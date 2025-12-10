بلجيكا تصف مقترح المفوضية الأوروبية لاستغلال الأصول الروسية المجمدة بـ"السرقة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
هل ستعود الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بلجيكا تصف مقترح المفوضية الأوروبية لاستغلال الأصول الروسية المجمدة بـ"السرقة"
بلجيكا تصف مقترح المفوضية الأوروبية لاستغلال الأصول الروسية المجمدة بـ"السرقة"
وصف رئيس وزراء البلجيكي، بارت دي فيفر، اقتراح المفوضية الأوروبية باستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا بأنه سرقة. 10.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-10T17:24+0000
2025-12-10T17:32+0000
روسيا
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/15/1062522682_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65131c8c290aaac200806c1f1147d1d2.jpg
وأفادت وسائل إعلام بلجيكية أن "بارت دي ويفر أكد أن هناك حلولا أخرى أكثر ملاءمة من سرقة أموال البنك المركزي الروسي"، مشيرا إلى أن "هذه أموال من دولة لسنا في حالة حرب معها. سيكون الأمر أشبه باقتحام سفارة، وإخراج جميع أثاثها، وبيعه".وذكرت وكالة "بيلغا" البلجيكية أن "رئيس الوزراء قال إن الدعاوى القضائية تظل خيارا متاحا، وأنه لا شيء مستبعد إذا اتخذ قرار مخالف للقانون ولا أساس له ويشكل مخاطر جدية على بلجيكا".وأوضح أن أن شركة "يوروكلير" نفسها تدرس اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية في الوقت الراهن.من جانبها، تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لتقديم دعم مالي لأوكرانيا، وتتناول المناقشات مبالغ تتراوح بين 185 و210 مليارات يورو على شكل قرض يُفترض أن تعيده أوكرانيا بعد انتهاء النزاع وفي حال حصولها على "تعويضات من روسيا".وقد وصفت وزارة الخارجية الروسية هذه الأفكار بأنها بعيدة عن الواقع، مشيرة إلى أن بروكسل تمارس منذ فترة طويلة مصادرة أصول روسيا.وأفادت المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي نحو 18.1 مليار يورو لأوكرانيا بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2025 من عائدات الأصول الروسية المجمدة.
https://sarabic.ae/20251209/بيسكوف-مصادرة-أصولنا-لن-يمر-دون-رد-1107998174.html
https://sarabic.ae/20251207/الكرملين-صندوق-النقد-الدولي-يعارض-الاستيلاء-على-الأصول-الروسية---عاجل-1107901704.html
الأخبار
ar_EG
17:24 GMT 10.12.2025 (تم التحديث: 17:32 GMT 10.12.2025)
وصف رئيس وزراء البلجيكي، بارت دي فيفر، اقتراح المفوضية الأوروبية باستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا بأنه سرقة.
وأفادت وسائل إعلام بلجيكية أن "بارت دي ويفر أكد أن هناك حلولا أخرى أكثر ملاءمة من سرقة أموال البنك المركزي الروسي"، مشيرا إلى أن "هذه أموال من دولة لسنا في حالة حرب معها. سيكون الأمر أشبه باقتحام سفارة، وإخراج جميع أثاثها، وبيعه".

وفي السياق ذاته، لم يستبعد دي فيفر رفع دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية لمنع أي قرار محتمل باستخدام أصول روسية لصالح أوكرانيا، مؤكدا أن الطعون القانونية لا تزال واردة.

وذكرت وكالة "بيلغا" البلجيكية أن "رئيس الوزراء قال إن الدعاوى القضائية تظل خيارا متاحا، وأنه لا شيء مستبعد إذا اتخذ قرار مخالف للقانون ولا أساس له ويشكل مخاطر جدية على بلجيكا".
وأوضح أن أن شركة "يوروكلير" نفسها تدرس اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية في الوقت الراهن.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن مصادرة الأصول الروسية، إذا حدثت، لن تمر دون رد، وستكون لمثل هذه الخطوات عواقب وخيمة للغاية.

من جانبها، تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لتقديم دعم مالي لأوكرانيا، وتتناول المناقشات مبالغ تتراوح بين 185 و210 مليارات يورو على شكل قرض يُفترض أن تعيده أوكرانيا بعد انتهاء النزاع وفي حال حصولها على "تعويضات من روسيا".
وقد وصفت وزارة الخارجية الروسية هذه الأفكار بأنها بعيدة عن الواقع، مشيرة إلى أن بروكسل تمارس منذ فترة طويلة مصادرة أصول روسيا.

ومنذ بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، قامت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، أي نحو 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار يورو في حسابات يوروكلير البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة في العالم.

وأفادت المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي نحو 18.1 مليار يورو لأوكرانيا بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2025 من عائدات الأصول الروسية المجمدة.
