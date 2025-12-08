https://sarabic.ae/20251208/الكرملين-روسيا-والولايات-المتحدة-تعملان-على-أن-يكون-اللقاء-المقبل-بين-بوتين-وترامب-مثمرا-1107952005.html

الكرملين: روسيا والولايات المتحدة تعملان على أن يكون اللقاء المقبل بين بوتين وترامب مثمرا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا والولايات المتحدة تعملان حاليا على مستوى الخبراء لضمان أن يكون اللقاء المقبل بين... 08.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف، في تصريح للقناة الأولى الروسية: "حتى يكون اللقاء الجديد بين بوتين وترامب مثمرا، علينا العمل على مستوى الخبراء، وهو ما يجري حاليا، وهذا نوع من الدبلوماسية المكوكية".وبين بيسكوف بأن "موسكو لا تعلم حتى الآن نتيجة المحادثات الأمريكية الأوكرانية في فلوريدا"، مضيفا: "لا نعرف حتى الآن كيف انتهت المفاوضات مع الأوكرانيين والأمريكيين في فلوريدا. عندما نعرف ذلك، سيتضح لنا حينها كيف نمضي قدمًا وإلى أين نتجه".وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، صرح في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنه بالنسبة لروسيا، الأهم هو إعداد محتوى اللقاء المُقبل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، وبعد ذلك، سيتخذ الزعيمان قرارا بشأن اتصالات جديدة.وأضاف ريابكوف: "نعتقد أن الإطار الذي نتج عن اجتماع قادتنا في "أنكوريج"، يجب أن يكون مليئا باتفاقيات وقرارات ملموسة، وعلى هذا الأساس يجب أن نمضي قدمًا. نعتقد أنه تم التوصل إلى تفاهم متبادل حول كيفية تحقيق ذلك".وأوضح ريابكوف أنه "أكدنا منذ اليوم الأول أن الأهم هو المحتوى"، مشيرا إلى أنه "بمجرد إعداد المحتوى، أنا واثق من أن الرئيسين سيتخذان قرارا بشأن اجتماعهما والاتصالات الجديدة".

