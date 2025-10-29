موسكو: الأهم بالنسبة لروسيا هو إعداد مضمون اللقاء المقبل بين ترامب وبوتين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251029/موسكو-الأهم-بالنسبة-لروسيا-هو-إعداد-مضمون-اللقاء-المقبل-بين-ترامب-وبوتين-1106525414.html
موسكو: الأهم بالنسبة لروسيا هو إعداد مضمون اللقاء المقبل بين ترامب وبوتين
موسكو: الأهم بالنسبة لروسيا هو إعداد مضمون اللقاء المقبل بين ترامب وبوتين
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أنه بالنسبة لروسيا، الأهم هو إعداد محتوى اللقاء المُقبل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T14:07+0000
2025-10-29T14:21+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
فلاديمير بوتين
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وأضاف ريابكوف: "نعتقد أن الإطار الذي نتج عن اجتماع قادتنا في أنكوريج يجب أن يكون مليئا باتفاقيات وقرارات ملموسة، وعلى هذا الأساس يجب أن نمضي قدمًا. نعتقد أنه تم التوصل إلى تفاهم متبادل حول كيفية تحقيق ذلك".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صرح الأحد الماضي، بأن مبادرة عقد قمة روسية أمريكية لا تزال قائمة، لكن ينبغي الإعداد الجيد لمثل هذه المحادثات.وأوضح الوزير الروسي بالقول: "كما ذكرت، سمعت أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا يفيد بأن ماركو روبيو وسيرجي لافروف أجريا محادثة هاتفية جيدة ومثمرة. كانت المحادثة جيدة لدرجة أنه لا داعي لعقد اجتماعات أخرى في الوقت الحالي".وأضاف: "هناك إذن مبادرة، ونحن أشخاص مهذبون، عندما تُدعى، نقول إننا موافقون، ولنتفق على الصيغة والمكان والزمان. لاحقا صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بإلغاء الدعوة، وقال الأمريكيون إن "الإلغاء" يعني "التأجيل". لذا، فالأمر كله يعتمد على المُبادر".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه ألغى عقد الاجتماع المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست، مضيفا أن "المحادثات ستُعقد لاحقا"، وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم نفسه، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.
https://sarabic.ae/20251026/-لافروف-يؤكد-أن-مبادرة-عقد-لقاء-بين-بوتين-وترامب-لا-تزال-قائمة-1106418355.html
https://sarabic.ae/20251024/المبعوث-الروسي-الخاص-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-بات-قريبا-وقمة-بوتين-وترامب-ستعقد-لاحقا-1106370915.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين, ترامب
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين, ترامب

موسكو: الأهم بالنسبة لروسيا هو إعداد مضمون اللقاء المقبل بين ترامب وبوتين

14:07 GMT 29.10.2025 (تم التحديث: 14:21 GMT 29.10.2025)
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أنه بالنسبة لروسيا، الأهم هو إعداد محتوى اللقاء المُقبل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، وبعد ذلك، سيُقرر الزعيمان إجراء اتصالات جديدة.
وأضاف ريابكوف: "نعتقد أن الإطار الذي نتج عن اجتماع قادتنا في أنكوريج يجب أن يكون مليئا باتفاقيات وقرارات ملموسة، وعلى هذا الأساس يجب أن نمضي قدمًا. نعتقد أنه تم التوصل إلى تفاهم متبادل حول كيفية تحقيق ذلك".
وأوضح ريابكوف أنه "أكدنا منذ اليوم الأول أن الأهم هو المحتوى"، مشيرا إلى أنه "بمجرد إعداد المحتوى، أنا واثق من أن الرئيسين سيتخذان قرارا بشأن اجتماعهما والاتصالات الجديدة".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
لافروف يؤكد أن مبادرة عقد لقاء بين بوتين وترامب لا تزال قائمة
26 أكتوبر, 16:59 GMT
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صرح الأحد الماضي، بأن مبادرة عقد قمة روسية أمريكية لا تزال قائمة، لكن ينبغي الإعداد الجيد لمثل هذه المحادثات.
وأشار لافروف، في مقابلة مع قناة "ألتراهانغ" المجرية، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية في بودابست. وافق الرئيس الروسي وعرض التحضير للقاء. بعد ذلك، وبمبادرة من الجانب الأمريكي، أجرى وزير الخارجية ماركو روبيو اتصالا هاتفيا مع لافروف.
وأوضح الوزير الروسي بالقول: "كما ذكرت، سمعت أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا يفيد بأن ماركو روبيو وسيرجي لافروف أجريا محادثة هاتفية جيدة ومثمرة. كانت المحادثة جيدة لدرجة أنه لا داعي لعقد اجتماعات أخرى في الوقت الحالي".
مدير عام الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
المبعوث الرئاسي الروسي: الاتفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية بات قريبا وقمة بوتين وترامب ستعقد لاحقا
24 أكتوبر, 23:16 GMT
وأضاف: "هناك إذن مبادرة، ونحن أشخاص مهذبون، عندما تُدعى، نقول إننا موافقون، ولنتفق على الصيغة والمكان والزمان. لاحقا صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بإلغاء الدعوة، وقال الأمريكيون إن "الإلغاء" يعني "التأجيل". لذا، فالأمر كله يعتمد على المُبادر".
وكما صرح دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، في وقت سابق، لم يكن هناك اتفاق واضح بشأن مواعيد القمة بين الزعيمين الروسي والأمريكي، وسيكون من الخطأ الحديث عن إلغاء لقاء بوتن وترامب.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه ألغى عقد الاجتماع المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست، مضيفا أن "المحادثات ستُعقد لاحقا"، وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم نفسه، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала