https://sarabic.ae/20251029/موسكو-الأهم-بالنسبة-لروسيا-هو-إعداد-مضمون-اللقاء-المقبل-بين-ترامب-وبوتين-1106525414.html

موسكو: الأهم بالنسبة لروسيا هو إعداد مضمون اللقاء المقبل بين ترامب وبوتين

موسكو: الأهم بالنسبة لروسيا هو إعداد مضمون اللقاء المقبل بين ترامب وبوتين

سبوتنيك عربي

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أنه بالنسبة لروسيا، الأهم هو إعداد محتوى اللقاء المُقبل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين... 29.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-29T14:07+0000

2025-10-29T14:07+0000

2025-10-29T14:21+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

فلاديمير بوتين

ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg

وأضاف ريابكوف: "نعتقد أن الإطار الذي نتج عن اجتماع قادتنا في أنكوريج يجب أن يكون مليئا باتفاقيات وقرارات ملموسة، وعلى هذا الأساس يجب أن نمضي قدمًا. نعتقد أنه تم التوصل إلى تفاهم متبادل حول كيفية تحقيق ذلك".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صرح الأحد الماضي، بأن مبادرة عقد قمة روسية أمريكية لا تزال قائمة، لكن ينبغي الإعداد الجيد لمثل هذه المحادثات.وأوضح الوزير الروسي بالقول: "كما ذكرت، سمعت أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا يفيد بأن ماركو روبيو وسيرجي لافروف أجريا محادثة هاتفية جيدة ومثمرة. كانت المحادثة جيدة لدرجة أنه لا داعي لعقد اجتماعات أخرى في الوقت الحالي".وأضاف: "هناك إذن مبادرة، ونحن أشخاص مهذبون، عندما تُدعى، نقول إننا موافقون، ولنتفق على الصيغة والمكان والزمان. لاحقا صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بإلغاء الدعوة، وقال الأمريكيون إن "الإلغاء" يعني "التأجيل". لذا، فالأمر كله يعتمد على المُبادر".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه ألغى عقد الاجتماع المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست، مضيفا أن "المحادثات ستُعقد لاحقا"، وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم نفسه، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.

https://sarabic.ae/20251026/-لافروف-يؤكد-أن-مبادرة-عقد-لقاء-بين-بوتين-وترامب-لا-تزال-قائمة-1106418355.html

https://sarabic.ae/20251024/المبعوث-الروسي-الخاص-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-بات-قريبا-وقمة-بوتين-وترامب-ستعقد-لاحقا-1106370915.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين, ترامب