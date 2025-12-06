https://sarabic.ae/20251206/أوربان-يعلن-عن-زيارة-وفد-مجري-كبير-إلى-موسكو-لمناقشة-القضايا-الاقتصادية-1107884351.html
أوربان يعلن عن زيارة وفد مجري كبير إلى موسكو لمناقشة القضايا الاقتصادية
أوربان يعلن عن زيارة وفد مجري كبير إلى موسكو لمناقشة القضايا الاقتصادية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، أن وفدا مجريا كبيرا سيزور موسكو خلال الأيام المقبلة لمناقشة القضايا الاقتصادية واستراتيجية التعاون بعد رفع... 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T15:16+0000
2025-12-06T15:16+0000
2025-12-06T15:16+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106461608_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_db1f1b1bda8775b8410bd7a25a689ad8.jpg
وقال أوربان، متحدثا في فعالية بمدينة كيتشكيميت المجرية، في كلمة بثّها تلفزيون "إم 1": "وفد أعمال ضخم سيتوجه خلال الأيام المقبلة، في أوائل كانون الأول/ديسمبر، إلى موسكو لمناقشة قضايا اقتصادية بحتة".ووصف رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بأنها كانت ناجحة.وكتب أوربان على عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "محادثات موسكو الناجحة: إمدادات الطاقة في المجر لا تزال آمنة".وجرت اللقاءات، يوم 28 نوفمبر/ تشرين الأول، في موسكو واستمرت لما يقرب من أربع ساعات. وناقش بوتين وأوربان عدة قضايا، بما في ذلك العلاقات الثنائية والوضع حول أوكرانيا.وقبل توجهه إلى موسكو، صرح أوربان بأنه يرغب في الاستمرار باستيراد النفط والغاز إلى المجر، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ألغت العقوبات المفروضة على توريدات خط الأنابيب. وأكد رئيس الوزراء أن صادرات روسيا وفرت للبلاد أقل أسعار للطاقة في أوروبا.
https://sarabic.ae/20251203/المجر-أوروبا-تعرقل-الجهود-الأمريكية-لحل-الوضع-في-أوكرانيا-لأنها-تريد-الحرب-مع-روسيا-1107783119.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106461608_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_98ce29b36a6a254ea6d930dd5873c98e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
أوربان يعلن عن زيارة وفد مجري كبير إلى موسكو لمناقشة القضايا الاقتصادية
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، أن وفدا مجريا كبيرا سيزور موسكو خلال الأيام المقبلة لمناقشة القضايا الاقتصادية واستراتيجية التعاون بعد رفع العقوبات.
وقال أوربان، متحدثا في فعالية بمدينة كيتشكيميت المجرية، في كلمة بثّها تلفزيون "إم 1": "وفد أعمال ضخم سيتوجه خلال الأيام المقبلة، في أوائل كانون الأول/ديسمبر، إلى موسكو لمناقشة قضايا اقتصادية بحتة".
وبحسب رئيس الوزراء، "تجري المجر حوارا مع روسيا حول كيفية بناء التعاون الاقتصادي بين البلدين بعد أن تنتهي منظومة العقوبات هذه، فهي لا يمكن أن تبقى كما هي دائما".
ووصف رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بأنها كانت ناجحة.
وكتب أوربان على عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "محادثات موسكو الناجحة: إمدادات الطاقة في المجر لا تزال آمنة".
وجرت اللقاءات، يوم 28 نوفمبر/ تشرين الأول، في موسكو واستمرت لما يقرب من أربع ساعات. وناقش بوتين وأوربان عدة قضايا، بما في ذلك العلاقات الثنائية والوضع حول أوكرانيا.
كما حضر الاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومستشار الرئيس يوري أوشاكوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.
وقبل توجهه إلى موسكو، صرح أوربان بأنه يرغب في الاستمرار باستيراد النفط والغاز إلى المج
ر، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ألغت العقوبات المفروضة على توريدات خط الأنابيب. وأكد رئيس الوزراء أن صادرات روسيا وفرت للبلاد أقل أسعار للطاقة في أوروبا.