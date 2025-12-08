https://sarabic.ae/20251208/الكرملين-روسيا-والولايات-المتحدة-تعملان-على-أن-يكون-اللقاء-المقبل-بين-بوتين-وترامب-مثمرا-1107952005.html
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة تعملان على أن يكون اللقاء المقبل بين بوتين وترامب مثمرا
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة تعملان على أن يكون اللقاء المقبل بين بوتين وترامب مثمرا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا والولايات المتحدة تعملان حاليا على مستوى الخبراء لضمان أن يكون اللقاء المقبل بين... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T18:59+0000
2025-12-08T18:59+0000
2025-12-08T19:13+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف، في تصريح للقناة الأولى الروسية: "حتى يكون اللقاء الجديد بين بوتين وترامب مثمرا، علينا العمل على مستوى الخبراء، وهو ما يجري حاليا، وهذا نوع من الدبلوماسية المكوكية".وبين بيسكوف بأن "موسكو لا تعلم حتى الآن نتيجة المحادثات الأمريكية الأوكرانية في فلوريدا"، مضيفا: "لا نعرف حتى الآن كيف انتهت المفاوضات مع الأوكرانيين والأمريكيين في فلوريدا. عندما نعرف ذلك، سيتضح لنا حينها كيف نمضي قدمًا وإلى أين نتجه".وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، صرح في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنه بالنسبة لروسيا، الأهم هو إعداد محتوى اللقاء المُقبل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، وبعد ذلك، سيتخذ الزعيمان قرارا بشأن اتصالات جديدة.وأضاف ريابكوف: "نعتقد أن الإطار الذي نتج عن اجتماع قادتنا في "أنكوريج"، يجب أن يكون مليئا باتفاقيات وقرارات ملموسة، وعلى هذا الأساس يجب أن نمضي قدمًا. نعتقد أنه تم التوصل إلى تفاهم متبادل حول كيفية تحقيق ذلك".وأوضح ريابكوف أنه "أكدنا منذ اليوم الأول أن الأهم هو المحتوى"، مشيرا إلى أنه "بمجرد إعداد المحتوى، أنا واثق من أن الرئيسين سيتخذان قرارا بشأن اجتماعهما والاتصالات الجديدة".
https://sarabic.ae/20251026/-لافروف-يؤكد-أن-مبادرة-عقد-لقاء-بين-بوتين-وترامب-لا-تزال-قائمة-1106418355.html
https://sarabic.ae/20251029/موسكو-الأهم-بالنسبة-لروسيا-هو-إعداد-مضمون-اللقاء-المقبل-بين-ترامب-وبوتين-1106525414.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة تعملان على أن يكون اللقاء المقبل بين بوتين وترامب مثمرا
18:59 GMT 08.12.2025 (تم التحديث: 19:13 GMT 08.12.2025)
يتبع
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا والولايات المتحدة تعملان حاليا على مستوى الخبراء لضمان أن يكون اللقاء المقبل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب مثمرا.
وقال بيسكوف، في تصريح للقناة الأولى الروسية: "حتى يكون اللقاء الجديد بين بوتين وترامب مثمرا، علينا العمل على مستوى الخبراء، وهو ما يجري حاليا، وهذا نوع من الدبلوماسية المكوكية".
وردا على سؤال عما إذا كانت المحادثات بين القادة الأوروبيين وفلاديمير زيلينسكي، وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استيائه من زعيم نظام كييف، تعني أن حل النزاع الأوكراني سيتأخر بسبب كييف قال بيسكوف: "لا أعتقد أن هذا يعني شيئا. هذا يعني أن هناك عملً معقدا للغاية يجري، ويجب أن يتم خلف أبواب مغلقة".
وبين بيسكوف بأن "موسكو لا تعلم حتى الآن نتيجة المحادثات الأمريكية الأوكرانية في فلوريدا
"، مضيفا: "لا نعرف حتى الآن كيف انتهت المفاوضات مع الأوكرانيين والأمريكيين في فلوريدا. عندما نعرف ذلك، سيتضح لنا حينها كيف نمضي قدمًا وإلى أين نتجه".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأنه لا يوجد حاليا أي حديث عن لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب قبل حلول العام الجديد.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، صرح في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنه بالنسبة لروسيا، الأهم هو إعداد محتوى اللقاء المُقبل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، وبعد ذلك، سيتخذ الزعيمان قرارا بشأن اتصالات جديدة.
وأضاف ريابكوف: "نعتقد أن الإطار الذي نتج عن اجتماع قادتنا في "أنكوريج"، يجب أن يكون مليئا باتفاقيات وقرارات ملموسة، وعلى هذا الأساس يجب أن نمضي قدمًا. نعتقد أنه تم التوصل إلى تفاهم متبادل حول كيفية تحقيق ذلك".
وأوضح ريابكوف أنه "أكدنا منذ اليوم الأول أن الأهم هو المحتوى"، مشيرا إلى أنه "بمجرد إعداد المحتوى، أنا واثق من أن الرئيسين سيتخذان قرارا بشأن اجتماعهما والاتصالات الجديدة".