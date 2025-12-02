https://sarabic.ae/20251202/أوشاكوف-واشنطن-قدمت-لموسكو-4-وثائق-جديدة-إلى-جانب-خطة-ترامب-للتسوية-في-أوكرانيا-1107756026.html
أوشاكوف: واشنطن قدمت لموسكو 4 وثائق جديدة إلى جانب خطة ترامب للتسوية في أوكرانيا
أوشاكوف: واشنطن قدمت لموسكو 4 وثائق جديدة إلى جانب خطة ترامب للتسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو تسلّمت أربعة وثائق إضافية من الولايات المتحدة تتعلق بالتسوية في أوكرانيا، وذلك إلى جانب الخطة... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T22:48+0000
2025-12-02T22:48+0000
2025-12-02T22:52+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107749958_0:0:3045:1714_1920x0_80_0_0_d61e4bf99da62d26912a6b0f4e15c8b7.jpg
وجاءت تصريحات أوشاكوف خلال إيجاز صحفي عقب انتهاء مفاوضات مطوّلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد الأمريكي، والتي بدأت نحو الساعة 19:40 واستمرت قرابة خمس ساعات.وقال أوشاكوف للصحفيين: "كان هناك وثيقة تحتوي على 27 بنداً، وقد تم تسليمها، وبطبيعة الحال نحن اطلعنا عليها. رغم أننا لم نعمل على صياغات أي مناقشات مع الزملاء الأمريكيين. ثم تلقينا عدة وثائق أخرى، أربع وثائق، والتي نوقشت أيضاً اليوم خلال لقاء رئيسنا مع ويتكوڤ وكوشنر".وشارك في اللقاء من الجانب الروسي كلّ من أوشاكوف والمبعوث الخاص للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، والمدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف.وتُعد هذه الزيارة السادسة لويتكوڤ إلى روسيا خلال العام الجاري، إذ سبق له زيارة موسكو في 11 فبراير و13 مارس، ثم زار البلاد مرتين في أبريل، حيث التقى بوتين في سانت بطرسبورغ في 11 أبريل، وفي موسكو في 25 أبريل، وكلها كانت متصلة بالملف الأوكراني. أما آخر لقاء قبل زيارة اليوم فكان في 6 أغسطس، ووصِف حينها بأنه كان مثمراً وأسفر عن نتائج ملموسة.
https://sarabic.ae/20251202/أوشاكوف-روسيا-يمكن-أن-توافق-على-بعض-بنود-الخطة-الأمريكية-بشأن-أوكرانيا-1107755567.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107749958_246:0:2889:1982_1920x0_80_0_0_80d299f5e6244b5067efd15787e785cf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
أوشاكوف: واشنطن قدمت لموسكو 4 وثائق جديدة إلى جانب خطة ترامب للتسوية في أوكرانيا
22:48 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 22:52 GMT 02.12.2025)
قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو تسلّمت أربعة وثائق إضافية من الولايات المتحدة تتعلق بالتسوية في أوكرانيا، وذلك إلى جانب الخطة الأصلية المكوّنة من 27 بنداً التي قدّمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجاءت تصريحات أوشاكوف خلال إيجاز صحفي عقب انتهاء مفاوضات مطوّلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد الأمريكي، والتي بدأت نحو الساعة 19:40 واستمرت قرابة خمس ساعات.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "كان هناك وثيقة تحتوي على 27 بنداً، وقد تم تسليمها، وبطبيعة الحال نحن اطلعنا عليها. رغم أننا لم نعمل على صياغات أي مناقشات مع الزملاء الأمريكيين. ثم تلقينا عدة وثائق أخرى، أربع وثائق، والتي نوقشت أيضاً اليوم خلال لقاء رئيسنا مع ويتكوڤ وكوشنر".
وشارك في اللقاء من الجانب الروسي كلّ من أوشاكوف والمبعوث الخاص للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، والمدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف.
وتُعد هذه الزيارة السادسة لويتكوڤ إلى روسيا خلال العام الجاري، إذ سبق له زيارة موسكو في 11 فبراير و13 مارس، ثم زار البلاد مرتين في أبريل، حيث التقى بوتين في سانت بطرسبورغ في 11 أبريل، وفي موسكو في 25 أبريل، وكلها كانت متصلة بالملف الأوكراني. أما آخر لقاء قبل زيارة اليوم فكان في 6 أغسطس، ووصِف حينها بأنه كان مثمراً وأسفر عن نتائج ملموسة.