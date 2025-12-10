عربي
القوات الروسية تستهدف مؤسسات الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تعمل على التوصل إلى السلام وليس على هدنة مع أوكرانيا. 10.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-10T09:07+0000
2025-12-10T09:16+0000
روسيا
الكرملين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية: "نحن نعمل من أجل السلام، وليس من أجل هدنة".وأردف بيسكوف: "السلام المستدام وطويل الأمد في أوكرانيا، المستند إلى الوثائق الموقّعة، يمثل أولوية مطلقة لموسكو".
الكرملين: نعمل من أجل السلام وليس من أجل هدنة في أوكرانيا - عاجل

09:07 GMT 10.12.2025 (تم التحديث: 09:16 GMT 10.12.2025)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تعمل على التوصل إلى السلام وليس على هدنة مع أوكرانيا.
وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية: "نحن نعمل من أجل السلام، وليس من أجل هدنة".
وأردف بيسكوف: "السلام المستدام وطويل الأمد في أوكرانيا، المستند إلى الوثائق الموقّعة، يمثل أولوية مطلقة لموسكو".
