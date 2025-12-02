https://sarabic.ae/20251202/لافروف-يجري-محادثات-مع-نظيره-الصيني-1107719720.html
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، محادثات مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في موسكو. 02.12.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
الصين
وقال لافروف خلال لقائه نطيره الصيني وانغ يي: "روسيا تقدر اهتمام الزملاء الصينيين بالمهام التي حددها قادة البلدين".
لافروف يجري محادثات مع نظيره الصيني
11:53 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 12:13 GMT 02.12.2025)
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، محادثات مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في موسكو.
وقال لافروف خلال لقائه نطيره الصيني وانغ يي: "روسيا تقدر اهتمام الزملاء الصينيين بالمهام التي حددها قادة البلدين".