لافروف: روسيا سترد على نشر أي وحدات أجنبية في أوكرانيا وهي مستعدة لذلك
لافروف: روسيا سترد على نشر أي وحدات أجنبية في أوكرانيا وهي مستعدة لذلك - عاجل
ثمّن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الحوار بشأن أوكرانيا، مشددًا على أن روسيا سترد على نشر أي وحدات
روسيا
موسكو
وقال لافروف خلال خطابه في مجلس الاتحاد "ساعة الحكومة": "كما أكد الرئيس (فلاديمير بوتين)، أننا لسنا بصدد خوض حرب مع أوروبا، ليس لدينا أي نية من هذا القبيل، لكننا سنرد على أي خطوات عدائية، بما في ذلك نشر قوات عسكرية أوروبية في أوكرانيا والاستيلاء على الأصول الروسية، ونحن على أهبة الاستعداد لهذا الرد".وأضاف: "نحن نقدر رغبة الرئيس ترامب في الحوار وإنهاء الصراع في أوكرانيا من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية".وأكد لافروف، أن روسيا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لمواصلة العمل على التسوية في أوكرانيا.وشدد لافروف، على أن الاتحاد الأوروبي "في ظل العمى السياسي اليائس"، يخدع نفسه بأنه قادر على هزيمة روسيا.ويتحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، خلال "ساعة الحكومة" في الجلسة العامة لمجلس الفيدرالية الروسي بالعاصمة موسكو.وتُخصص الجلسة لمناقشة القضايا الراهنة في السياسة الخارجية الروسية، ومن المتوقع أن يناقش لافروف الأجندة الدولية الحالية ويجيب على أسئلة أعضاء المجلس.
لافروف يلقي كلمة في جلسة عامة لمجلس الفيدرالية الروسي
يتحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال "ساعة الحكومة" في الجلسة العامة لمجلس الفيدرالية الروسي بالعاصمة موسكو.
وتُخصص الجلسة لمناقشة القضايا الراهنة في السياسة الخارجية الروسية. ومن المتوقع أن يناقش لافروف الأجندة الدولية الحالية ويجيب على أسئلة أعضاء المجلس
لافروف: روسيا سترد على نشر أي وحدات أجنبية في أوكرانيا وهي مستعدة لذلك - عاجل
ثمّن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الحوار بشأن أوكرانيا، مشددًا على أن روسيا سترد على نشر أي وحدات عسكري أجنبية في أوكرانيا.
وقال لافروف خلال خطابه في مجلس الاتحاد "ساعة الحكومة": "كما أكد الرئيس (فلاديمير بوتين)، أننا لسنا بصدد خوض حرب مع أوروبا، ليس لدينا أي نية من هذا القبيل، لكننا سنرد على أي خطوات عدائية، بما في ذلك نشر قوات عسكرية أوروبية في أوكرانيا والاستيلاء على الأصول الروسية، ونحن على أهبة الاستعداد لهذا الرد".
وأضاف: "نحن نقدر رغبة الرئيس ترامب في الحوار وإنهاء الصراع في أوكرانيا من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية".
وأكد لافروف، أن روسيا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لمواصلة العمل على التسوية في أوكرانيا.
وأوضح لافروف: تم التوصل إلى اتفاق لمواصلة هذا العمل، والأهم من ذلك، هناك إدراك أساسي بأن التوصل إلى حل مستدام أمر مستحيل دون القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة.
وشدد لافروف، على أن الاتحاد الأوروبي "في ظل العمى السياسي اليائس"، يخدع نفسه بأنه قادر على هزيمة روسيا.
وقال لافروف: بعد أن استثمر (الاتحاد الأوروبي)، كلّ رصيده السياسي في حربه مع روسيا، مستخدمين أرواح المواطنين الأوكرانيين، يواصل في "في ظل العمى السياسي اليائس" خداع نفسه بالاعتقاد بأنه قادر على هزيمة بلدنا، وكما أكّد الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين)، لسنا بصدد خوض حرب مع أوروبا، وليس لدينا أي نية من هذا القبيل.
ويتحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، خلال "ساعة الحكومة" في الجلسة العامة لمجلس الفيدرالية الروسي بالعاصمة موسكو.
وتُخصص الجلسة لمناقشة القضايا الراهنة في السياسة الخارجية الروسية، ومن المتوقع أن يناقش لافروف الأجندة الدولية الحالية ويجيب على أسئلة أعضاء المجلس.