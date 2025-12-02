https://sarabic.ae/20251202/وزراء-خارجية-حلف-الأطلسي-يناقشون-اليوم-الاستعدادات-لقمة-تركيا-1107754357.html
وزراء خارجية حلف الأطلسي يناقشون اليوم الاستعدادات لقمة تركيا
يعتزم وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الأربعاء، بحث الاستعدادات لقمة الناتو المقبلة والمقرر انعقادها في تركيا تموز/ يوليو المقبل، بالإضافة إلى... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال الأمين العام للحلف مارك روته، إن وزراء الخارجية سيبحثون القرارات المقرر إقرارها في القمة، بما في ذلك زيادة الإنفاق الدفاعي، وتعزيز الردع والدفاع، و"التهديدات الأمنية".ولم يستبعد الأمين العام أن يُركز النقاش حول أوكرانيا بشكل أساسي على عملية السلام الحالية، وخاصة جهود واشنطن لتحقيق ذلك.وطرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خطة للسلام في أوكرانيا، وذكرت وسائل إعلام أن الخطة الأصلية التي كانت تشتمل على 28 بندا اختُصرت إلى 19 بندا بعد لقاء مسؤولين أميركيين وأوروبيين وأوكرانيين في جنيف لمناقشتها في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.وينص أحد بنود خطة السلام الأميركية على أن توافق أوكرانيا على عدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأن يوافق الحلف على عدم نشر أي قوات على أراضي أوكرانيا.وكان الرئيس بوتين قد أوضح سابقا، في مقابلة مع الصحفي الأميركي تاكر كارلسون، أن روسيا لا تخطط لمهاجمة دول الناتو، مضيفًا أن الساسة الغربيين يضخمون "التهديد الروسي" المفترض لصرف الأنظار عن مشاكلهم الداخلية.وتجدر الاشارة ألى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يجري حاليا محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر بهدف التوصل الى حل للأزمة الأوكرانية.فيدان: تركيا مستعدة لاستضافة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبولبوتين وويتكوف يجريان محادثات منذ أكثر من 3 ساعات
يعتزم وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الأربعاء، بحث الاستعدادات لقمة الناتو المقبلة والمقرر انعقادها في تركيا تموز/ يوليو المقبل، بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية وزيادة الإنفاق الدفاعي للحلف.
وقال الأمين العام للحلف مارك روته، إن وزراء الخارجية سيبحثون القرارات المقرر إقرارها في القمة، بما في ذلك زيادة الإنفاق الدفاعي، وتعزيز الردع والدفاع، و"التهديدات الأمنية".
ولم يستبعد الأمين العام أن يُركز النقاش حول أوكرانيا بشكل أساسي على عملية السلام الحالية، وخاصة جهود واشنطن لتحقيق ذلك.
ووفقا لروته، يدعم الحلف المبادرات الأميركية، مشيرا إلى أن مسألة عضوية أوكرانيا في الناتو يمكن استبدالها بتقديم ضمانات أمنية مُحددة مقابل العضوية، "نظرا لعدم وجود موقف موحد داخل الحلف بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف". ومع ذلك، لم يتمكن روته من تحديد الضمانات التي قد تدرسها كييف بوضوح، قائلاً: "هذه المسألة قيد النقاش حاليًا؛ لا أرغب في استباق الأمور".
وطرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خطة للسلام في أوكرانيا، وذكرت وسائل إعلام أن الخطة الأصلية التي كانت تشتمل على 28 بندا اختُصرت إلى 19 بندا بعد لقاء مسؤولين أميركيين وأوروبيين وأوكرانيين في جنيف لمناقشتها في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.وينص أحد بنود خطة السلام الأميركية على أن توافق أوكرانيا على عدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأن يوافق الحلف على عدم نشر أي قوات على أراضي أوكرانيا.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيي 21 تشرين الثاني/نوفمبر، بأن خطة ترامب للسلام يمكن أن تشكل أساسس التسوية النهائية في أوكرانيا. وتؤكد روسيا منذ سنوات أنها تواجه نشاطًا غير مسبوق لحلف الناتو عند حدودها الغربية. ويواصل الناتو توسيع مبادراته تحت ذريعة "ردع العدوان الروسي"، بينما أعربت موسكو مرارا عن قلقها من تعزيز قوات الحلف داخل أوروبا، مشددة على أنها لا تشكل تهديدًا لأحد، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تمس مصالحها.
وكان الرئيس بوتين قد أوضح سابقا، في مقابلة مع الصحفي الأميركي تاكر كارلسون، أن روسيا لا تخطط لمهاجمة دول الناتو، مضيفًا أن الساسة الغربيين يضخمون "التهديد الروسي" المفترض لصرف الأنظار عن مشاكلهم الداخلية.
وتجدر الاشارة ألى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يجري حاليا محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر بهدف التوصل الى حل للأزمة الأوكرانية.