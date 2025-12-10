https://sarabic.ae/20251210/الكرملين-نعمل-من-أجل-السلام-وليس-من-أجل-هدنة-في-أوكرانيا---عاجل-1108008314.html
الكرملين: نعمل من أجل السلام وليس من أجل هدنة في أوكرانيا - عاجل
الكرملين: نعمل من أجل السلام وليس من أجل هدنة في أوكرانيا - عاجل
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تعمل على التوصل إلى السلام وليس على هدنة مع أوكرانيا. 10.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-10T09:07+0000
2025-12-10T09:07+0000
2025-12-10T09:16+0000
روسيا
الكرملين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية: "نحن نعمل من أجل السلام، وليس من أجل هدنة".وأردف بيسكوف: "السلام المستدام وطويل الأمد في أوكرانيا، المستند إلى الوثائق الموقّعة، يمثل أولوية مطلقة لموسكو".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الكرملين
الكرملين: نعمل من أجل السلام وليس من أجل هدنة في أوكرانيا - عاجل
09:07 GMT 10.12.2025 (تم التحديث: 09:16 GMT 10.12.2025)
يتبع
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تعمل على التوصل إلى السلام وليس على هدنة مع أوكرانيا.
وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية: "نحن نعمل من أجل السلام، وليس من أجل هدنة".
وأردف بيسكوف: "السلام المستدام وطويل الأمد في أوكرانيا، المستند إلى الوثائق الموقّعة، يمثل أولوية مطلقة لموسكو".