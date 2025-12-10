https://sarabic.ae/20251210/بلجيكا-تصف-مقترح-المفوضية-الأوروبية-لاستغلال-الأصول-الروسية-المجمدة-بـالسرقة-1108029406.html
بلجيكا تصف مقترح المفوضية الأوروبية لاستغلال الأصول الروسية المجمدة بـ"السرقة"
2025-12-10T17:24+0000
2025-12-10T17:24+0000
2025-12-10T17:32+0000
وأفادت وسائل إعلام بلجيكية أن "بارت دي ويفر أكد أن هناك حلولا أخرى أكثر ملاءمة من سرقة أموال البنك المركزي الروسي"، مشيرا إلى أن "هذه أموال من دولة لسنا في حالة حرب معها. سيكون الأمر أشبه باقتحام سفارة، وإخراج جميع أثاثها، وبيعه".وذكرت وكالة "بيلغا" البلجيكية أن "رئيس الوزراء قال إن الدعاوى القضائية تظل خيارا متاحا، وأنه لا شيء مستبعد إذا اتخذ قرار مخالف للقانون ولا أساس له ويشكل مخاطر جدية على بلجيكا".وأوضح أن أن شركة "يوروكلير" نفسها تدرس اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية في الوقت الراهن.من جانبها، تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لتقديم دعم مالي لأوكرانيا، وتتناول المناقشات مبالغ تتراوح بين 185 و210 مليارات يورو على شكل قرض يُفترض أن تعيده أوكرانيا بعد انتهاء النزاع وفي حال حصولها على "تعويضات من روسيا".وقد وصفت وزارة الخارجية الروسية هذه الأفكار بأنها بعيدة عن الواقع، مشيرة إلى أن بروكسل تمارس منذ فترة طويلة مصادرة أصول روسيا.وأفادت المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي نحو 18.1 مليار يورو لأوكرانيا بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2025 من عائدات الأصول الروسية المجمدة.
بلجيكا تصف مقترح المفوضية الأوروبية لاستغلال الأصول الروسية المجمدة بـ"السرقة"
17:24 GMT 10.12.2025 (تم التحديث: 17:32 GMT 10.12.2025)
وصف رئيس وزراء البلجيكي، بارت دي فيفر، اقتراح المفوضية الأوروبية باستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا بأنه سرقة.
وأفادت وسائل إعلام بلجيكية أن "بارت دي ويفر أكد أن هناك حلولا أخرى أكثر ملاءمة من سرقة أموال البنك المركزي الروسي"، مشيرا إلى أن "هذه أموال من دولة لسنا في حالة حرب معها. سيكون الأمر أشبه باقتحام سفارة، وإخراج جميع أثاثها، وبيعه".
وفي السياق ذاته، لم يستبعد دي فيفر رفع دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية لمنع أي قرار محتمل باستخدام أصول روسية لصالح أوكرانيا، مؤكدا أن الطعون القانونية لا تزال واردة.
وذكرت وكالة "بيلغا" البلجيكية أن "رئيس الوزراء قال إن الدعاوى القضائية تظل خيارا متاحا، وأنه لا شيء مستبعد إذا اتخذ قرار مخالف للقانون ولا أساس له ويشكل مخاطر جدية على بلجيكا".
وأوضح أن أن شركة "يوروكلير" نفسها تدرس اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية في الوقت الراهن.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن مصادرة الأصول الروسية، إذا حدثت، لن تمر دون رد، وستكون لمثل هذه الخطوات عواقب وخيمة للغاية.
من جانبها، تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لتقديم دعم مالي لأوكرانيا، وتتناول المناقشات مبالغ تتراوح بين 185 و210 مليارات يورو على شكل قرض يُفترض أن تعيده أوكرانيا بعد انتهاء النزاع وفي حال حصولها على "تعويضات من روسيا".
وقد وصفت وزارة الخارجية الروسية هذه الأفكار بأنها بعيدة عن الواقع، مشيرة إلى أن بروكسل تمارس منذ فترة طويلة مصادرة أصول روسيا.
ومنذ بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، قامت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، أي نحو 300 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار يورو في حسابات يوروكلير البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة المقاصة في العالم.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي نحو 18.1 مليار يورو لأوكرانيا بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2025 من عائدات الأصول الروسية المجمدة.