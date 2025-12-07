عربي
ذكر وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن المجر اشترت لقاح "سبوتنيك" الروسي المضاد لـ"كوفيد-19"، واستطاعت إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح، في حين لم تكن اللقاحات الغربية متاحة في أوروبا بسبب المؤامرات المالية لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وقال سيارتو في بث مباشر نُشر على "فيسبوك" (المحظور في روسيا باعتباره متطرفًا): "تلقّى مئات الآلاف من الأشخاص (في المجر) لقاح "سبوتنيك". لم تصل اللقاحات من الغرب لأن فون دير لاين طلبته عبر رسالة نصية، ولم تصل أبدًا. ولنتذكر كيف أصيب الجميع بالذعر، خوفًا من عدم وجود لقاح، ومن انهيار نظام الرعاية الصحية، ومن موت الناس، ومن أننا لم نعرف بالضبط ما هو، لكن اللقاح من الغرب لم يصل أبدًا".

وبحسب قوله، بعد أن توصلت المجر إلى اتفاق مع روسيا لشراء "سبوتنيك"، تلقى المجريون اللقاح أسرع من أي دولة أخرى في أوروبا، وكانت المجر أول من "فتح أبوابه وضمن سلامة الناس".

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
أوربان يعلن عن زيارة وفد مجري كبير إلى موسكو لمناقشة القضايا الاقتصادية
أمس, 15:16 GMT
وأكد الوزير فخره بالمشاركة في إبرام هذه الاتفاقية.
وفي وقت سابق، قضت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ بأن المفوضية الأوروبية ارتكبت مخالفات في شراء لقاحات فيروس كورونا في عامي 2020 و2021 من خلال حجبها معلومات الأسعار عن الجمهور، وفشلها في إثبات عدم وجود تضارب في المصالح في هذه المشتريات.
في عام 2021، ذكرت صحيفة أمريكية أن فون دير لاين والرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا، ناقشا أكبر عقد لقاح في تاريخ الاتحاد الأوروبي عبر رسائل نصية. وكان يُشتبه بالفعل في أن رئيسة المفوضية الأوروبية قد أثرت بشكل مباشر على عملية التفاوض، في فضيحة عُرفت باسم "فايزر جيت". وكان من الممكن أن تصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 35 مليار يورو، وأن 1.8 مليار جرعة تم شراؤها تجاوزت احتياجات سكان الاتحاد الأوروبي بشكل كبير. وطُلب من فون دير لاين نشر محتويات المراسلات، لكن المفوضية الأوروبية رفضت نشرها في يونيو/حزيران 2022.
