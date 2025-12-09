بيسكوف: مصادرة أصولنا لن يمر دون رد

عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن مصادرة الأصول الروسية، إذا حدثت، لن تمر دون رد، وستكون لمثل هذه الخطوات عواقب وخيمة للغاية.
موسكو -سبوتنيك. وقال بيسكوف لصحيفة "إزفستيا" الروسية: "قال الرئيس إن الحكومة منخرطة [في هذه المسألة] وبالطبع، هناك تفاهم مُسبقًا [حول كيفية التصرف]، ولن تمر مثل هذه الخطوات دون رد، وستكون لها عواقب وخيمة على الدول والكيانات القانونية والأفراد ".
كانت وزارة الخارجية الروسية حذرت من أن محاولات الاستيلاء على الأصول السيادية في الغرب تُشكّل مخاطر على جميع الدول التي لديها أموال في الدول الغربية.
وقالت الوزارة في بيان عقب اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة التدابير القسرية الانفرادية: "إن محاولات الاستيلاء على الأصول السيادية للبنوك المركزية تُشكّل مخاطر على جميع الدول التي لديها أموال في الدول الغربية".
وأكّد البيان أن روسيا، إلى جانب شركائها من غالبية دول العالم، ستواصل مكافحة التدابير الانفرادية غير المشروعة.
أموال من فئات مختلفة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
إعلام: اليابان ترفض استخدام الأصول الروسية لتقديم قروض إلى كييف
07:36 GMT
وعقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، والتي بلغ مجموعها نحو 300 مليار يورو (349.3 مليار دولار). يُحتفظ بنحو 200 مليار يورو في حسابات أوروبية، معظمها في مؤسسة "يوروكلير" البلجيكية للمقاصة.
وأكد الكرملين، في وقت سابق، أن أي محاولة لمصادرة الأصول الروسية تُعدّ سرقةً وانتهاكًا للقانون الدولي.
