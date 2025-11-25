https://sarabic.ae/20251125/الرئيس-الصيني-الصين-مستعدة-لتأسيس-شراكة-أوسع-مع-روسيا-في-مجال-الطاقة-1107459903.html

الرئيس الصيني: الصين مستعدة لتأسيس شراكة أوسع مع روسيا في مجال الطاقة

الرئيس الصيني: الصين مستعدة لتأسيس شراكة أوسع مع روسيا في مجال الطاقة

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده للعمل مع روسيا لتأسيس شراكة أوسع في مجال الطاقة، والحفاظ معًا على استقرار سلسلة إنتاج وتوريد... 25.11.2025, سبوتنيك عربي

وجاءت تصريحات شي جين بينغ في برقية تهنئة إلى المشاركين في الدورة السابعة لمنتدى الطاقة الروسي–الصيني المنعقد حاليًا في بكين، ونقلها التلفزيون المركزي الصيني.وقال الرئيس الصيني: "التعاون الصيني–الروسي في مجال الطاقة يقوم على أسس متينة، ويمثل نموذجًا للتعاون ذي المنفعة المتبادلة، ويلعب دورًا إيجابيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين وتحسين رفاهية شعبيهما".ويعد منتدى أعمال الطاقة الروسي–الصيني منصة مؤسسية مهمة للتعاون العملي بين البلدين، حيث يُناقش ويُطور في إطاره مشروعات مشتركة وزيادة حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة.وقد تأسس المنتدى في يوليو 2018 بتكليف من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، ويهدف إلى تعزيز الحوار وتوسيع محفظة المشروعات المشتركة وتحسين كفاءة التعاون بين روسيا والصين في هذا المجال الحيوي.

