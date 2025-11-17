ميشوستين: روسيا والصين تتعاونان بشكل وثيق داخل منظمة "شنغهاي" للتعاون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251117/ميشوستين-روسيا-والصين-تتعاونان-بشكل-وثيق-داخل-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1107196055.html
ميشوستين: روسيا والصين تتعاونان بشكل وثيق داخل منظمة "شنغهاي" للتعاون
ميشوستين: روسيا والصين تتعاونان بشكل وثيق داخل منظمة "شنغهاي" للتعاون
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، أن روسيا والصين تتعاونان بشكل وثيق في إطار منظمة "شنغهاي" للتعاون، وتعملان على زيادة المكون الاقتصادي... 17.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-17T14:11+0000
2025-11-17T14:11+0000
روسيا
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107195886_0:0:2652:1492_1920x0_80_0_0_00e26ad644d18f1a29e71365ab4a3efb.jpg
وقال ميشوستين خلال اجتماع مع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ: "تتعاون روسيا والصين بشكل وثيق في إطار منظمة شنغهاي للتعاون. ووفقا للقرارات التي اتخذت، في قمة أيلول/ سبتمبر، في تيانجين، في الصين، فإننا نعمل على تعزيز الجانب الاقتصادي لعمل هذه المنظمة"وطلب ​ميشوستين من رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ نقل تحياته إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، قائلا: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأطلب منكم نقل أطيب تحياتي إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية، السيد شي جين بينغ. خلال حديثنا معه في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، ناقشنا أهم المهام لتعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين". وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، التقى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في موسكو رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، الذي وصل إلى روسيا للمشاركة في اجتماع مجلس رؤساء حكومات منظمة "شنغهاي" للتعاون.روسيا والصين تعززان التعاون في الفضاء والذكاء الاصطناعيروسيا والصين تنفذان مشروعا لمنطقة زراعية مشتركة
https://sarabic.ae/20251104/موسكو-تؤكد-توجه-روسيا-والصين-بشكل-شبه-كامل-إلى-التسويات-بالعملات-الوطنية-1106715890.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107195886_0:0:2652:1990_1920x0_80_0_0_21cae1ad45c1927d27466fe5268c0cad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن

ميشوستين: روسيا والصين تتعاونان بشكل وثيق داخل منظمة "شنغهاي" للتعاون

14:11 GMT 17.11.2025
© Sputnik . Alexander Miridonov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© Sputnik . Alexander Miridonov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، أن روسيا والصين تتعاونان بشكل وثيق في إطار منظمة "شنغهاي" للتعاون، وتعملان على زيادة المكون الاقتصادي لعمل المنظمة.
وقال ميشوستين خلال اجتماع مع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ: "تتعاون روسيا والصين بشكل وثيق في إطار منظمة شنغهاي للتعاون. ووفقا للقرارات التي اتخذت، في قمة أيلول/ سبتمبر، في تيانجين، في الصين، فإننا نعمل على تعزيز الجانب الاقتصادي لعمل هذه المنظمة"

وتابع: "سنواصل حماية مصالحنا المشتركة، وتعزيز سيادتنا الصناعية والتكنولوجية، وتحقيق أهدافنا المشتركة في إطار حسن الجوار والاحترام المتبادل بين بلدينا".

ورقة نقدية من فئة الـ5000 روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
موسكو تؤكد توجه روسيا والصين بشكل شبه كامل إلى التسويات بالعملات الوطنية
4 نوفمبر, 09:10 GMT
وطلب ​ميشوستين من رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ نقل تحياته إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، قائلا: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأطلب منكم نقل أطيب تحياتي إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية، السيد شي جين بينغ. خلال حديثنا معه في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، ناقشنا أهم المهام لتعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين".
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، التقى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في موسكو رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، الذي وصل إلى روسيا للمشاركة في اجتماع مجلس رؤساء حكومات منظمة "شنغهاي" للتعاون.
روسيا والصين تعززان التعاون في الفضاء والذكاء الاصطناعي
روسيا والصين تنفذان مشروعا لمنطقة زراعية مشتركة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала