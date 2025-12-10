عربي
شويغو: روسيا تنتظر رد أمريكا على مقترحات بوتين بشأن معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية
شويغو: روسيا تنتظر رد أمريكا على مقترحات بوتين بشأن معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية
شويغو: روسيا تنتظر رد أمريكا على مقترحات بوتين بشأن معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن روسيا تنتظر رد الولايات المتحدة الأمريكية، على مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن معاهدة... 10.12.2025, سبوتنيك عربي
شويغو: روسيا تنتظر رد أمريكا على مقترحات بوتين بشأن معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية

06:21 GMT 10.12.2025 (تم التحديث: 06:28 GMT 10.12.2025)
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورسكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو،
سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن روسيا تنتظر رد الولايات المتحدة الأمريكية، على مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.
