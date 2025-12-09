https://sarabic.ae/20251209/سيارتو-إمدادات-الطاقة-الآمنة-للمجر-مستحيلة-دون-روسيا-1107970152.html
سيارتو: إمدادات الطاقة الآمنة للمجر مستحيلة دون روسيا
وقال سيارتو في تصريحات للصحفيين، عقب اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا وهنغاريا في موسكو: "نود أن ندعو جميع من قوّضوا محادثات السلام بشأن تسوية الصراع أوكرانيا إلى التوقف عن عرقلة التسوية السلمية"، مشيرا إلى "ضرورة حل الصراع في أوكرانيا بالوسائل الدبلوماسية حصرًا، وليس في ساحة المعركة".وشدد وزير الخارجية الهنغاري على أن بلاده لن تسمح للضغوط الخارجية بالتأثير على سياستها، مؤكدا أن "هنغاريا ستعارض أي مقترحات تتعلق بفرض عقوبات على روسيا".وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الهنغاري أن روسيا لا تزال تسمح لهنغاريا بدفع ثمن الغاز بطرق غير مقيدة بالعقوبات.حيث كتب سيارتو، اليوم الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي: "خبر سار آخر: روسيا لا تزال تسمح لنا بدفع ثمن الغاز بطريقة غير مقيدة بالعقوبات".وقال أوربان، متحدثا في فعالية في مدينة كيتشكيميت المجرية، في كلمة بثّها تلفزيون "إم 1": "وفد أعمال ضخم سيتوجه خلال الأيام المقبلة، في أوائل كانون الأول/ديسمبر، إلى موسكو لمناقشة قضايا اقتصادية بحتة".وبحسب رئيس الوزراء: "تجري المجر حوارا مع روسيا حول كيفية بناء التعاون الاقتصادي بين البلدين بعد أن تنتهي منظومة العقوبات هذه، فهي لا يمكن أن تبقى كما هي دائما".وكتب أوربان على عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "محادثات موسكو الناجحة: إمدادات الطاقة في المجر لا تزال آمنة".وجرت اللقاءات، يوم 28 نوفمبر/ تشرين الأول، في موسكو واستمرت لما يقرب من أربع ساعات. وناقش بوتين وأوربان قضايا عدة، بما في ذلك العلاقات الثنائية والوضع حول أوكرانيا.
دعا وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم الثلاثاء، الذين يعيقون التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية إلى إعادة النظر، مشيرا إلى أن إمدادات الطاقة الآمنة للمجر مستحيلة دون روسيا.
وقال سيارتو في تصريحات للصحفيين، عقب اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا وهنغاريا في موسكو: "نود أن ندعو جميع من قوّضوا محادثات السلام بشأن تسوية الصراع أوكرانيا إلى التوقف عن عرقلة التسوية السلمية"، مشيرا إلى "ضرورة حل الصراع في أوكرانيا بالوسائل الدبلوماسية حصرًا، وليس في ساحة المعركة".
وأضاف سيارتو: "لقد دفعنا ثمنًا باهظًا بسبب الصراع في أوكرانيا لم تكن لنا علاقة به، لذا نحن الهنغاريون مهتمون بالسلام".
وشدد وزير الخارجية الهنغاري على أن بلاده لن تسمح للضغوط الخارجية بالتأثير على سياستها، مؤكدا أن "هنغاريا ستعارض أي مقترحات تتعلق بفرض عقوبات على روسيا".
وبيّن سيارتو أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وهنغاريا يشهد نموا رغم الضغوط الخارجية، مشيرا إلى أن "استثمارات هنغاريا في روسيا تتجاوز مليار يورو".
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الهنغاري أن روسيا لا تزال تسمح لهنغاريا بدفع ثمن الغاز بطرق غير مقيدة بالعقوبات
حيث كتب سيارتو، اليوم الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي: "خبر سار آخر: روسيا لا تزال تسمح لنا بدفع ثمن الغاز بطريقة غير مقيدة بالعقوبات".
وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أعلن السبت الماضي، أن وفدا مجريا كبيرا سيزور موسكو خلال الأيام المقبلة لمناقشة القضايا الاقتصادية واستراتيجية التعاون بعد رفع العقوبات.
وقال أوربان، متحدثا في فعالية في مدينة كيتشكيميت المجرية، في كلمة بثّها تلفزيون "إم 1": "وفد أعمال ضخم سيتوجه خلال الأيام المقبلة، في أوائل كانون الأول/ديسمبر، إلى موسكو لمناقشة قضايا اقتصادية بحتة
وبحسب رئيس الوزراء: "تجري المجر حوارا مع روسيا حول كيفية بناء التعاون الاقتصادي بين البلدين بعد أن تنتهي منظومة العقوبات هذه، فهي لا يمكن أن تبقى كما هي دائما".
ووصف رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بأنها كانت ناجحة.
وكتب أوربان على عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "محادثات موسكو الناجحة
وجرت اللقاءات، يوم 28 نوفمبر/ تشرين الأول، في موسكو واستمرت لما يقرب من أربع ساعات. وناقش بوتين وأوربان قضايا عدة، بما في ذلك العلاقات الثنائية والوضع حول أوكرانيا.