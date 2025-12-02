https://sarabic.ae/20251202/أوشاكوف-روسيا-يمكن-أن-توافق-على-بعض-بنود-الخطة-الأمريكية-بشأن-أوكرانيا-1107755567.html

أوشاكوف: روسيا يمكن أن توافق على بعض بنود الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا

أوشاكوف: روسيا يمكن أن توافق على بعض بنود الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ الوفد الأمريكي بأن روسيا يمكن أن توافق على بعض بنود الخطة الأمريكية بشأن... 02.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-02T22:33+0000

2025-12-02T22:33+0000

2025-12-02T22:35+0000

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107751797_0:0:2817:1586_1920x0_80_0_0_4db5571f1723aa40bc36ea342cd54495.jpg

وأضاف أوشاكوف، للصحفيين: "يمكننا أن نتفق مع بعض الأمور، وقد أكد الرئيس ذلك لمحادثيه، لكن بعض المقترحات أثارت لدينا انتقادات".وأعلن أوشاكوف أن بعض الأفكار الأمريكية المتعلقة بالتسوية في أوكرانيا قابلة للنقاش، قائلاً: "حتى الآن لم يتم التوصل إلى خيار توافقي، لكن بعض التصورات الأمريكية تبدو مقبولة إلى حدّ ما، ويمكن مناقشتها".وتُعد هذه الزيارة السادسة لويتكوف إلى روسيا هذا العام، إذ زار موسكو في 11 فبراير و13 مارس، ثم التقى بوتين في 11 أبريل في سانت بطرسبورغ، وفي 25 أبريل مرة أخرى في موسكو. كما عقد لقاء آخر في 6 أغسطس، وصفه الكرملين حينها بأنه "منتج وذو نتائج ملموسة".وترتبط جميع هذه الزيارات بالملف الأوكراني، وقد أسهمت في تبادل رسائل سمحت بالتحضير لقمة روسية–أمريكية مرتقبة في ألاسكا. وتأتي الزيارة الحالية في إطار مناقشة الخطة الأمريكية للتسوية.وكان الرئيس بوتين قد أعلن في وقت سابق، استعداد موسكو لـ"بحث جدي" للخطة الأمريكية الخاصة بأوكرانيا.

https://sarabic.ae/20251202/كانت-محادثات-بوتن-مع-ويتكوف-وكوشنر-مفيدة-وبناءة---أوشاكوف-1107755042.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا