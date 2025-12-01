https://sarabic.ae/20251201/روسيا-والصين-تناقشان-مسائل-الأمن-الدولي-والتعاون-العسكري-1107688994.html
روسيا والصين تناقشان مسائل الأمن الدولي والتعاون العسكري
أفاد المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي بأن سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ووزير الخارجية الصيني، وانغ يي، سيعقدان مشاورات روسية-صينية حول الأمن
وجاء في البيان: "من المقرر عقد مشاورات روسية-صينية حول قضايا الأمن الاستراتيجي في موسكو في 2 ديسمبر/كانون الاول 2025".وتابع البيان: "سيناقش الجانبان القضايا الراهنة المتعلقة بالأمن الدولي والإقليمي، والوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك التعاون في المجالات العسكرية والتقنية العسكرية، والتنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الخاصة".وفي وقت لاحق من اليوم، أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلتقي نظيره الصيني، وانغ يي، يوم غد الثلاثاء، وجاء في بيان الوزارة: "سيلتقي وزير الخارجية الروسي بنظيره الصيني يوم غد الثلاثاء".وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي أن وزير الخارجية الصيني سيزور روسيا في الأول والثاني من ديسمبر.
وجاء في البيان: "من المقرر عقد مشاورات روسية-صينية حول قضايا الأمن الاستراتيجي في موسكو في 2 ديسمبر/كانون الاول 2025".
وتابع البيان: "سيرأس الوفد الروسي، سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، بينما سيرأس الوفد الصيني، عضو المكتب السياسي، مدير المكتب العام للجنة المركزية للشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني، ووزير الخارجية الصيني، وانغ يي".
وتابع البيان: "سيناقش الجانبان القضايا الراهنة المتعلقة بالأمن الدولي والإقليمي، والوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك التعاون في المجالات العسكرية والتقنية العسكرية، والتنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الخاصة".
وفي وقت لاحق من اليوم، أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلتقي نظيره الصيني، وانغ يي، يوم غد الثلاثاء، وجاء في بيان الوزارة: "سيلتقي وزير الخارجية الروسي بنظيره الصيني يوم غد الثلاثاء".
وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي أن وزير الخارجية الصيني سيزور روسيا في الأول والثاني من ديسمبر.