https://sarabic.ae/20251203/المجر-أوروبا-تعرقل-الجهود-الأمريكية-لحل-الوضع-في-أوكرانيا-لأنها-تريد-الحرب-مع-روسيا-1107783119.html

المجر: أوروبا تعرقل الجهود الأمريكية لحل الوضع في أوكرانيا لأنها تريد الحرب مع روسيا

المجر: أوروبا تعرقل الجهود الأمريكية لحل الوضع في أوكرانيا لأنها تريد الحرب مع روسيا

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، بأن الدول الأوروبية تعيق عملية السلام الأوكرانية، وتقوّض الجهود الأمريكية لأنها تريد الحرب مع روسيا، مشيرًا إلى أن هذا... 03.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-03T15:20+0000

2025-12-03T15:20+0000

2025-12-03T15:20+0000

المجر

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104506209_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_e6c5def249989ee8ac4851de9bf01916.jpg

وقال سيارتو، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل: "ندعم تمامًا جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحفظ السلام، والتي كان من الممكن أن تُكلل بالنجاح بسهولة لو لم يقضِ الأوروبيون الأشهر القليلة الماضية في تقويضها".وأكد سيارتو: "في رأينا، هذا أمر غير مقبول. لا نريد أن تحارب أوروبا روسيا، لا نريد أن يُربط مستقبل أوروبا بالحرب".وأوضح أن هذا الأمر يتجلى في إقناع الأوروبيين بالاستثمار في الصناعة العسكرية الأوكرانية وتسليح الجيش الأوكراني، وإخبارهم بأن كييف "تدافع عن أوروبا".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب، مشيرًا إلى أن كل التغييرات التي تقترحها أوروبا على خطة السلام تهدف إلى عرقلة العملية.وأضاف: "لا ننوي خوض حرب مع أوروبا، لقد قلت هذا مئة مرة، ولكن إذا أرادت أوروبا فجأة محاربتنا وفعلت ذلك، فنحن مستعدون الآن. لا شك في ذلك".ويتكوف يتجول في شوارع موسكو قبيل لقاء بوتين... فيديوبوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين

https://sarabic.ae/20251202/بوتين-أوروبا-ليس-لديها-أجندة-سلام-لأوكرانيا-بل-هي-في-صف-الحرب-1107735952.html

https://sarabic.ae/20251203/إعلام-أمريكي-ملامح-ويتكوف-أمام-بوتين-تختلف-عنها-أمام-الوفد-الأوكراني-1107772066.html

المجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

المجر, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي