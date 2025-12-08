https://sarabic.ae/20251208/إعلام-أوكرانيا-لا-تستحق-جر-أمريكا-إلى-حرب-مع-روسيا-1107921661.html

إعلام: أوكرانيا لا تستحق جر أمريكا إلى حرب مع روسيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا لا تستحق أن تُورط الولايات المتحدة الأمريكية في صراع مع روسيا، التي تمتلك أسلحة نووية، ولذلك يمكن لأوروبا أن تخاطر... 08.12.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في المقال المنشور في إحدى تلك الوسائل: "أوكرانيا لا تستحق الحرب بالنسبة لأمريكا. وهي بالتأكيد لا تستحق حربا مع قوة نووية بسبب ما تعتبره هذه القوة مصالح وجودية لها".وأكد المقال المنشور أن دعم أمريكا لفلاديمير زيلينسكي، لا يصب في مصلحة واشنطن من الأساس.وفي وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن بلاده تتفاوض مع "القادة الأوكرانيين"، بمن فيهم فلاديمير زيلينسكي، لحل النزاع في أوكرانيا، وقال ترامب، للصحفيين في مركز كينيدي، في إشارة إلى محادثات تسوية النزاع الأوكراني: "نتحدث مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، ونتحدث مع القادة الأوكرانيين، بمن فيهم زيلينسكي".الخارجية الأمريكية: محادثات بناءة بين الوفدين الأمريكي والأوكراني بشأن مسار السلامترامب: في النهاية سننجح في التوصل إلى حل لإنهاء الصراع الأوكراني

