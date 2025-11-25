https://sarabic.ae/20251125/بوتين-علاقات-الشراكة-الشاملة-والتعاون-الاستراتيجي-بين-روسيا-والصين-تتطور-بوتيرة-متصاعدة-1107467027.html
بوتين: علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين تتطور بوتيرة متصاعدة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين تتطور بشكل تصاعدي.
وقال بوتين في برقية الترحيب للمشاركين والمنظمين وضيوف منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني السابع، التي نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني: "أحييكم بحرارة بمناسبة افتتاح منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني السابع. إن الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية يتطوران بوتيرة متصاعدة. ولا شك أن الطاقة من أهم مجالات تعاوننا العملي".وأشار بوتين إلى أن روسيا تحتل المرتبة الأولى في إمدادات النفط والغاز الطبيعي إلى الصين، وتعمل على زيادة صادراتها من الفحم، بينما يتعاون الخبراء الروس والصينيون بنجاح في بناء محطات الطاقة النووية وتطوير مصادر الطاقة النظيفة، ويعملون معًا لتحسين تقنيات إنتاج ومعالجة الطاقة.وأضاف الرئيس الروسي أيضًا أن منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني يمثل آلية فعالة للحوار المباشر بين شركات الصناعة في البلدين. معربًا عن ثقته بأن مناقشات المنتدى في عام 2025، ستكون بناءة ومثمرة، وأن المقترحات والمبادرات المطروحة ستجد تطبيقًا عمليًا.وقد أنشئ المنتدى، في تموز/يوليو 2018، بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ.ويعقد المنتدى لتسهيل تنفيذ الاتفاقيات بين رئيسي روسيا والصين لزيادة التجارة الثنائية.ويهدف المنتدى إلى تطوير الحوار بين روسيا والصين في قطاع الطاقة، وتحسين الكفاءة، وتوسيع محفظة المشاريع المشتركة، وجذب الاستثمارات.نائب رئيس الوزراء الروسي: إمدادات الطاقة الروسية تعزز أمن الطاقة للدول الصديقة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين تتطور بشكل تصاعدي.
وقال بوتين في برقية الترحيب للمشاركين والمنظمين وضيوف منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني السابع، التي نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني: "أحييكم بحرارة بمناسبة افتتاح منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني السابع. إن الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية يتطوران بوتيرة متصاعدة. ولا شك أن الطاقة من أهم مجالات تعاوننا العملي".
وأوضح الرئيس الروسي أنه يجري تنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق في قطاع الوقود والطاقة، وهي مشاريع ذات أهمية بالغة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية لكلا البلدين.
وأشار بوتين إلى أن روسيا تحتل المرتبة الأولى في إمدادات النفط والغاز الطبيعي إلى الصين، وتعمل على زيادة صادراتها من الفحم، بينما يتعاون الخبراء الروس والصينيون بنجاح في بناء محطات الطاقة النووية وتطوير مصادر الطاقة النظيفة، ويعملون معًا لتحسين تقنيات إنتاج ومعالجة الطاقة.
وأضاف الرئيس الروسي أيضًا أن منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني يمثل آلية فعالة للحوار المباشر بين شركات الصناعة في البلدين. معربًا عن ثقته بأن مناقشات المنتدى في عام 2025، ستكون بناءة ومثمرة، وأن المقترحات والمبادرات المطروحة ستجد تطبيقًا عمليًا.
ويعد منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني منصة مؤسسية مهمة للتعاون العملي بين روسيا والصين في قطاع الطاقة، حيث تناقش وتطور مقترحات لإجراءات تهدف إلى تسهيل تنفيذ المشاريع المشتركة وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع.
وقد أنشئ المنتدى، في تموز/يوليو 2018، بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ.
ويعقد المنتدى لتسهيل تنفيذ الاتفاقيات بين رئيسي روسيا والصين لزيادة التجارة الثنائية.
ويهدف المنتدى إلى تطوير الحوار بين روسيا والصين في قطاع الطاقة، وتحسين الكفاءة، وتوسيع محفظة المشاريع المشتركة، وجذب الاستثمارات.