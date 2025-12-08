مستشار سابق لترامب: العقوبات ضد روسيا تعزز تحالف موسكو وبكين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
وقال بابادوبولوس لوكالة "سبوتنيك"، تعليقًا على التأثير المحتمل للقيود الأحادية الجانب المفروضة ضد موسكو: "العقوبات لا تؤدي إلا إلى التقريب بين الصين وروسيا".وأوضح بابادوبولوس أن رفع العقوبات الأمريكية عن روسيا بعد انتهاء الأزمة في أوكرانيا، سيحقق مكاسب لكلا البلدين، قائلا: "إدارة ترامب قررت أن الوقت قد حان لاتباع نهج سياسي جديد يركز على الاستثمار والتجارة والأعمال التجارية، بدلًا من الحرب".وجاء في البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع الدوري الثلاثين لرئيسي حكومتي روسيا والصين، في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن روسيا والصين اتفقتا على بذل كل جهد ممكن لمساعدة بعضهما بعضا في مكافحة العقوبات.روسيا والصين تناقشان مسائل الأمن الدولي والتعاون العسكريبوتين: علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين تتطور بوتيرة متصاعدة
مستشار سابق لترامب: العقوبات ضد روسيا تعزز تحالف موسكو وبكين

مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن
مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© AP Photo
حصري
أكد جورج بابادوبولوس، المستشار السابق للسياسة الخارجية في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى، أن النتيجة الحقيقية الوحيدة للعقوبات الأمريكية ضد روسيا، هي "تعزيز العلاقات بين موسكو وبكين".
وقال بابادوبولوس لوكالة "سبوتنيك"، تعليقًا على التأثير المحتمل للقيود الأحادية الجانب المفروضة ضد موسكو: "العقوبات لا تؤدي إلا إلى التقريب بين الصين وروسيا".

واعتبر بابادوبولوس أن هذا التطور يضر بالمصالح الأمريكية، وأن الصين تعد المنافس الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية على الساحة الدولية، وأن دفع روسيا لتعميق تعاونها معها "لا يمنح واشنطن أي أدوات ضغط فعلية".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
لافروف: روسيا تقدر اهتمام الزملاء الصينيين بالمهام التي حددها قادة البلدين
2 ديسمبر, 11:53 GMT
وأوضح بابادوبولوس أن رفع العقوبات الأمريكية عن روسيا بعد انتهاء الأزمة في أوكرانيا، سيحقق مكاسب لكلا البلدين، قائلا: "إدارة ترامب قررت أن الوقت قد حان لاتباع نهج سياسي جديد يركز على الاستثمار والتجارة والأعمال التجارية، بدلًا من الحرب".

وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجّهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره، وأن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين البشر.

وجاء في البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع الدوري الثلاثين لرئيسي حكومتي روسيا والصين، في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن روسيا والصين اتفقتا على بذل كل جهد ممكن لمساعدة بعضهما بعضا في مكافحة العقوبات.
روسيا والصين تناقشان مسائل الأمن الدولي والتعاون العسكري
بوتين: علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين تتطور بوتيرة متصاعدة
