بوتين: العلاقات بين موسكو وبكين تشهد أفضل فتراتها التاريخية
بوتين: العلاقات بين موسكو وبكين تشهد أفضل فتراتها التاريخية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين موسكو وبكين تشهد أفضل فتراتها التاريخية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون ليس موجهًا ضد أحد.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ: "العلاقات الروسية الصينية القائمة على الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، والتي دخلت حقبة جديدة، تشهد بالفعل أفضل فتراتها التاريخية. إنها مبنية على مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والدعم المتبادل في القضايا التي تمس المصالح الأساسية لكلا البلدين، وليست موجهة ضد دولة آخرى".وأضاف: "التعاون الوثيق بين روسيا والصين بهذا الشكل يسهم في ظهور المنظمة (منظمة شنغهاي للتعاون) كأحد ركائز النظام العالمي المتعدد الأقطاب، وإشراك دول الجنوب العالمي، وتشكيل نظام تجاري دولي مفتوح وغير تمييزي".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تبذل قصارى جهدها لضمان إمدادات طاقة موثوقة للمستهلكين، رغم المحاولات الخارجية للتأثير سلبا على سلاسل التوريد، مشيرًا إلى أن التعاون داخل "منظمة شنغهاي للتعاون" لا يقتصر على الاقتصاد فحسب، بل يعزز السلام والاستقرار في المنطقة الأوراسية.وتعد "منظمة شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ: "العلاقات الروسية الصينية القائمة على الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، والتي دخلت حقبة جديدة، تشهد بالفعل أفضل فتراتها التاريخية. إنها مبنية على مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والدعم المتبادل في القضايا التي تمس المصالح الأساسية لكلا البلدين، وليست موجهة ضد دولة آخرى".
وأضاف: "التعاون الوثيق بين روسيا والصين بهذا الشكل يسهم في ظهور المنظمة (منظمة شنغهاي للتعاون) كأحد ركائز النظام العالمي المتعدد الأقطاب، وإشراك دول الجنوب العالمي، وتشكيل نظام تجاري دولي مفتوح وغير تمييزي".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تبذل قصارى جهدها لضمان إمدادات طاقة موثوقة للمستهلكين، رغم المحاولات الخارجية للتأثير سلبا على سلاسل التوريد، مشيرًا إلى أن التعاون داخل "منظمة شنغهاي للتعاون" لا يقتصر على الاقتصاد فحسب، بل يعزز السلام والاستقرار في المنطقة الأوراسية.
وقال بوتين إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الأعضاء في "منظمة شنغهاي للتعاون" بلغ 409 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، وهو آخذ في النمو. وبالطبع، يعود الفضل الأكبر في ذلك إلى تعاوننا مع جمهورية الصين الشعبية، لكن حجم التبادل التجاري مع الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة يشهد نموا أيضا".
وتعد "منظمة شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.