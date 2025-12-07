https://sarabic.ae/20251207/ماسك-يضرب-من-جديد-ويشبه-أوروبا-بـالرايخ-الرابع--1107898789.html
ماسك يضرب من جديد ويشبه أوروبا بـ"الرايخ الرابع"
وصف رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، عبر منصة "إكس"، أوروبا بأنها "الرايخ الرابع"، إذ أعاد نشر منشور يتضمن هذا الوصف وأضاف تعليقا مقتضبا قال فيه: "إلى حد كبير".
وكان ماسك قد دعا في وقت سابق عبر منصته "إكس" إلى حل الاتحاد الأوروبي، مطالبا بإعادة السيادة الكاملة للدول الأعضاء، بدعوى أن ذلك سيمكن حكوماتها من تمثيل شعوبها بشكل أفضل. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، أن الشركة المالكة لمنصة "إكس"، قد فُرضت عليها غرامة قدرها 120 مليون يورو بسبب مخالفتها لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي.ودخل قانون الخدمات الرقمية حيز النفاذ في الاتحاد الأوروبي في أغسطس/أب 2023. وبموجب هذا القانون، تُلزم هذه المنصات الرقمية بمكافحة العنصرية، وبيع المخدرات والسلع المقلدة، بالإضافة إلى نشر صور إباحية للأطفال والمعلومات المضللة. وتقدم المفوضية الأوروبية بانتظام شكاوى ضد منصات الإنترنت الرئيسية، بما في ذلك "إكس"، "ميتا"،"تيك توك".("ميتا " المحظورة في روسيا باعتبارها متطرفة) ، مطالبة إياها بإزالة أي انتهاكات محددة لقانون الخدمات الرقمية، وهددت بفرض غرامات أو حتى إنهاء عملياتها في الاتحاد الأوروبي.
إيلون ماسك, الإتحاد الأوروبي, مواقع التواصل الإجتماعي
إيلون ماسك, الإتحاد الأوروبي, مواقع التواصل الإجتماعي
وصف رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، عبر منصة "إكس"، أوروبا بأنها "الرايخ الرابع"، إذ أعاد نشر منشور يتضمن هذا الوصف وأضاف تعليقا مقتضبا قال فيه: "إلى حد كبير".
وكان ماسك قد دعا في وقت سابق عبر منصته "إكس" إلى حل الاتحاد الأوروبي، مطالبا بإعادة السيادة الكاملة للدول الأعضاء، بدعوى أن ذلك سيمكن حكوماتها من تمثيل شعوبها بشكل أفضل.
بدوره رد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي على تصريحات ماسك ونصحه "بالذهاب إلى المريخ".
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، أن الشركة المالكة لمنصة "إكس"، قد فُرضت عليها غرامة قدرها 120 مليون يورو بسبب مخالفتها لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي
وفي المقابل، شبه ماسك الإجراءات الأوروبية بحق المنصة بممارسات جهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية "شتازي"، مجددا دعوته إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي وإعادة السلطات للدول الأعضاء.
ودخل قانون الخدمات الرقمية حيز النفاذ في الاتحاد الأوروبي في أغسطس/أب 2023. وبموجب هذا القانون، تُلزم هذه المنصات الرقمية بمكافحة العنصرية، وبيع المخدرات والسلع المقلدة، بالإضافة إلى نشر صور إباحية للأطفال والمعلومات المضللة.
ويتعين على المنصات شرح آلية عمل خوارزمياتها، وكيفية تقديم التوصيات، وتقديم البدائل.
وتقدم المفوضية الأوروبية بانتظام شكاوى ضد منصات الإنترنت الرئيسية
، بما في ذلك "إكس"، "ميتا"،"تيك توك".("ميتا " المحظورة في روسيا باعتبارها متطرفة) ، مطالبة إياها بإزالة أي انتهاكات محددة لقانون الخدمات الرقمية، وهددت بفرض غرامات أو حتى إنهاء عملياتها في الاتحاد الأوروبي.