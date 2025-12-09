https://sarabic.ae/20251209/بيسكوف-مصادرة-أصولنا-لن-يمر-دون-رد-1107998174.html
بيسكوف: مصادرة أصولنا لن يمر دون رد
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن مصادرة الأصول الروسية، إذا حدثت، لن تمر دون رد، وستكون لمثل هذه الخطوات عواقب وخيمة للغاية.
موسكو -سبوتنيك. وقال بيسكوف لصحيفة "إزفستيا" الروسية: "قال الرئيس إن الحكومة منخرطة [في هذه المسألة] وبالطبع، هناك تفاهم مُسبقًا [حول كيفية التصرف]، ولن تمر مثل هذه الخطوات دون رد، وستكون لها عواقب وخيمة على الدول والكيانات القانونية والأفراد ".وقالت الوزارة في بيان عقب اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة التدابير القسرية الانفرادية: "إن محاولات الاستيلاء على الأصول السيادية للبنوك المركزية تُشكّل مخاطر على جميع الدول التي لديها أموال في الدول الغربية".وأكّد البيان أن روسيا، إلى جانب شركائها من غالبية دول العالم، ستواصل مكافحة التدابير الانفرادية غير المشروعة.وعقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، والتي بلغ مجموعها نحو 300 مليار يورو (349.3 مليار دولار). يُحتفظ بنحو 200 مليار يورو في حسابات أوروبية، معظمها في مؤسسة "يوروكلير" البلجيكية للمقاصة.وأكد الكرملين، في وقت سابق، أن أي محاولة لمصادرة الأصول الروسية تُعدّ سرقةً وانتهاكًا للقانون الدولي.
