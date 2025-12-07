https://sarabic.ae/20251207/بلجيكا-الأوربيون-يتفقون-ضمنا-مع-الانتقادات-الأمريكية-للاتحاد-الأوروبي-1107913485.html
بلجيكا: الأوربيون يتفقون ضمنا مع الانتقادات الأمريكية للاتحاد الأوروبي
بلجيكا: الأوربيون يتفقون ضمنا مع الانتقادات الأمريكية للاتحاد الأوروبي
صرّح وزير الدفاع البلجيكي، ثيو فرانكن، بأنّ العديد من الأوروبيين يتفقون ضمنيًا مع الانتقادات الموجهة للاتحاد الأوروبي في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية...
وأضاف فرانكن على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "يصعب على كثير من الأوروبيين تقبّل هذا، مع أنهم يتفقون معه سرًا. فالصراع الملحمي بين ما بعد الحداثة والمحافظة الليبرالية محتدم. وتُظهر نتائج كل انتخابات في القارة العجوز (أوروبا) الشيء نفسه: المحافظون ينتصرون في هذا الصراع".تُسلّط الاستراتيجية الجديدة الضوء على مشاكل الإفراط في التنظيم، والهجرة الجماعية، والرقابة على حرية التعبير في الاتحاد الأوروبي.
صرّح وزير الدفاع البلجيكي، ثيو فرانكن، بأنّ العديد من الأوروبيين يتفقون ضمنيًا مع الانتقادات الموجهة للاتحاد الأوروبي في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة.
وأضاف فرانكن على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "يصعب على كثير من الأوروبيين تقبّل هذا، مع أنهم يتفقون معه سرًا. فالصراع الملحمي بين ما بعد الحداثة والمحافظة الليبرالية محتدم. وتُظهر نتائج كل انتخابات في القارة العجوز (أوروبا) الشيء نفسه: المحافظون ينتصرون في هذا الصراع".
وفقا لفرانكن، تُثبت هذه الاستراتيجية أن الولايات المتحدة لا تتخلى عن أوروبا، بل تُعبّر صراحةً ومباشرةً عن مخاوفها.
يوم الجمعة، أصدر البيت الأبيض استراتيجية أمريكية جديدة للأمن القومي، تدعو أوروبا إلى تحمّل مسؤولية دفاعها.
تُسلّط الاستراتيجية الجديدة الضوء على مشاكل الإفراط في التنظيم، والهجرة الجماعية، والرقابة على حرية التعبير في الاتحاد الأوروبي.