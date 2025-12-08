الكرملين: روسيا والولايات المتحدة تعملان على أن يكون اللقاء المقبل بين بوتين وترامب مثمرا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251208/الكرملين-روسيا-والولايات-المتحدة-تعملان-على-أن-يكون-اللقاء-المقبل-بين-بوتين-وترامب-مثمرا-1107952005.html
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة تعملان على أن يكون اللقاء المقبل بين بوتين وترامب مثمرا
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة تعملان على أن يكون اللقاء المقبل بين بوتين وترامب مثمرا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا والولايات المتحدة تعملان حاليا على مستوى الخبراء لضمان أن يكون اللقاء المقبل بين... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T18:59+0000
2025-12-08T19:13+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف، في تصريح للقناة الأولى الروسية: "حتى يكون اللقاء الجديد بين بوتين وترامب مثمرا، علينا العمل على مستوى الخبراء، وهو ما يجري حاليا، وهذا نوع من الدبلوماسية المكوكية".وبين بيسكوف بأن "موسكو لا تعلم حتى الآن نتيجة المحادثات الأمريكية الأوكرانية في فلوريدا"، مضيفا: "لا نعرف حتى الآن كيف انتهت المفاوضات مع الأوكرانيين والأمريكيين في فلوريدا. عندما نعرف ذلك، سيتضح لنا حينها كيف نمضي قدمًا وإلى أين نتجه".وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، صرح في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنه بالنسبة لروسيا، الأهم هو إعداد محتوى اللقاء المُقبل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، وبعد ذلك، سيتخذ الزعيمان قرارا بشأن اتصالات جديدة.وأضاف ريابكوف: "نعتقد أن الإطار الذي نتج عن اجتماع قادتنا في "أنكوريج"، يجب أن يكون مليئا باتفاقيات وقرارات ملموسة، وعلى هذا الأساس يجب أن نمضي قدمًا. نعتقد أنه تم التوصل إلى تفاهم متبادل حول كيفية تحقيق ذلك".وأوضح ريابكوف أنه "أكدنا منذ اليوم الأول أن الأهم هو المحتوى"، مشيرا إلى أنه "بمجرد إعداد المحتوى، أنا واثق من أن الرئيسين سيتخذان قرارا بشأن اجتماعهما والاتصالات الجديدة".
https://sarabic.ae/20251026/-لافروف-يؤكد-أن-مبادرة-عقد-لقاء-بين-بوتين-وترامب-لا-تزال-قائمة-1106418355.html
https://sarabic.ae/20251029/موسكو-الأهم-بالنسبة-لروسيا-هو-إعداد-مضمون-اللقاء-المقبل-بين-ترامب-وبوتين-1106525414.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب

الكرملين: روسيا والولايات المتحدة تعملان على أن يكون اللقاء المقبل بين بوتين وترامب مثمرا

18:59 GMT 08.12.2025 (تم التحديث: 19:13 GMT 08.12.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا والولايات المتحدة تعملان حاليا على مستوى الخبراء لضمان أن يكون اللقاء المقبل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب مثمرا.
وقال بيسكوف، في تصريح للقناة الأولى الروسية: "حتى يكون اللقاء الجديد بين بوتين وترامب مثمرا، علينا العمل على مستوى الخبراء، وهو ما يجري حاليا، وهذا نوع من الدبلوماسية المكوكية".
وردا على سؤال عما إذا كانت المحادثات بين القادة الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي، وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استيائه من زعيم نظام كييف، تعني أن حل النزاع الأوكراني سيتأخر بسبب كييف قال بيسكوف: "لا أعتقد أن هذا يعني شيئا. هذا يعني أن هناك عملً معقدا للغاية يجري، ويجب أن يتم خلف أبواب مغلقة".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
لافروف يؤكد أن مبادرة عقد لقاء بين بوتين وترامب لا تزال قائمة
26 أكتوبر, 16:59 GMT
وبين بيسكوف بأن "موسكو لا تعلم حتى الآن نتيجة المحادثات الأمريكية الأوكرانية في فلوريدا"، مضيفا: "لا نعرف حتى الآن كيف انتهت المفاوضات مع الأوكرانيين والأمريكيين في فلوريدا. عندما نعرف ذلك، سيتضح لنا حينها كيف نمضي قدمًا وإلى أين نتجه".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأنه لا يوجد حاليا أي حديث عن لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب قبل حلول العام الجديد.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، صرح في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنه بالنسبة لروسيا، الأهم هو إعداد محتوى اللقاء المُقبل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، وبعد ذلك، سيتخذ الزعيمان قرارا بشأن اتصالات جديدة.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
موسكو: الأهم بالنسبة لروسيا هو إعداد مضمون اللقاء المقبل بين ترامب وبوتين
29 أكتوبر, 14:07 GMT
وأضاف ريابكوف: "نعتقد أن الإطار الذي نتج عن اجتماع قادتنا في "أنكوريج"، يجب أن يكون مليئا باتفاقيات وقرارات ملموسة، وعلى هذا الأساس يجب أن نمضي قدمًا. نعتقد أنه تم التوصل إلى تفاهم متبادل حول كيفية تحقيق ذلك".
وأوضح ريابكوف أنه "أكدنا منذ اليوم الأول أن الأهم هو المحتوى"، مشيرا إلى أنه "بمجرد إعداد المحتوى، أنا واثق من أن الرئيسين سيتخذان قرارا بشأن اجتماعهما والاتصالات الجديدة".
