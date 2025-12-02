عربي
انتهاء المحادثات بين الرئيس بوتين وويتكوف بعد قرابة 5 ساعات
أمساليوم
بث مباشر
وزراء خارجية حلف الأطلسي يناقشون اليوم الاستعدادات لقمة تركيا
وزراء خارجية حلف الأطلسي يناقشون اليوم الاستعدادات لقمة تركيا
سبوتنيك عربي
يعتزم وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الأربعاء، بحث الاستعدادات لقمة الناتو المقبلة والمقرر انعقادها في تركيا تموز/ يوليو المقبل، بالإضافة إلى... 02.12.2025
العالم
حلف الأطلسي
روسيا
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
وقال الأمين العام للحلف مارك روته، إن وزراء الخارجية سيبحثون القرارات المقرر إقرارها في القمة، بما في ذلك زيادة الإنفاق الدفاعي، وتعزيز الردع والدفاع، و"التهديدات الأمنية".ولم يستبعد الأمين العام أن يُركز النقاش حول أوكرانيا بشكل أساسي على عملية السلام الحالية، وخاصة جهود واشنطن لتحقيق ذلك.وطرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خطة للسلام في أوكرانيا، وذكرت وسائل إعلام أن الخطة الأصلية التي كانت تشتمل على 28 بندا اختُصرت إلى 19 بندا بعد لقاء مسؤولين أميركيين وأوروبيين وأوكرانيين في جنيف لمناقشتها في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.وينص أحد بنود خطة السلام الأميركية على أن توافق أوكرانيا على عدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأن يوافق الحلف على عدم نشر أي قوات على أراضي أوكرانيا.وكان الرئيس بوتين قد أوضح سابقا، في مقابلة مع الصحفي الأميركي تاكر كارلسون، أن روسيا لا تخطط لمهاجمة دول الناتو، مضيفًا أن الساسة الغربيين يضخمون "التهديد الروسي" المفترض لصرف الأنظار عن مشاكلهم الداخلية.وتجدر الاشارة ألى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يجري حاليا محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر بهدف التوصل الى حل للأزمة الأوكرانية.فيدان: تركيا مستعدة لاستضافة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبولبوتين وويتكوف يجريان محادثات منذ أكثر من 3 ساعات
https://sarabic.ae/20251202/بوتين-أوروبا-ليس-لديها-أجندة-سلام-لأوكرانيا-بل-هي-في-صف-الحرب-1107735952.html
https://sarabic.ae/20251202/بوتين-يستقبل-المبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-في-الكرملين-1107725229.html
حلف الأطلسي
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
الأخبار
العالم, حلف الأطلسي, روسيا, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, حلف الأطلسي, روسيا, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

وزراء خارجية حلف الأطلسي يناقشون اليوم الاستعدادات لقمة تركيا

21:35 GMT 02.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo, Fileحلف شمال الأطلسي الناتو
حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo, File
تابعنا عبر
يعتزم وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الأربعاء، بحث الاستعدادات لقمة الناتو المقبلة والمقرر انعقادها في تركيا تموز/ يوليو المقبل، بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية وزيادة الإنفاق الدفاعي للحلف.
وقال الأمين العام للحلف مارك روته، إن وزراء الخارجية سيبحثون القرارات المقرر إقرارها في القمة، بما في ذلك زيادة الإنفاق الدفاعي، وتعزيز الردع والدفاع، و"التهديدات الأمنية".
ولم يستبعد الأمين العام أن يُركز النقاش حول أوكرانيا بشكل أساسي على عملية السلام الحالية، وخاصة جهود واشنطن لتحقيق ذلك.

ووفقا لروته، يدعم الحلف المبادرات الأميركية، مشيرا إلى أن مسألة عضوية أوكرانيا في الناتو يمكن استبدالها بتقديم ضمانات أمنية مُحددة مقابل العضوية، "نظرا لعدم وجود موقف موحد داخل الحلف بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف". ومع ذلك، لم يتمكن روته من تحديد الضمانات التي قد تدرسها كييف بوضوح، قائلاً: "هذه المسألة قيد النقاش حاليًا؛ لا أرغب في استباق الأمور".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب
15:16 GMT
وطرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خطة للسلام في أوكرانيا، وذكرت وسائل إعلام أن الخطة الأصلية التي كانت تشتمل على 28 بندا اختُصرت إلى 19 بندا بعد لقاء مسؤولين أميركيين وأوروبيين وأوكرانيين في جنيف لمناقشتها في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.وينص أحد بنود خطة السلام الأميركية على أن توافق أوكرانيا على عدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأن يوافق الحلف على عدم نشر أي قوات على أراضي أوكرانيا.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيي 21 تشرين الثاني/نوفمبر، بأن خطة ترامب للسلام يمكن أن تشكل أساسس التسوية النهائية في أوكرانيا. وتؤكد روسيا منذ سنوات أنها تواجه نشاطًا غير مسبوق لحلف الناتو عند حدودها الغربية. ويواصل الناتو توسيع مبادراته تحت ذريعة "ردع العدوان الروسي"، بينما أعربت موسكو مرارا عن قلقها من تعزيز قوات الحلف داخل أوروبا، مشددة على أنها لا تشكل تهديدًا لأحد، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تمس مصالحها.
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين
16:46 GMT
وكان الرئيس بوتين قد أوضح سابقا، في مقابلة مع الصحفي الأميركي تاكر كارلسون، أن روسيا لا تخطط لمهاجمة دول الناتو، مضيفًا أن الساسة الغربيين يضخمون "التهديد الروسي" المفترض لصرف الأنظار عن مشاكلهم الداخلية.
وتجدر الاشارة ألى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يجري حاليا محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر بهدف التوصل الى حل للأزمة الأوكرانية.
فيدان: تركيا مستعدة لاستضافة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول
بوتين وويتكوف يجريان محادثات منذ أكثر من 3 ساعات
