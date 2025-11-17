https://sarabic.ae/20251117/ميشوستين-روسيا-والصين-تتعاونان-بشكل-وثيق-داخل-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1107196055.html
ميشوستين: روسيا والصين تتعاونان بشكل وثيق داخل منظمة "شنغهاي" للتعاون
17.11.2025
وقال ميشوستين خلال اجتماع مع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ: "تتعاون روسيا والصين بشكل وثيق في إطار منظمة شنغهاي للتعاون. ووفقا للقرارات التي اتخذت، في قمة أيلول/ سبتمبر، في تيانجين، في الصين، فإننا نعمل على تعزيز الجانب الاقتصادي لعمل هذه المنظمة"وطلب ميشوستين من رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ نقل تحياته إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، قائلا: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأطلب منكم نقل أطيب تحياتي إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية، السيد شي جين بينغ. خلال حديثنا معه في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، ناقشنا أهم المهام لتعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين". وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، التقى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في موسكو رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، الذي وصل إلى روسيا للمشاركة في اجتماع مجلس رؤساء حكومات منظمة "شنغهاي" للتعاون.
وقال ميشوستين خلال اجتماع مع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ: "تتعاون روسيا والصين بشكل وثيق في إطار منظمة شنغهاي للتعاون. ووفقا للقرارات التي اتخذت، في قمة أيلول/ سبتمبر، في تيانجين، في الصين، فإننا نعمل على تعزيز الجانب الاقتصادي لعمل هذه المنظمة"
وتابع: "سنواصل حماية مصالحنا المشتركة، وتعزيز سيادتنا الصناعية والتكنولوجية، وتحقيق أهدافنا المشتركة في إطار حسن الجوار والاحترام المتبادل بين بلدينا".
وطلب ميشوستين من رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ نقل تحياته إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، قائلا: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأطلب منكم نقل أطيب تحياتي إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية، السيد شي جين بينغ. خلال حديثنا معه في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، ناقشنا أهم المهام لتعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين".
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، التقى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين
، في موسكو رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، الذي وصل إلى روسيا للمشاركة في اجتماع مجلس رؤساء حكومات منظمة "شنغهاي" للتعاون.