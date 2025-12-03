عربي
https://sarabic.ae/20251203/المجر-أوروبا-تعرقل-الجهود-الأمريكية-لحل-الوضع-في-أوكرانيا-لأنها-تريد-الحرب-مع-روسيا-1107783119.html
المجر: أوروبا تعرقل الجهود الأمريكية لحل الوضع في أوكرانيا لأنها تريد الحرب مع روسيا
المجر: أوروبا تعرقل الجهود الأمريكية لحل الوضع في أوكرانيا لأنها تريد الحرب مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، بأن الدول الأوروبية تعيق عملية السلام الأوكرانية، وتقوّض الجهود الأمريكية لأنها تريد الحرب مع روسيا، مشيرًا إلى أن هذا... 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T15:20+0000
2025-12-03T15:20+0000
المجر
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104506209_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_e6c5def249989ee8ac4851de9bf01916.jpg
وقال سيارتو، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل: "ندعم تمامًا جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحفظ السلام، والتي كان من الممكن أن تُكلل بالنجاح بسهولة لو لم يقضِ الأوروبيون الأشهر القليلة الماضية في تقويضها".وأكد سيارتو: "في رأينا، هذا أمر غير مقبول. لا نريد أن تحارب أوروبا روسيا، لا نريد أن يُربط مستقبل أوروبا بالحرب".وأوضح أن هذا الأمر يتجلى في إقناع الأوروبيين بالاستثمار في الصناعة العسكرية الأوكرانية وتسليح الجيش الأوكراني، وإخبارهم بأن كييف "تدافع عن أوروبا".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب، مشيرًا إلى أن كل التغييرات التي تقترحها أوروبا على خطة السلام تهدف إلى عرقلة العملية.وأضاف: "لا ننوي خوض حرب مع أوروبا، لقد قلت هذا مئة مرة، ولكن إذا أرادت أوروبا فجأة محاربتنا وفعلت ذلك، فنحن مستعدون الآن. لا شك في ذلك".ويتكوف يتجول في شوارع موسكو قبيل لقاء بوتين... فيديوبوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين
https://sarabic.ae/20251202/بوتين-أوروبا-ليس-لديها-أجندة-سلام-لأوكرانيا-بل-هي-في-صف-الحرب-1107735952.html
https://sarabic.ae/20251203/إعلام-أمريكي-ملامح-ويتكوف-أمام-بوتين-تختلف-عنها-أمام-الوفد-الأوكراني-1107772066.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104506209_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_1263238bbf91f693cbc4e7c910b058ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المجر, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
المجر, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

المجر: أوروبا تعرقل الجهود الأمريكية لحل الوضع في أوكرانيا لأنها تريد الحرب مع روسيا

15:20 GMT 03.12.2025
© Пресс-служба правительства РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية المجري بيتر سيارتو
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
© Пресс-служба правительства РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، بأن الدول الأوروبية تعيق عملية السلام الأوكرانية، وتقوّض الجهود الأمريكية لأنها تريد الحرب مع روسيا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر غير مقبول.
وقال سيارتو، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل: "ندعم تمامًا جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحفظ السلام، والتي كان من الممكن أن تُكلل بالنجاح بسهولة لو لم يقضِ الأوروبيون الأشهر القليلة الماضية في تقويضها".

وأضاف سيارتو أن الأوروبيين "يعيدون رسم الخطوط الحمراء للأوكرانيين، ويمنعونهم من التوصل إلى اتفاق سلام، ويجبرونهم على تقديم المزيد من التضحيات، وهم يفعلون ذلك لأنهم يريدون محاربة روسيا".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب
أمس, 15:16 GMT
وأكد سيارتو: "في رأينا، هذا أمر غير مقبول. لا نريد أن تحارب أوروبا روسيا، لا نريد أن يُربط مستقبل أوروبا بالحرب".

وتابع :"لقد سيطر تعصب عسكري وحشي على أعضاء الناتو الأوروبيين، فأعماهم وجعلهم عاجزين عن اتخاذ قرارات عقلانية. لقد فقد مؤيدو الحرب المتعصبون كل صلة بالواقع".

وأوضح أن هذا الأمر يتجلى في إقناع الأوروبيين بالاستثمار في الصناعة العسكرية الأوكرانية وتسليح الجيش الأوكراني، وإخبارهم بأن كييف "تدافع عن أوروبا".
المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أمريكي: ملامح ويتكوف أمام بوتين تختلف عنها أمام الوفد الأوكراني
11:44 GMT
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب، مشيرًا إلى أن كل التغييرات التي تقترحها أوروبا على خطة السلام تهدف إلى عرقلة العملية.

وقال بوتين للصحفيين: "الجانب الأوكراني اعتبر كراسنوأرميسك دائمًا أولوية، وننصح من يشككون بسيطرة قواتنا عليها أن يزوروها، وأن روسيا مستعدة لإرسال الصحفيين بمن فيهم الغربيون إلى جميع مناطق كراسنوأرميسك".

وأضاف: "لا ننوي خوض حرب مع أوروبا، لقد قلت هذا مئة مرة، ولكن إذا أرادت أوروبا فجأة محاربتنا وفعلت ذلك، فنحن مستعدون الآن. لا شك في ذلك".
ويتكوف يتجول في شوارع موسكو قبيل لقاء بوتين... فيديو
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين
