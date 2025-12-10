ماسك يدعو إلى إلغاء المفوضية الأوروبية واستبدالها بهيئة منتخبة

عربي
لافروف: روسيا سترد على نشر أي وحدات أجنبية في أوكرانيا وهي مستعدة لذلك - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
هل ستعود الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251210/ماسك-يدعو-إلى-إلغاء-المفوضية-الأوروبية-واستبدالها-بهيئة-منتخبة-1108005563.html
ماسك يدعو إلى إلغاء المفوضية الأوروبية واستبدالها بهيئة منتخبة
ماسك يدعو إلى إلغاء المفوضية الأوروبية واستبدالها بهيئة منتخبة
سبوتنيك عربي
طالب رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بإلغاء المفوضية الأوروبية والتعويض عنها بهيئة مُنتخبة، لأن النظام الحالي في الاتحاد الأوروبي تديره "البيروقراطية"، على حد... 10.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-10T07:46+0000
2025-12-10T07:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
بولندا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0f/1094818573_0:0:3063:1724_1920x0_80_0_0_ac45fe6e754a525a8f9664d10b32f878.jpg
وكتب ماسك عبر منصته "إكس": "يجب إلغاء المفوضية الأوروبية واستبدالها بهيئة مُنتخبة، ويجب انتخاب رئيس الاتحاد الأوروبي انتخابًا مباشرًا". وكان ماسك، وصف في وقت سابق، عبر منصة "إكس"، أوروبا بأنها "الرايخ الرابع"، إذ أعاد نشر منشور يتضمن هذا الوصف، وأضاف تعليقا مقتضبا قال فيه: "إلى حد كبير".وكان ماسك، قد دعا في وقت سابق عبر منصته "إكس"، إلى حل الاتحاد الأوروبي، مطالبا بإعادة السيادة الكاملة للدول الأعضاء، بدعوى أن ذلك سيمكن حكوماتها من تمثيل شعوبها بشكل أفضل.وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، أن الشركة المالكة لمنصة "إكس"، قد فُرض عليها غرامة قدرها 120 مليون يورو بسبب مخالفتها لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي.وفي المقابل، شبّه ماسك الإجراءات الأوروبية بحق المنصة بـ"ممارسات" جهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية (شتازي)، مجددًا دعوته إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي وإعادة السلطات للدول الأعضاء.ويتعين على المنصات شرح آلية عمل خوارزمياتها، وكيفية تقديم التوصيات، وتقديم البدائل.وتقدم المفوضية الأوروبية بانتظام شكاوى ضد منصات الإنترنت الرئيسية، بما في ذلك "إكس"، "ميتا" (المحظورة في روسيا باعتبارها متطرفة)،"تيك توك"، مطالبة إياها بإزالة أي انتهاكات محددة لقانون الخدمات الرقمية، وهددت بفرض غرامات أو حتى إنهاء أعمالها في الاتحاد الأوروبي.
https://sarabic.ae/20251207/ماسك-يضرب-من-جديد-ويشبه-أوروبا-بـالرايخ-الرابع--1107898789.html
https://sarabic.ae/20251206/إيلون-ماسك-يدعو-لإلغاء-الاتحاد-الأوروبي-وإعادة-السيادة-للدول-بصورة-فردية-1107883603.html
الولايات المتحدة الأمريكية
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0f/1094818573_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_8fa8f0b97e6d79afeb3e9b787ddead6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, بولندا, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, بولندا, أخبار العالم الآن

ماسك يدعو إلى إلغاء المفوضية الأوروبية واستبدالها بهيئة منتخبة

07:46 GMT 10.12.2025 (تم التحديث: 07:47 GMT 10.12.2025)
© AP Photo / Evan Vucciإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
طالب رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بإلغاء المفوضية الأوروبية والتعويض عنها بهيئة مُنتخبة، لأن النظام الحالي في الاتحاد الأوروبي تديره "البيروقراطية"، على حد وصفه.
وكتب ماسك عبر منصته "إكس": "يجب إلغاء المفوضية الأوروبية واستبدالها بهيئة مُنتخبة، ويجب انتخاب رئيس الاتحاد الأوروبي انتخابًا مباشرًا".
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
ماسك يضرب من جديد ويشبه أوروبا بـ"الرايخ الرابع"
7 ديسمبر, 09:02 GMT

وأردف ماسك: "النظام الحالي هو حكم بيروقراطي، وليس ديمقراطيًا".

وكان ماسك، وصف في وقت سابق، عبر منصة "إكس"، أوروبا بأنها "الرايخ الرابع"، إذ أعاد نشر منشور يتضمن هذا الوصف، وأضاف تعليقا مقتضبا قال فيه: "إلى حد كبير".
وكان ماسك، قد دعا في وقت سابق عبر منصته "إكس"، إلى حل الاتحاد الأوروبي، مطالبا بإعادة السيادة الكاملة للدول الأعضاء، بدعوى أن ذلك سيمكن حكوماتها من تمثيل شعوبها بشكل أفضل.

بدوره، رد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، على تصريحات ماسك ونصحه "بالذهاب إلى المريخ".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، أن الشركة المالكة لمنصة "إكس"، قد فُرض عليها غرامة قدرها 120 مليون يورو بسبب مخالفتها لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
مجتمع
إيلون ماسك يدعو لإلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة للدول بصورة فردية
6 ديسمبر, 14:33 GMT
وفي المقابل، شبّه ماسك الإجراءات الأوروبية بحق المنصة بـ"ممارسات" جهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية (شتازي)، مجددًا دعوته إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي وإعادة السلطات للدول الأعضاء.

ودخل قانون الخدمات الرقمية حيّز النفاذ في الاتحاد الأوروبي، في أغسطس/ آب 2023. وبموجب هذا القانون، تُلزم هذه المنصات الرقمية بمكافحة العنصرية، وبيع المخدرات والسلع المقلدة، بالإضافة إلى حظر نشر صور إباحية للأطفال والمعلومات المضللة.

ويتعين على المنصات شرح آلية عمل خوارزمياتها، وكيفية تقديم التوصيات، وتقديم البدائل.
وتقدم المفوضية الأوروبية بانتظام شكاوى ضد منصات الإنترنت الرئيسية، بما في ذلك "إكس"، "ميتا" (المحظورة في روسيا باعتبارها متطرفة)،"تيك توك"، مطالبة إياها بإزالة أي انتهاكات محددة لقانون الخدمات الرقمية، وهددت بفرض غرامات أو حتى إنهاء أعمالها في الاتحاد الأوروبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала