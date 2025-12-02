عربي
أمساليوم
بث مباشر
أوشاكوف: روسيا يمكن أن توافق على بعض بنود الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا
أوشاكوف: روسيا يمكن أن توافق على بعض بنود الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا
قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ الوفد الأمريكي بأن روسيا يمكن أن توافق على بعض بنود الخطة الأمريكية بشأن... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
أوشاكوف: روسيا يمكن أن توافق على بعض بنود الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا

22:33 GMT 02.12.2025 (تم التحديث: 22:35 GMT 02.12.2025)
قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ الوفد الأمريكي بأن روسيا يمكن أن توافق على بعض بنود الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا، بينما تثير بنود أخرى انتقادات لدى الجانب الروسي.
وأضاف أوشاكوف، للصحفيين: "يمكننا أن نتفق مع بعض الأمور، وقد أكد الرئيس ذلك لمحادثيه، لكن بعض المقترحات أثارت لدينا انتقادات".
وأعلن أوشاكوف أن بعض الأفكار الأمريكية المتعلقة بالتسوية في أوكرانيا قابلة للنقاش، قائلاً: "حتى الآن لم يتم التوصل إلى خيار توافقي، لكن بعض التصورات الأمريكية تبدو مقبولة إلى حدّ ما، ويمكن مناقشتها".
وتُعد هذه الزيارة السادسة لويتكوف إلى روسيا هذا العام، إذ زار موسكو في 11 فبراير و13 مارس، ثم التقى بوتين في 11 أبريل في سانت بطرسبورغ، وفي 25 أبريل مرة أخرى في موسكو. كما عقد لقاء آخر في 6 أغسطس، وصفه الكرملين حينها بأنه "منتج وذو نتائج ملموسة".
وترتبط جميع هذه الزيارات بالملف الأوكراني، وقد أسهمت في تبادل رسائل سمحت بالتحضير لقمة روسية–أمريكية مرتقبة في ألاسكا. وتأتي الزيارة الحالية في إطار مناقشة الخطة الأمريكية للتسوية.
وكان الرئيس بوتين قد أعلن في وقت سابق، استعداد موسكو لـ"بحث جدي" للخطة الأمريكية الخاصة بأوكرانيا.
