سيارتو: المجر استوردت لقاح "سبوتنيك" الروسي المضاد لـ"كوفيد-19" بسبب عدم توفر اللقاح الغربي

سيارتو: المجر استوردت لقاح "سبوتنيك" الروسي المضاد لـ"كوفيد-19" بسبب عدم توفر اللقاح الغربي

سبوتنيك عربي

ذكر وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المجر اشترت لقاح "سبوتنيك" الروسي المضاد لـ"كوفيد-19"، واستطاعت إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح، في حين لم تكن اللقاحات... 07.12.2025

وقال سيارتو في بث مباشر نُشر على "فيسبوك" (المحظور في روسيا باعتباره متطرفًا): "تلقّى مئات الآلاف من الأشخاص (في المجر) لقاح "سبوتنيك". لم تصل اللقاحات من الغرب لأن فون دير لاين طلبته عبر رسالة نصية، ولم تصل أبدًا. ولنتذكر كيف أصيب الجميع بالذعر، خوفًا من عدم وجود لقاح، ومن انهيار نظام الرعاية الصحية، ومن موت الناس، ومن أننا لم نعرف بالضبط ما هو، لكن اللقاح من الغرب لم يصل أبدًا".وأكد الوزير فخره بالمشاركة في إبرام هذه الاتفاقية.في عام 2021، ذكرت صحيفة أمريكية أن فون دير لاين والرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا، ناقشا أكبر عقد لقاح في تاريخ الاتحاد الأوروبي عبر رسائل نصية. وكان يُشتبه بالفعل في أن رئيسة المفوضية الأوروبية قد أثرت بشكل مباشر على عملية التفاوض، في فضيحة عُرفت باسم "فايزر جيت". وكان من الممكن أن تصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 35 مليار يورو، وأن 1.8 مليار جرعة تم شراؤها تجاوزت احتياجات سكان الاتحاد الأوروبي بشكل كبير. وطُلب من فون دير لاين نشر محتويات المراسلات، لكن المفوضية الأوروبية رفضت نشرها في يونيو/حزيران 2022.

