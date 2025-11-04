https://sarabic.ae/20251104/موسكو-تؤكد-توجه-روسيا-والصين-بشكل-شبه-كامل-إلى-التسويات-بالعملات-الوطنية-1106715890.html
موسكو تؤكد توجه روسيا والصين بشكل شبه كامل إلى التسويات بالعملات الوطنية
أفاد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا والصين، تحولتا بشكل شبه كامل إلى التسويات بالعملات الوطنية، حيث تتم 99.1% من التسويات... 04.11.2025
وأوضح سيلوانوف، خلال الحوار الروسي الصيني المالي الـ11 في بكين: "(روسيا والصين) تحولتا بشكل شبه كامل إلى التسويات بالعملات الوطنية، حيث تتم 99.1% من التسويات باليوان والروبل".وأكد سيلوانوف أن "الهدف الحالي هو تعزيز هذا النجاح وتوسيع التعاون بين البلدين".وأضاف: "أثبتت أنظمتنا الاقتصادية والمالية (في روسيا والصين) ثباتهما، فقد شهدت اقتصاداتنا نموًا سريعًا في الفترة 2023-2024، وهي تنتقل الآن تدريجيًا إلى مسار نمو اقتصادي متوازن ومستدام".وأكد وزير المالية الروسي على انعدام فاعلية سياسة العقوبات الغربية، المستخدمة للاستئثار بالريادة.وقال إن "التفاعل بين بلدينا هو عامل استقرار رئيسي خلال تحول النظام العالمي وتشكيل هيكل جديد، بما في ذلك الهيكل المالي".روسيا والصين تنفذان مشروعا لمنطقة زراعية مشتركة
