأداة لتحقيق ذلك".وأضاف: "إنها استراتيجية تهدف إلى تدمير أوروبا الحالية وتحويلها إلى نموذج "جعل أمريكا عظيمة مجددًا".وأضافت: "من الواضح تمامًا أن الإدارة تنظر إلى أوروبا كهدفٍ للهيمنة الاستعمارية" إما من قِبل الولايات المتحدة أو روسيا.

