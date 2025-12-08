إعلام: أوكرانيا لا تستحق جر أمريكا إلى حرب مع روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251208/إعلام-أوكرانيا-لا-تستحق-جر-أمريكا-إلى-حرب-مع-روسيا-1107921661.html
إعلام: أوكرانيا لا تستحق جر أمريكا إلى حرب مع روسيا
إعلام: أوكرانيا لا تستحق جر أمريكا إلى حرب مع روسيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا لا تستحق أن تُورط الولايات المتحدة الأمريكية في صراع مع روسيا، التي تمتلك أسلحة نووية، ولذلك يمكن لأوروبا أن تخاطر... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T05:31+0000
2025-12-08T05:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102589/54/1025895404_0:219:4390:2688_1920x0_80_0_0_3925f2de6d0128c1aef4187451705665.jpg
وجاء في المقال المنشور في إحدى تلك الوسائل: "أوكرانيا لا تستحق الحرب بالنسبة لأمريكا. وهي بالتأكيد لا تستحق حربا مع قوة نووية بسبب ما تعتبره هذه القوة مصالح وجودية لها".وأكد المقال المنشور أن دعم أمريكا لفلاديمير زيلينسكي، لا يصب في مصلحة واشنطن من الأساس.وفي وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن بلاده تتفاوض مع "القادة الأوكرانيين"، بمن فيهم فلاديمير زيلينسكي، لحل النزاع في أوكرانيا، وقال ترامب، للصحفيين في مركز كينيدي، في إشارة إلى محادثات تسوية النزاع الأوكراني: "نتحدث مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، ونتحدث مع القادة الأوكرانيين، بمن فيهم زيلينسكي".الخارجية الأمريكية: محادثات بناءة بين الوفدين الأمريكي والأوكراني بشأن مسار السلامترامب: في النهاية سننجح في التوصل إلى حل لإنهاء الصراع الأوكراني
https://sarabic.ae/20251208/مستشار-سابق-لترامب-العقوبات-ضد-روسيا-تعزز-تحالف-موسكو-وبكين-1107920791.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102589/54/1025895404_259:0:4132:2905_1920x0_80_0_0_5836d5ae388624ee660115c747897fb2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام: أوكرانيا لا تستحق جر أمريكا إلى حرب مع روسيا

05:31 GMT 08.12.2025
© AP Photo / Susan Walsh, Fileمبنى الكابيتول في واشنطن
مبنى الكابيتول في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Susan Walsh, File
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا لا تستحق أن تُورط الولايات المتحدة الأمريكية في صراع مع روسيا، التي تمتلك أسلحة نووية، ولذلك يمكن لأوروبا أن تخاطر بنفسها وتقدم شخصيا الضمانات لكييف".
وجاء في المقال المنشور في إحدى تلك الوسائل: "أوكرانيا لا تستحق الحرب بالنسبة لأمريكا. وهي بالتأكيد لا تستحق حربا مع قوة نووية بسبب ما تعتبره هذه القوة مصالح وجودية لها".

وأضاف: "إذا كانت أوكرانيا لا تستحق الحرب اليوم، فلن تستحقها غدا أيضا. ومن واجب الرئيس الأمريكي، الساعي إلى السلام، أن يمنع تدخل الولايات المتحدة في هذا الصراع، بما في ذلك أي استئناف محتمل للقتال في المستقبل. لقد حان الوقت لأوروبا أن تتحمل مسؤولية أمنها بنفسها".

مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
مستشار سابق لترامب: العقوبات ضد روسيا تعزز تحالف موسكو وبكين
04:41 GMT
وأكد المقال المنشور أن دعم أمريكا لفلاديمير زيلينسكي، لا يصب في مصلحة واشنطن من الأساس.

وأضاف: "لا ينبغي لكييف أن تحصل على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، فالصراع مع روسيا بسبب أوكرانيا لا يخدم مصالح أمريكا بأي شكل من الأشكال. كييف تريد من الشعب الأمريكي أن يكون مستعدا للقتال والموت من أجلها، لكن التحالفات يجب أن تقوم على الأمن، وليس على الإحسان".

وفي وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن بلاده تتفاوض مع "القادة الأوكرانيين"، بمن فيهم فلاديمير زيلينسكي، لحل النزاع في أوكرانيا، وقال ترامب، للصحفيين في مركز كينيدي، في إشارة إلى محادثات تسوية النزاع الأوكراني: "نتحدث مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، ونتحدث مع القادة الأوكرانيين، بمن فيهم زيلينسكي".
الخارجية الأمريكية: محادثات بناءة بين الوفدين الأمريكي والأوكراني بشأن مسار السلام
ترامب: في النهاية سننجح في التوصل إلى حل لإنهاء الصراع الأوكراني
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала