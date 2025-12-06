أوربان يعلن عن زيارة وفد مجري كبير إلى موسكو لمناقشة القضايا الاقتصادية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
أوربان يعلن عن زيارة وفد مجري كبير إلى موسكو لمناقشة القضايا الاقتصادية
أوربان يعلن عن زيارة وفد مجري كبير إلى موسكو لمناقشة القضايا الاقتصادية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، أن وفدا مجريا كبيرا سيزور موسكو خلال الأيام المقبلة لمناقشة القضايا الاقتصادية واستراتيجية التعاون بعد رفع... 06.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال أوربان، متحدثا في فعالية بمدينة كيتشكيميت المجرية، في كلمة بثّها تلفزيون "إم 1": "وفد أعمال ضخم سيتوجه خلال الأيام المقبلة، في أوائل كانون الأول/ديسمبر، إلى موسكو لمناقشة قضايا اقتصادية بحتة".ووصف رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بأنها كانت ناجحة.وكتب أوربان على عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "محادثات موسكو الناجحة: إمدادات الطاقة في المجر لا تزال آمنة".وجرت اللقاءات، يوم 28 نوفمبر/ تشرين الأول، في موسكو واستمرت لما يقرب من أربع ساعات. وناقش بوتين وأوربان عدة قضايا، بما في ذلك العلاقات الثنائية والوضع حول أوكرانيا.وقبل توجهه إلى موسكو، صرح أوربان بأنه يرغب في الاستمرار باستيراد النفط والغاز إلى المجر، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ألغت العقوبات المفروضة على توريدات خط الأنابيب. وأكد رئيس الوزراء أن صادرات روسيا وفرت للبلاد أقل أسعار للطاقة في أوروبا.
روسيا, العالم

أوربان يعلن عن زيارة وفد مجري كبير إلى موسكو لمناقشة القضايا الاقتصادية

15:16 GMT 06.12.2025
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، أن وفدا مجريا كبيرا سيزور موسكو خلال الأيام المقبلة لمناقشة القضايا الاقتصادية واستراتيجية التعاون بعد رفع العقوبات.
وقال أوربان، متحدثا في فعالية بمدينة كيتشكيميت المجرية، في كلمة بثّها تلفزيون "إم 1": "وفد أعمال ضخم سيتوجه خلال الأيام المقبلة، في أوائل كانون الأول/ديسمبر، إلى موسكو لمناقشة قضايا اقتصادية بحتة".
وبحسب رئيس الوزراء، "تجري المجر حوارا مع روسيا حول كيفية بناء التعاون الاقتصادي بين البلدين بعد أن تنتهي منظومة العقوبات هذه، فهي لا يمكن أن تبقى كما هي دائما".
ووصف رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بأنها كانت ناجحة.
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
المجر: أوروبا تعرقل الجهود الأمريكية لحل الوضع في أوكرانيا لأنها تريد الحرب مع روسيا
3 ديسمبر, 15:20 GMT
وكتب أوربان على عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "محادثات موسكو الناجحة: إمدادات الطاقة في المجر لا تزال آمنة".
وجرت اللقاءات، يوم 28 نوفمبر/ تشرين الأول، في موسكو واستمرت لما يقرب من أربع ساعات. وناقش بوتين وأوربان عدة قضايا، بما في ذلك العلاقات الثنائية والوضع حول أوكرانيا.
كما حضر الاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومستشار الرئيس يوري أوشاكوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.
وقبل توجهه إلى موسكو، صرح أوربان بأنه يرغب في الاستمرار باستيراد النفط والغاز إلى المجر، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ألغت العقوبات المفروضة على توريدات خط الأنابيب. وأكد رئيس الوزراء أن صادرات روسيا وفرت للبلاد أقل أسعار للطاقة في أوروبا.
