https://sarabic.ae/20251210/شويغو-روسيا-تنتظر-رد-أمريكا-على-مقترحات-بوتين-بشأن-معاهدة-الأسلحة-الهجومية-الاستراتيجية-1108002737.html
شويغو: روسيا تنتظر رد أمريكا على مقترحات بوتين بشأن معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية
شويغو: روسيا تنتظر رد أمريكا على مقترحات بوتين بشأن معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن روسيا تنتظر رد الولايات المتحدة الأمريكية، على مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن معاهدة... 10.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-10T06:21+0000
2025-12-10T06:21+0000
2025-12-10T06:28+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104891594_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_d4957b05e7ba51d72c499bd3198cfe8f.jpg
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104891594_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_fadce517dc4e6ccafa8343d8e6e56696.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
شويغو: روسيا تنتظر رد أمريكا على مقترحات بوتين بشأن معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية
06:21 GMT 10.12.2025 (تم التحديث: 06:28 GMT 10.12.2025)
يتبع
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن روسيا تنتظر رد الولايات المتحدة الأمريكية، على مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.