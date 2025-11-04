عربي
روسيا والصين تنفذان مشروعا لمنطقة زراعية مشتركة
تعمل روسيا والصين على تنفيذ مشروع مشترك لمنطقة زراعية مشتركة في الشرق الأقصى الروسي، بالإضافة إلى زيادة تنويع وحجم المنتجات الزراعية لكلا البلدين. 04.11.2025, سبوتنيك عربي
روسيا والصين تنفذان مشروعا لمنطقة زراعية مشتركة

تعمل روسيا والصين على تنفيذ مشروع مشترك لمنطقة زراعية مشتركة في الشرق الأقصى الروسي، بالإضافة إلى زيادة تنويع وحجم المنتجات الزراعية لكلا البلدين.
وجاء في نص البيان المشترك، الذي صدر اليوم الثلاثاء، عقب الاجتماع الدوري الثلاثين لرؤساء حكومتي روسيا والصين، أن "البلدين عازمان على تنفيذ مشروع إنشاء منطقة تجريبية للتعاون الزراعي الروسي الصيني في منطقة الشرق الأقصى الروسي، مع الاستفادة من الأفضلية التي توفرها مناطق التنمية الدولية الروسية ذات التنمية المتقدمة".

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا أيضًا على مواصلة العمل على تهيئة الظروف المواتية لزيادة حجم وتنويع المنتجات الزراعية والغذائية الموردة إلى الأسواق الروسية والصينية.

ووقّع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، بيانًا مشتركًا عقب الاجتماع الدوري الثلاثين لرئيسي حكومتي البلدين، الذي عُقد في مدينة هانغتشو الصينية.

وتم التوقيع خلال الزيارة على 8 وثائق تعاون في مجالات عدة، بينها الاستثمار والطاقة والنقل والزراعة والإعلام.

وبدأ رئيس الوزراء الروسي، أمس الاثنين، زيارة رسمية إلى الصين تستغرق يومين؛ ومن المقرر أن يجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
