ماسك يدعو إلى إلغاء المفوضية الأوروبية واستبدالها بهيئة منتخبة

طالب رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بإلغاء المفوضية الأوروبية والتعويض عنها بهيئة مُنتخبة، لأن النظام الحالي في الاتحاد الأوروبي تديره "البيروقراطية"، على حد... 10.12.2025
وكتب ماسك عبر منصته "إكس": "يجب إلغاء المفوضية الأوروبية واستبدالها بهيئة مُنتخبة، ويجب انتخاب رئيس الاتحاد الأوروبي انتخابًا مباشرًا". وكان ماسك، وصف في وقت سابق، عبر منصة "إكس"، أوروبا بأنها "الرايخ الرابع"، إذ أعاد نشر منشور يتضمن هذا الوصف، وأضاف تعليقا مقتضبا قال فيه: "إلى حد كبير".وكان ماسك، قد دعا في وقت سابق عبر منصته "إكس"، إلى حل الاتحاد الأوروبي، مطالبا بإعادة السيادة الكاملة للدول الأعضاء، بدعوى أن ذلك سيمكن حكوماتها من تمثيل شعوبها بشكل أفضل.وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، أن الشركة المالكة لمنصة "إكس"، قد فُرض عليها غرامة قدرها 120 مليون يورو بسبب مخالفتها لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي.وفي المقابل، شبّه ماسك الإجراءات الأوروبية بحق المنصة بـ"ممارسات" جهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية (شتازي)، مجددًا دعوته إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي وإعادة السلطات للدول الأعضاء.ويتعين على المنصات شرح آلية عمل خوارزمياتها، وكيفية تقديم التوصيات، وتقديم البدائل.وتقدم المفوضية الأوروبية بانتظام شكاوى ضد منصات الإنترنت الرئيسية، بما في ذلك "إكس"، "ميتا" (المحظورة في روسيا باعتبارها متطرفة)،"تيك توك"، مطالبة إياها بإزالة أي انتهاكات محددة لقانون الخدمات الرقمية، وهددت بفرض غرامات أو حتى إنهاء أعمالها في الاتحاد الأوروبي.
طالب رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بإلغاء المفوضية الأوروبية والتعويض عنها بهيئة مُنتخبة، لأن النظام الحالي في الاتحاد الأوروبي تديره "البيروقراطية"، على حد وصفه.
وكتب ماسك عبر منصته "إكس": "يجب إلغاء المفوضية الأوروبية
واستبدالها بهيئة مُنتخبة، ويجب انتخاب رئيس الاتحاد الأوروبي انتخابًا مباشرًا".
وأردف ماسك: "النظام الحالي هو حكم بيروقراطي، وليس ديمقراطيًا".
وكان ماسك، وصف في وقت سابق، عبر منصة "إكس"، أوروبا بأنها "الرايخ الرابع"، إذ أعاد نشر منشور يتضمن هذا الوصف، وأضاف تعليقا مقتضبا قال فيه: "إلى حد كبير".
وكان ماسك، قد دعا في وقت سابق عبر منصته "إكس"، إلى حل الاتحاد الأوروبي، مطالبا بإعادة السيادة الكاملة للدول الأعضاء، بدعوى أن ذلك سيمكن حكوماتها من تمثيل شعوبها بشكل أفضل.
بدوره، رد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، على تصريحات ماسك ونصحه "بالذهاب إلى المريخ".
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، أن الشركة المالكة لمنصة "إكس"، قد فُرض عليها غرامة قدرها 120 مليون يورو بسبب مخالفتها لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي
.
وفي المقابل، شبّه ماسك الإجراءات الأوروبية بحق المنصة بـ"ممارسات" جهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية (شتازي)، مجددًا دعوته إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي وإعادة السلطات للدول الأعضاء.
ودخل قانون الخدمات الرقمية حيّز النفاذ في الاتحاد الأوروبي، في أغسطس/ آب 2023. وبموجب هذا القانون، تُلزم هذه المنصات الرقمية بمكافحة العنصرية، وبيع المخدرات والسلع المقلدة، بالإضافة إلى حظر نشر صور إباحية للأطفال والمعلومات المضللة.
ويتعين على المنصات شرح آلية عمل خوارزمياتها، وكيفية تقديم التوصيات، وتقديم البدائل.
وتقدم المفوضية الأوروبية بانتظام شكاوى ضد منصات الإنترنت الرئيسية
، بما في ذلك "إكس"، "ميتا" (المحظورة في روسيا باعتبارها متطرفة)،"تيك توك"، مطالبة إياها بإزالة أي انتهاكات محددة لقانون الخدمات الرقمية، وهددت بفرض غرامات أو حتى إنهاء أعمالها في الاتحاد الأوروبي.