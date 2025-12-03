عربي
أمساليوم
بث مباشر
أمين عام "الناتو": الحلف سيواصل إمداد كييف بالأسلحة إذا انهارت محادثات السلام
وقال: "حسنًا، هناك عملية سلام جارية، ولنبذل قصارى جهدنا لإنجاحها. ولكن إذا لم تنجح، فإن ما قمنا به باستمرار على مدى السنوات الثلاث أو الأربع الماضية هو أمران. أولًا، ضمان حصول أوكرانيا على الأسلحة التي تحتاجها لخوض الحرب، ومبادرة قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية... تُمارس أيضًا ضغوطًا على روسيا، لأنها تُظهر جديتنا. وكما قلت، لن نتراجع ".منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، تُروج الولايات المتحدة لمقترح سلام جديد لأوكرانيا. وذكرت وسائل الإعلام أن المسودة الأصلية، المكونة من 28 نقطة، عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، وأضيفت لاحقا 4 نقاط أثناء زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى روسيا.ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، بأنها كانت "مفيدة وبنّاءة وغنية بالمضمون".وأشار إلى أن بوتين وويتكوف بحثا آفاق التوصل إلى تسوية سلمية طويلة الأمد في أوكرانيا، مؤكدًا: "أهم ما في الأمر أن الجانبين أعلنا استعدادهما لمواصلة العمل المشترك لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد".بوتين: أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحربأوشاكوف: واشنطن قدمت لموسكو 4 وثائق جديدة إلى جانب خطة ترامب للتسوية في أوكرانياوزراء خارجية حلف الأطلسي يناقشون اليوم الاستعدادات لقمة تركيا
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، اليوم الأربعاء،عقب اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي، إن الحلف سيواصل إمداد كييف بالأسلحة وسيوسع العقوبات ضد روسيا إذا انهارت محادثات السلام بشأن أوكرانيا.
وقال: "حسنًا، هناك عملية سلام جارية، ولنبذل قصارى جهدنا لإنجاحها. ولكن إذا لم تنجح، فإن ما قمنا به باستمرار على مدى السنوات الثلاث أو الأربع الماضية هو أمران. أولًا، ضمان حصول أوكرانيا على الأسلحة التي تحتاجها لخوض الحرب، ومبادرة قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية... تُمارس أيضًا ضغوطًا على روسيا، لأنها تُظهر جديتنا. وكما قلت، لن نتراجع ".
منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، تُروج الولايات المتحدة لمقترح سلام جديد لأوكرانيا. وذكرت وسائل الإعلام أن المسودة الأصلية، المكونة من 28 نقطة، عُدّلت إلى 19 نقطة فقط بعد اجتماع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين في جنيف لإجراء محادثات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، وأضيفت لاحقا 4 نقاط أثناء زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى روسيا.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، في الكرملين. وكانت زيارة الممثلين الأمريكيين إلى روسيا مرتبطة بمناقشة خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا.

بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين
أمس, 16:46 GMT
ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، مباحثات الرئيس فلاديمير بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، بأنها كانت "مفيدة وبنّاءة وغنية بالمضمون".
وأشار إلى أن بوتين وويتكوف بحثا آفاق التوصل إلى تسوية سلمية طويلة الأمد في أوكرانيا، مؤكدًا: "أهم ما في الأمر أن الجانبين أعلنا استعدادهما لمواصلة العمل المشترك لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد".
بوتين: أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب
أوشاكوف: واشنطن قدمت لموسكو 4 وثائق جديدة إلى جانب خطة ترامب للتسوية في أوكرانيا
وزراء خارجية حلف الأطلسي يناقشون اليوم الاستعدادات لقمة تركيا
