https://sarabic.ae/20251202/وزراء-خارجية-حلف-الأطلسي-يناقشون-اليوم-الاستعدادات-لقمة-تركيا-1107754357.html

وزراء خارجية حلف الأطلسي يناقشون اليوم الاستعدادات لقمة تركيا

وزراء خارجية حلف الأطلسي يناقشون اليوم الاستعدادات لقمة تركيا

سبوتنيك عربي

يعتزم وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الأربعاء، بحث الاستعدادات لقمة الناتو المقبلة والمقرر انعقادها في تركيا تموز/ يوليو المقبل، بالإضافة إلى... 02.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-02T21:35+0000

2025-12-02T21:35+0000

2025-12-02T21:35+0000

العالم

حلف الأطلسي

روسيا

أخبار تركيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102197/97/1021979714_0:93:3412:2012_1920x0_80_0_0_bcbea1132dd0d6f6efb5792db0f90502.jpg

وقال الأمين العام للحلف مارك روته، إن وزراء الخارجية سيبحثون القرارات المقرر إقرارها في القمة، بما في ذلك زيادة الإنفاق الدفاعي، وتعزيز الردع والدفاع، و"التهديدات الأمنية".ولم يستبعد الأمين العام أن يُركز النقاش حول أوكرانيا بشكل أساسي على عملية السلام الحالية، وخاصة جهود واشنطن لتحقيق ذلك.وطرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خطة للسلام في أوكرانيا، وذكرت وسائل إعلام أن الخطة الأصلية التي كانت تشتمل على 28 بندا اختُصرت إلى 19 بندا بعد لقاء مسؤولين أميركيين وأوروبيين وأوكرانيين في جنيف لمناقشتها في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.وينص أحد بنود خطة السلام الأميركية على أن توافق أوكرانيا على عدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأن يوافق الحلف على عدم نشر أي قوات على أراضي أوكرانيا.وكان الرئيس بوتين قد أوضح سابقا، في مقابلة مع الصحفي الأميركي تاكر كارلسون، أن روسيا لا تخطط لمهاجمة دول الناتو، مضيفًا أن الساسة الغربيين يضخمون "التهديد الروسي" المفترض لصرف الأنظار عن مشاكلهم الداخلية.وتجدر الاشارة ألى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يجري حاليا محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر بهدف التوصل الى حل للأزمة الأوكرانية.فيدان: تركيا مستعدة لاستضافة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبولبوتين وويتكوف يجريان محادثات منذ أكثر من 3 ساعات

https://sarabic.ae/20251202/بوتين-أوروبا-ليس-لديها-أجندة-سلام-لأوكرانيا-بل-هي-في-صف-الحرب-1107735952.html

https://sarabic.ae/20251202/بوتين-يستقبل-المبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-في-الكرملين-1107725229.html

حلف الأطلسي

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, حلف الأطلسي, روسيا, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا