إعلام: أوكرانيا لا تستحق جر أمريكا إلى حرب مع روسيا
أفادت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا لا تستحق أن تُورط الولايات المتحدة الأمريكية في صراع مع روسيا، التي تمتلك أسلحة نووية، ولذلك يمكن لأوروبا أن تخاطر...
وجاء في المقال المنشور في إحدى تلك الوسائل: "أوكرانيا لا تستحق الحرب بالنسبة لأمريكا. وهي بالتأكيد لا تستحق حربا مع قوة نووية بسبب ما تعتبره هذه القوة مصالح وجودية لها".وأكد المقال المنشور أن دعم أمريكا لفلاديمير زيلينسكي، لا يصب في مصلحة واشنطن من الأساس.وفي وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن بلاده تتفاوض مع "القادة الأوكرانيين"، بمن فيهم فلاديمير زيلينسكي، لحل النزاع في أوكرانيا، وقال ترامب، للصحفيين في مركز كينيدي، في إشارة إلى محادثات تسوية النزاع الأوكراني: "نتحدث مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، ونتحدث مع القادة الأوكرانيين، بمن فيهم زيلينسكي".
أفادت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا لا تستحق أن تُورط الولايات المتحدة الأمريكية في صراع مع روسيا، التي تمتلك أسلحة نووية، ولذلك يمكن لأوروبا أن تخاطر بنفسها وتقدم شخصيا الضمانات لكييف".
وجاء في المقال المنشور في إحدى تلك الوسائل: "أوكرانيا لا تستحق الحرب بالنسبة لأمريكا. وهي بالتأكيد لا تستحق حربا مع قوة نووية بسبب ما تعتبره هذه القوة مصالح وجودية لها".
وأضاف: "إذا كانت أوكرانيا لا تستحق الحرب اليوم، فلن تستحقها غدا أيضا. ومن واجب الرئيس الأمريكي، الساعي إلى السلام، أن يمنع تدخل الولايات المتحدة في هذا الصراع، بما في ذلك أي استئناف محتمل للقتال في المستقبل. لقد حان الوقت لأوروبا أن تتحمل مسؤولية أمنها بنفسها".
وأضاف: "لا ينبغي لكييف أن تحصل على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، فالصراع مع روسيا بسبب أوكرانيا لا يخدم مصالح أمريكا بأي شكل من الأشكال. كييف تريد من الشعب الأمريكي أن يكون مستعدا للقتال والموت من أجلها، لكن التحالفات يجب أن تقوم على الأمن، وليس على الإحسان".
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن بلاده تتفاوض مع "القادة الأوكرانيين"، بمن فيهم فلاديمير زيلينسكي، لحل النزاع في أوكرانيا، وقال ترامب، للصحفيين في مركز كينيدي، في إشارة إلى محادثات تسوية النزاع
الأوكراني: "نتحدث مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، ونتحدث مع القادة الأوكرانيين، بمن فيهم زيلينسكي".