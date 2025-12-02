عربي
أوشاكوف: واشنطن قدمت لموسكو 4 وثائق جديدة إلى جانب خطة ترامب للتسوية في أوكرانيا
أوشاكوف: واشنطن قدمت لموسكو 4 وثائق جديدة إلى جانب خطة ترامب للتسوية في أوكرانيا
قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو تسلّمت أربعة وثائق إضافية من الولايات المتحدة تتعلق بالتسوية في أوكرانيا، وذلك إلى جانب الخطة...
وجاءت تصريحات أوشاكوف خلال إيجاز صحفي عقب انتهاء مفاوضات مطوّلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد الأمريكي، والتي بدأت نحو الساعة 19:40 واستمرت قرابة خمس ساعات.وقال أوشاكوف للصحفيين: "كان هناك وثيقة تحتوي على 27 بنداً، وقد تم تسليمها، وبطبيعة الحال نحن اطلعنا عليها. رغم أننا لم نعمل على صياغات أي مناقشات مع الزملاء الأمريكيين. ثم تلقينا عدة وثائق أخرى، أربع وثائق، والتي نوقشت أيضاً اليوم خلال لقاء رئيسنا مع ويتكوڤ وكوشنر".وشارك في اللقاء من الجانب الروسي كلّ من أوشاكوف والمبعوث الخاص للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، والمدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف.وتُعد هذه الزيارة السادسة لويتكوڤ إلى روسيا خلال العام الجاري، إذ سبق له زيارة موسكو في 11 فبراير و13 مارس، ثم زار البلاد مرتين في أبريل، حيث التقى بوتين في سانت بطرسبورغ في 11 أبريل، وفي موسكو في 25 أبريل، وكلها كانت متصلة بالملف الأوكراني. أما آخر لقاء قبل زيارة اليوم فكان في 6 أغسطس، ووصِف حينها بأنه كان مثمراً وأسفر عن نتائج ملموسة.
قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو تسلّمت أربعة وثائق إضافية من الولايات المتحدة تتعلق بالتسوية في أوكرانيا، وذلك إلى جانب الخطة الأصلية المكوّنة من 27 بنداً التي قدّمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجاءت تصريحات أوشاكوف خلال إيجاز صحفي عقب انتهاء مفاوضات مطوّلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد الأمريكي، والتي بدأت نحو الساعة 19:40 واستمرت قرابة خمس ساعات.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "كان هناك وثيقة تحتوي على 27 بنداً، وقد تم تسليمها، وبطبيعة الحال نحن اطلعنا عليها. رغم أننا لم نعمل على صياغات أي مناقشات مع الزملاء الأمريكيين. ثم تلقينا عدة وثائق أخرى، أربع وثائق، والتي نوقشت أيضاً اليوم خلال لقاء رئيسنا مع ويتكوڤ وكوشنر".
وشارك في اللقاء من الجانب الروسي كلّ من أوشاكوف والمبعوث الخاص للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، والمدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف.
وتُعد هذه الزيارة السادسة لويتكوڤ إلى روسيا خلال العام الجاري، إذ سبق له زيارة موسكو في 11 فبراير و13 مارس، ثم زار البلاد مرتين في أبريل، حيث التقى بوتين في سانت بطرسبورغ في 11 أبريل، وفي موسكو في 25 أبريل، وكلها كانت متصلة بالملف الأوكراني. أما آخر لقاء قبل زيارة اليوم فكان في 6 أغسطس، ووصِف حينها بأنه كان مثمراً وأسفر عن نتائج ملموسة.
