وزير الخارجية التركي: بحثنا مع موسكو وكييف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، أن بلاده بحثت مع كل من موسكو وكييف هجمات أوكرانيا على السفن التجارية في البحر الأسود. 06.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال فيدان، في كلمة ضمن فعاليات منتدى الدوحة في قطر: "ناقشنا مع الجانبين الروسي والأوكراني هجمات كييف على السفن التجارية في البحر الأسود، حيث التقينا سفير أوكرانيا لدى أنقرة، كما بحثت هذا الموضوع مع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني أندري سيبيا".وردًا على سؤال لـ"سبوتنيك"، على هامش منتدى الدوحة، عما إذا كان يخطط للذهاب إلى روسيا أو لقاء لافروف في أي وقت قريب، قال فيدان: "أريد ذلك، ولكن لا خطط محددة بعد".وأعلنت موسكو أن الهجمات على السفن الروسية في البحر الأسود تهدف إلى تقويض مسار حل الأزمة الأوكرانية والإضرار بأمن الملاحة.
وقال فيدان، في كلمة ضمن فعاليات منتدى الدوحة في قطر: "ناقشنا مع الجانبين الروسي والأوكراني هجمات كييف على السفن التجارية في البحر الأسود، حيث التقينا سفير أوكرانيا لدى أنقرة، كما بحثت هذا الموضوع مع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني أندري سيبيا".
وأكد وزير خارجية تركيا أن بلاده ترفض استهداف السفن التجارية داخل المنطقة الاقتصادية لتركيا وتعتبره أمرا مقلقا للغاية منذ بداية النزاع بين روسيا وأوكرانيا، محذرًا من أن استهداف السفن في البحر الأسود يعني تصعيد الحرب جغرافيا.
وردًا على سؤال لـ"سبوتنيك"، على هامش منتدى الدوحة، عما إذا كان يخطط للذهاب إلى روسيا أو لقاء لافروف في أي وقت قريب، قال فيدان: "أريد ذلك، ولكن لا خطط محددة بعد".
وشنت أوكرانيا سلسلة هجمات على السفن التجارية قبالة السواحل التركية والسنغال، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع المفاوضات الجارية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لتسوية النزاع.
وأعلنت موسكو أن الهجمات على السفن الروسية في البحر الأسود تهدف إلى تقويض مسار حل الأزمة الأوكرانية والإضرار بأمن الملاحة.