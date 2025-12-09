https://sarabic.ae/20251209/سيارتو-إمدادات-الطاقة-الآمنة-للمجر-مستحيلة-دون-روسيا-1107970152.html

سيارتو: إمدادات الطاقة الآمنة للمجر مستحيلة دون روسيا

دعا وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم الثلاثاء، الذين يعيقون التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية إلى إعادة النظر، مشيرا إلى أن إمدادات الطاقة...

المجر

روسيا

وقال سيارتو في تصريحات للصحفيين، عقب اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا وهنغاريا في موسكو: "نود أن ندعو جميع من قوّضوا محادثات السلام بشأن تسوية الصراع أوكرانيا إلى التوقف عن عرقلة التسوية السلمية"، مشيرا إلى "ضرورة حل الصراع في أوكرانيا بالوسائل الدبلوماسية حصرًا، وليس في ساحة المعركة".وشدد وزير الخارجية الهنغاري على أن بلاده لن تسمح للضغوط الخارجية بالتأثير على سياستها، مؤكدا أن "هنغاريا ستعارض أي مقترحات تتعلق بفرض عقوبات على روسيا".وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الهنغاري أن روسيا لا تزال تسمح لهنغاريا بدفع ثمن الغاز بطرق غير مقيدة بالعقوبات.حيث كتب سيارتو، اليوم الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي: "خبر سار آخر: روسيا لا تزال تسمح لنا بدفع ثمن الغاز بطريقة غير مقيدة بالعقوبات".وقال أوربان، متحدثا في فعالية في مدينة كيتشكيميت المجرية، في كلمة بثّها تلفزيون "إم 1": "وفد أعمال ضخم سيتوجه خلال الأيام المقبلة، في أوائل كانون الأول/ديسمبر، إلى موسكو لمناقشة قضايا اقتصادية بحتة".وبحسب رئيس الوزراء: "تجري المجر حوارا مع روسيا حول كيفية بناء التعاون الاقتصادي بين البلدين بعد أن تنتهي منظومة العقوبات هذه، فهي لا يمكن أن تبقى كما هي دائما".وكتب أوربان على عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "محادثات موسكو الناجحة: إمدادات الطاقة في المجر لا تزال آمنة".وجرت اللقاءات، يوم 28 نوفمبر/ تشرين الأول، في موسكو واستمرت لما يقرب من أربع ساعات. وناقش بوتين وأوربان قضايا عدة، بما في ذلك العلاقات الثنائية والوضع حول أوكرانيا.

المجر

