لافروف يجري محادثات مع نظيره الصيني
أمساليوم
بث مباشر
لافروف يجري محادثات مع نظيره الصيني
لافروف يجري محادثات مع نظيره الصيني
سبوتنيك عربي
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، محادثات مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في موسكو. 02.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال لافروف خلال لقائه نطيره الصيني وانغ يي: "روسيا تقدر اهتمام الزملاء الصينيين بالمهام التي حددها قادة البلدين".
لافروف يجري محادثات مع نظيره الصيني

02.12.2025
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، محادثات مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في موسكو.
وقال لافروف خلال لقائه نطيره الصيني وانغ يي: "روسيا تقدر اهتمام الزملاء الصينيين بالمهام التي حددها قادة البلدين".
