موسكو تؤكد توجه روسيا والصين بشكل شبه كامل إلى التسويات بالعملات الوطنية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251104/موسكو-تؤكد-توجه-روسيا-والصين-بشكل-شبه-كامل-إلى-التسويات-بالعملات-الوطنية-1106715890.html
موسكو تؤكد توجه روسيا والصين بشكل شبه كامل إلى التسويات بالعملات الوطنية
موسكو تؤكد توجه روسيا والصين بشكل شبه كامل إلى التسويات بالعملات الوطنية
سبوتنيك عربي
أفاد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا والصين، تحولتا بشكل شبه كامل إلى التسويات بالعملات الوطنية، حيث تتم 99.1% من التسويات... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T09:10+0000
2025-11-04T09:10+0000
روسيا
الصين
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103696/73/1036967324_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_202c871b85dd844307b8622bab779f79.jpg
وأوضح سيلوانوف، خلال الحوار الروسي الصيني المالي الـ11 في بكين: "(روسيا والصين) تحولتا بشكل شبه كامل إلى التسويات بالعملات الوطنية، حيث تتم 99.1% من التسويات باليوان والروبل".وأكد سيلوانوف أن "الهدف الحالي هو تعزيز هذا النجاح وتوسيع التعاون بين البلدين".وأضاف: "أثبتت أنظمتنا الاقتصادية والمالية (في روسيا والصين) ثباتهما، فقد شهدت اقتصاداتنا نموًا سريعًا في الفترة 2023-2024، وهي تنتقل الآن تدريجيًا إلى مسار نمو اقتصادي متوازن ومستدام".وأكد وزير المالية الروسي على انعدام فاعلية سياسة العقوبات الغربية، المستخدمة للاستئثار بالريادة.وقال إن "التفاعل بين بلدينا هو عامل استقرار رئيسي خلال تحول النظام العالمي وتشكيل هيكل جديد، بما في ذلك الهيكل المالي".روسيا والصين تنفذان مشروعا لمنطقة زراعية مشتركة
https://sarabic.ae/20251104/روسيا-والصين-تعززان-التعاون-في-الفضاء-والذكاء-الاصطناعي-1106709860.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103696/73/1036967324_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_63379703c06678ec0b7258f2ba956d4d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين, اقتصاد
روسيا, الصين, اقتصاد

موسكو تؤكد توجه روسيا والصين بشكل شبه كامل إلى التسويات بالعملات الوطنية

09:10 GMT 04.11.2025
© Alexey Sukhorukov / الانتقال إلى بنك الصورورقة نقدية من فئة الـ5000 روبل
ورقة نقدية من فئة الـ5000 روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
© Alexey Sukhorukov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا والصين، تحولتا بشكل شبه كامل إلى التسويات بالعملات الوطنية، حيث تتم 99.1% من التسويات باليوان والروبل.
وأوضح سيلوانوف، خلال الحوار الروسي الصيني المالي الـ11 في بكين: "(روسيا والصين) تحولتا بشكل شبه كامل إلى التسويات بالعملات الوطنية، حيث تتم 99.1% من التسويات باليوان والروبل".
وأكد سيلوانوف أن "الهدف الحالي هو تعزيز هذا النجاح وتوسيع التعاون بين البلدين".
وأضاف: "أثبتت أنظمتنا الاقتصادية والمالية (في روسيا والصين) ثباتهما، فقد شهدت اقتصاداتنا نموًا سريعًا في الفترة 2023-2024، وهي تنتقل الآن تدريجيًا إلى مسار نمو اقتصادي متوازن ومستدام".
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ خلال اجتماع في هانغتشو في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
روسيا والصين تعززان التعاون في الفضاء والذكاء الاصطناعي
05:25 GMT
وأكد وزير المالية الروسي على انعدام فاعلية سياسة العقوبات الغربية، المستخدمة للاستئثار بالريادة.

وأضاف سيلوانوف: "السياسة المدمرة للغرب، التي يتم اتباعها اليوم في محاولة الحفاظ على الريادة من خلال العقوبات، أثبتت عدم فعاليتها".

وقال إن "التفاعل بين بلدينا هو عامل استقرار رئيسي خلال تحول النظام العالمي وتشكيل هيكل جديد، بما في ذلك الهيكل المالي".
روسيا والصين تنفذان مشروعا لمنطقة زراعية مشتركة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала